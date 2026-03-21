Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] Des retours sur le développement compliqué du titre


Des publications ont été partagées dans le Game Industry Lounge sur Blind, une communauté anonyme accessible uniquement aux professionnels de l'industrie vérifiés. Les utilisateurs doivent vérifier leur identité en utilisant leur adresse e-mail professionnelle, qui affiche alors leur lieu de travail actuel sur leur profil. Le premier post a été écrit par un ancien développeur de Pearl Abyss qui a depuis rejoint Nexon Game, et le second provient d'un développeur actuel de Pearl Abyss.Il y a aussi quelques commentaires d'autres employés de Pearl Abyss sur le post original, tous exprimant leur accord avec ce qui a été dit.

De plus, dans la communauté de jeux coréenne, Pearl Abyss est bien connue pour avoir une culture où les développeurs exercent une influence excessive, ce qui entraîne un manque de concepteurs de jeux centralisés ou de directeurs créatifs.

"Cela découle de la vision initiale du fondateur : il a créé Pearl Abyss spécifiquement parce qu'il était frustré par des environnements où les véritables développeurs—ceux qui construisent le jeu—n'étaient pas autorisés à créer comme ils l'entendaient. Je soupçonne que c'est exactement pourquoi nous avons fini avec un jeu techniquement impressionnant mais vide à tous les autres niveaux."

Source : https://www.resetera.com/threads/crimson-desert-devs-talk-about-messy-story-toxic-work-environment-and-how-they-knew-the-game-was-going-off-the-rails.1469401/
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    posted the 03/21/2026 at 10:33 AM by link49
    comments (23)
    yukilin posted the 03/21/2026 at 10:46 AM
    Si les développeurs eux-mêmes le disent.... c'est dommage.
    vyse posted the 03/21/2026 at 10:47 AM
    yukilin 2 devs..c'est pas forcément l'idée dominante..malheureusement vu les test je metterais pas mon fric la dedans, je vais attendre les notes de lecteur et les differents test videos
    djfab posted the 03/21/2026 at 10:56 AM
    "un jeu techniquement impressionnant mais vide à tous les autres niveaux" : bizarre, je ne lis pas ça dans la source...
    keiku posted the 03/21/2026 at 10:57 AM
    la Toxivité positive, un point que je dénonce depuis bien longtemps dans le jv
    djfab posted the 03/21/2026 at 11:00 AM
    Link49 : quelle est la source de ta phrase "un jeu techniquement impressionnant mais vide à tous les autres niveaux" ? Je ne l'ai pas vue dans le lien que tu as mis !
    jenicris posted the 03/21/2026 at 11:08 AM
    Développement chaotique comme la plupart de nos jours
    abookhouseboy posted the 03/21/2026 at 11:15 AM
    J'ai commencé à y jouer et c'est vrai qu'il est techniquement très impressionnant, en plus de tourner comme une horloge suisse.

    Mais je n'ai pas ressenti une impression de vide, plutôt de trop plein au contraire. Un peu comme un mélange d'action RPG, de beat'em all et un peu d'immersive sim.
    On est très tôt plongé dans un monde immense avec une tonne de possibilités.
    ratchet posted the 03/21/2026 at 11:16 AM
    Toujours moins vide que Mario Kart WORLD en tout cas
    link49 posted the 03/21/2026 at 11:17 AM
    djfab Ici : https://www.reddit.com/r/CrimsonDesert/comments/1rzh79w/pearl_abyss_insider_speaking_out/
    perse9 posted the 03/21/2026 at 11:18 AM
    c'etait tellement évident pourtant...
    akinen posted the 03/21/2026 at 11:22 AM
    On aura les retours de joueurs se gamekyo la semaine prochaine (vu l’empleur du jeu).
    djfab posted the 03/21/2026 at 11:28 AM
    link49 : pourquoi ne pas mettre la source et pourquoi mélanger différente choses ? On a l'impression que c'est c'est un développeur qui dit ça alors que pas du tout !
    ouken posted the 03/21/2026 at 11:29 AM
    akinen we enfin il y auras surtout des avie biaiser juste pour dire qu'il et bien j'en voie déjà arrivé que je peu prédire ????
    djfab posted the 03/21/2026 at 11:30 AM
    ouken : biaisé parce qu'ils ne vont pas dans ton sens ???
    tab posted the 03/21/2026 at 11:32 AM
    Et ton avis personnel ? En complément ?
    elicetheworld posted the 03/21/2026 at 11:34 AM
    tab j'allais lui écrire la même chose je m'attendais a lire son avis également
    link49 posted the 03/21/2026 at 11:43 AM
    Effectivement. J'ai changé le titre. Et pour la source je pensais avoir mis la bonne, celle repris sur le forum.
    djfab posted the 03/21/2026 at 11:48 AM
    link49 :
    link49 posted the 03/21/2026 at 11:51 AM
    djfab mais de rien.
    tripy73 posted the 03/21/2026 at 11:53 AM
    Au delà des qualités et des défauts du soft, le jeu est en traindece prendre une shitstorm et vague de remboursement depuis que les joueurs ont découvert de nombreuses textures générées par IA, alors que le développeur ne l’a pas signalé sur sa fiche steam ce qui est obligatoire.
    opthomas posted the 03/21/2026 at 11:54 AM
    J'ai rien compris au poste ?
    magneto860 posted the 03/21/2026 at 11:58 AM
    [Cimson Desert]
    Ca existe pas les Cimson, les Simpson que ça s'écrit.
    vyse posted the 03/21/2026 at 12:30 PM
    opthomas mdrrr
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