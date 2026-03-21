- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
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Resident Evil 2 (Remake)
30
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name : Resident Evil 2 (Remake)
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
multiplayer : non
european release date : 01/25/2018
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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marchand2sable
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Resident Evil 2 Dead Shot se dévoile dans un nouveau trailer


Voici le 3e trailer officiel pour le jeu d’arcade Resident Evil 2 Dead Shot, développé conjointement par Capcom et Bandai Namco.

Pour rappel, le jeu reprend les événements complets de Resident Evil 2 Remake, sorti début 2019, mais en incorporant plusieurs variantes, comme Leon et Claire qui ne seront jamais séparés et évolueront ensemble tout au long du jeu dû au mode 2 joueurs.

Les zombies seront bien plus nombreux dans le RPD (rail shooter oblige), et plusieurs scripts cinématographiques viendront ponctuer les combats de boss, comme par exemple celui de Mr. X, qui pourra détruire plusieurs murs à la suite durant son premier affrontement.

Un style de jeu rare de nos jours qui fait terriblement saliver les fans de la série, surtout que le dernier jeu du genre dans la saga remonte à Resident Evil: The Darkside Chronicles, sorti sur Wii en 2009. À voir si le jeu va rencontrer un certain succès dans les salles d’arcade japonaises.

Biohazard France YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=2jJSBjxcRV0
    tags : resident evil capcom bandai namco resident evil 2 remake leon s kennedy resident evil requiem resident evil 2 deadshot resident evil 2 dead shot biohazard 2 deadshot resident evil 2 deadshot new trailer resident evil 2 dead shot new trailer
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    posted the 03/21/2026 at 05:48 PM by marchand2sable
    comments (2)
    giru posted the 03/21/2026 at 05:50 PM
    Ils devraient le sortir sur consoles, meme si au gyro c’est pas top.
    marchand2sable posted the 03/21/2026 at 05:58 PM
    giru

    Même sur Steam je prends. En VR avec des mod, ça serait super en plus mais bon on va trop rêver…
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