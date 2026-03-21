Voici le 3e trailer officiel pour le jeu d’arcade, développé conjointement paretPour rappel, le jeu reprend les événements complets de, sorti début 2019, mais en incorporant plusieurs variantes, commeetqui ne seront jamais séparés et évolueront ensemble tout au long du jeu dû au mode 2 joueurs.Les zombies seront bien plus nombreux dans le(rail shooter oblige), et plusieurs scripts cinématographiques viendront ponctuer les combats de boss, comme par exemple celui de, qui pourra détruire plusieurs murs à la suite durant son premier affrontement.Un style de jeu rare de nos jours qui fait terriblement saliver les fans de la série, surtout que le dernier jeu du genre dans la saga remonte à, sorti suren. À voir si le jeu va rencontrer un certain succès dans les salles d’arcade japonaises.