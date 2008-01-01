Salut la mif, aujourd'hui je viens vous présenter un jeu sur lequel j'ai bossé ces dernières années avec un vieil ami, The Myth of a Godslayer.C'est un A-RPG zelda-like dans la veine de la Légende de Thor & Alundra (en 2D mais avec une physique 3D), qui se situe dans un univers médiéval-fantastique inspiré de la mythologie celto-gauloise.Un peu de gameplay :Si vous avez des questions n'hésitez pas.J'anticipe un peu :- la durée de vie est d'environ 30h pour du 100%- pas de version console à l'horizonLe jeu est dispo depuis quelques mois mais y'a 25% de réduction en ce moment !Y'a aussi une démo si vous avez envie de tester juste pour le fun.