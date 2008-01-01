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The Myth of a Godslayer - Mon 1er jeu sur Steam !
Salut la mif, aujourd'hui je viens vous présenter un jeu sur lequel j'ai bossé ces dernières années avec un vieil ami, The Myth of a Godslayer.



C'est un A-RPG zelda-like dans la veine de la Légende de Thor & Alundra (en 2D mais avec une physique 3D), qui se situe dans un univers médiéval-fantastique inspiré de la mythologie celto-gauloise.





Un peu de gameplay :


Si vous avez des questions n'hésitez pas.
J'anticipe un peu :
- la durée de vie est d'environ 30h pour du 100%
- pas de version console à l'horizon

Le jeu est dispo depuis quelques mois mais y'a 25% de réduction en ce moment !
Y'a aussi une démo si vous avez envie de tester juste pour le fun.
Page Steam - https://store.steampowered.com/app/3817260/The_Myth_of_a_Godslayer/
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    posted the 03/21/2026 at 03:50 AM by lamap
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