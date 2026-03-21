Des publications ont été partagées dans le Game Industry Lounge sur Blind, une communauté anonyme accessible uniquement aux professionnels de l'industrie vérifiés. Les utilisateurs doivent vérifier leur identité en utilisant leur adresse e-mail professionnelle, qui affiche alors leur lieu de travail actuel sur leur profil. Le premier post a été écrit par un ancien développeur de Pearl Abyss qui a depuis rejoint Nexon Game, et le second provient d'un développeur actuel de Pearl Abyss.Il y a aussi quelques commentaires d'autres employés de Pearl Abyss sur le post original, tous exprimant leur accord avec ce qui a été dit.
De plus, dans la communauté de jeux coréenne, Pearl Abyss est bien connue pour avoir une culture où les développeurs exercent une influence excessive, ce qui entraîne un manque de concepteurs de jeux centralisés ou de directeurs créatifs.
"Cela découle de la vision initiale du fondateur : il a créé Pearl Abyss spécifiquement parce qu'il était frustré par des environnements où les véritables développeurs—ceux qui construisent le jeu—n'étaient pas autorisés à créer comme ils l'entendaient. Je soupçonne que c'est exactement pourquoi nous avons fini avec un jeu techniquement impressionnant mais vide à tous les autres niveaux."
Source : https://www.resetera.com/threads/crimson-desert-devs-talk-about-messy-story-toxic-work-environment-and-how-they-knew-the-game-was-going-off-the-rails.1469401/
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posted the 03/21/2026 at 10:33 AM by link49
Mais je n'ai pas ressenti une impression de vide, plutôt de trop plein au contraire. Un peu comme un mélange d'action RPG, de beat'em all et un peu d'immersive sim.
On est très tôt plongé dans un monde immense avec une tonne de possibilités.
Ca existe pas les Cimson, les Simpson que ça s'écrit.