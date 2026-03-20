Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] Vers une vague de remboursement ou pas?


Crimson Desert est désormais disponible sur PC, mais il n'est pas compatible avec les cartes graphiques Intel ARC. Les joueurs qui tentent de lancer le jeu avec une carte graphique Intel ARC reçoivent le message d'erreur « Ce périphérique graphique n'est actuellement pas pris en charge ».

Dans la FAQ de Crimson Desert, Pearl Abyss indique simplement que les joueurs ayant acheté le jeu en espérant une compatibilité avec les GPU ARC doivent « consulter la politique de remboursement de la plateforme sur laquelle le jeu a été acheté». Pour l'instant, aucune date n'est annoncée concernant la compatibilité de Crimson Desert avec les GPU Intel ARC.

La compatibilité avec les GPU Intel ARC est-elle prévue ?

Actuellement, les utilisateurs de GPU ARC reçoivent le message « Ce périphérique graphique n'est actuellement pas pris en charge ». Cela laisse entendre que la compatibilité avec les GPU Intel est prévue. Cependant, cela reste à confirmer.

On ignore pour l'instant pourquoi Crimson Desert est injouable sur les GPU Intel ARC. Une mise à jour des pilotes Intel et du jeu pourrait-elle résoudre ce problème ? C'est possible. Pearl Abyss a déclaré être « déterminé à améliorer continuellement les performances et l'expérience globale grâce aux futures mises à jour et correctifs». Cependant, l'entreprise n'a pas précisé si les GPU Intel ARC seront pris en charge.

Source : https://www.neogaf.com/threads/pearl-abyss-confirms-crimson-desert-is-not-supported-on-intel-arc-gpus-people-who-bought-the-game-told-to-get-a-refund.1694882/
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    posted the 03/20/2026 at 07:37 PM by link49
    comments (9)
    mrgameandwatch posted the 03/20/2026 at 07:44 PM
    On dirait un titre à la Julien Chièze. BREAAAAAKING NEEEEEWWWWWS.
    victornewman posted the 03/20/2026 at 07:58 PM
    J’ai revendu ma Deluxe au prix auquel je l’avais achetée. Pour ma part, une vraie purge sur PS5 Pro.
    tokito posted the 03/20/2026 at 08:02 PM
    Si tu es gamer et que tu joues sur un GPU Intel aux jeux les plus exigeants, faut s'acheter un cerveau
    jenicris posted the 03/20/2026 at 08:05 PM
    Quasi personne joue avec des cartes Intel
    sandman posted the 03/20/2026 at 08:29 PM
    tokito jenicris ouai on se demande à qui s'adresse cet article à part pour attiser les braises, parce que personne n'a une CG intel arc.
    Ils ont du faire 10 ventes dans le monde.
    Et ca utilise des technologies propres à intel que personne n'utilise, donc oui y'aura 10 remboursements dans le monde mais de là à faire une news... C'est comme dire que genshin tourne pas sur nokia 3310, c'est un non evenement qui ne concerne personne.
    wickette posted the 03/20/2026 at 08:32 PM
    tokito
    J'ai pas de gpu intel mais tu as une tonne de gpu intégrés aux CPU et surtout pas mal de gens qui ont acheté des gpu intel car les nvidia/amd étaient hors stock ou en prix full scalp.
    zekk posted the 03/20/2026 at 08:35 PM
    ... tu veux faire pire que Gamekult ?
    rasalgul posted the 03/20/2026 at 08:57 PM
    Du sang !
    tab posted the 03/20/2026 at 09:06 PM
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