Crimson Desert est désormais disponible sur PC, mais il n'est pas compatible avec les cartes graphiques Intel ARC. Les joueurs qui tentent de lancer le jeu avec une carte graphique Intel ARC reçoivent le message d'erreur « Ce périphérique graphique n'est actuellement pas pris en charge ».
Dans la FAQ de Crimson Desert, Pearl Abyss indique simplement que les joueurs ayant acheté le jeu en espérant une compatibilité avec les GPU ARC doivent « consulter la politique de remboursement de la plateforme sur laquelle le jeu a été acheté». Pour l'instant, aucune date n'est annoncée concernant la compatibilité de Crimson Desert avec les GPU Intel ARC.
La compatibilité avec les GPU Intel ARC est-elle prévue ?
Actuellement, les utilisateurs de GPU ARC reçoivent le message « Ce périphérique graphique n'est actuellement pas pris en charge ». Cela laisse entendre que la compatibilité avec les GPU Intel est prévue. Cependant, cela reste à confirmer.
On ignore pour l'instant pourquoi Crimson Desert est injouable sur les GPU Intel ARC. Une mise à jour des pilotes Intel et du jeu pourrait-elle résoudre ce problème ? C'est possible. Pearl Abyss a déclaré être « déterminé à améliorer continuellement les performances et l'expérience globale grâce aux futures mises à jour et correctifs». Cependant, l'entreprise n'a pas précisé si les GPU Intel ARC seront pris en charge.
Source : https://www.neogaf.com/threads/pearl-abyss-confirms-crimson-desert-is-not-supported-on-intel-arc-gpus-people-who-bought-the-game-told-to-get-a-refund.1694882/
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posted the 03/20/2026 at 07:37 PM by link49
Ils ont du faire 10 ventes dans le monde.
Et ca utilise des technologies propres à intel que personne n'utilise, donc oui y'aura 10 remboursements dans le monde mais de là à faire une news... C'est comme dire que genshin tourne pas sur nokia 3310, c'est un non evenement qui ne concerne personne.
J'ai pas de gpu intel mais tu as une tonne de gpu intégrés aux CPU et surtout pas mal de gens qui ont acheté des gpu intel car les nvidia/amd étaient hors stock ou en prix full scalp.