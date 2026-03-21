Voici le 3e trailer officiel pour le jeu d’arcade Resident Evil 2 Dead Shot, développé conjointement par Capcom et Bandai Namco.
Pour rappel, le jeu reprend les événements complets de Resident Evil 2 Remake, sorti début 2019, mais en incorporant plusieurs variantes, comme Leon et Claire qui ne seront jamais séparés et évolueront ensemble tout au long du jeu dû au mode 2 joueurs.
Les zombies seront bien plus nombreux dans le RPD (rail shooter oblige), et plusieurs scripts cinématographiques viendront ponctuer les combats de boss, comme par exemple celui de Mr. X, qui pourra détruire plusieurs murs à la suite durant son premier affrontement.
Un style de jeu rare de nos jours qui fait terriblement saliver les fans de la série, surtout que le dernier jeu du genre dans la saga remonte à Resident Evil: The Darkside Chronicles, sorti sur Wii en 2009. À voir si le jeu va rencontrer un certain succès dans les salles d’arcade japonaises.
Même sur Steam je prends. En VR avec des mod, ça serait super en plus mais bon on va trop rêver…