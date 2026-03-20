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Final Fantasy XII a 20 ans !
Final Fantasy XII a 20 ans !



Que le temps passe vite !

Pour fêter cela, je vous propose unn petite rétrospective sur le chef d'œuvre de Matsuno.

- LIRE DES AVIS SUR LE JEU (ou ajouter le vôtre !)
https://www.gameforever.fr/final-fantasy-xii-6142.php

Voir une vidéo rétrospective commenté en duo avec Iglou (Immense fan du jeu devant l'éternel) :

Partie 01 sur la légende d'Ivalice :


Partie 02 :


C'était notre premiere video YT (réalisée il y a 7 ans avec les moyens du bord), merci par avance pour votre compréhension XD
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    idd
    posted the 03/20/2026 at 04:14 PM by obi69
    comments (8)
    vyse posted the 03/20/2026 at 04:17 PM
    le pourfendeur de Matsuno ; si seulement les choses s'étaient bien passés..FF est mort avec le developpement de cet épisode
    perse9 posted the 03/20/2026 at 04:30 PM
    vyse il a réalisé l'un des meilleurs jeux de tous les temps mais bon..Faut pas non plus abusé il y a juste des elements de scenario qui manquent mais le jeux est le plus ambitieux de la saga et probablement l'un des meilleurs jrpg ever selon moi.
    micheljackson posted the 03/20/2026 at 04:31 PM
    Je n'en garderai que l'OST, tout le reste n'a aucun intérêt.
    rogeraf posted the 03/20/2026 at 04:31 PM
    Le mal aimé
    perse9 posted the 03/20/2026 at 04:33 PM
    pour moi c'est le plus ambitieux de la saga. Le jeux le plus addictif de la saga aussi car on peut y jouer des heures et des heures sans voir le temps passées. le système de combat c'est du genie, tout respire le genie dans ce jeux....et square audait du aller dans ce sens pour les ff qui ont suivient.
    idd posted the 03/20/2026 at 04:46 PM
    je viens de me prendre 1 milliard de cheveux blanc d'un coup....
    J'avais adoré à l'époque, niveau gameplay ça reprenait le dynamisme de FF11 avec environnement full 3D, ATB avec un fil relié à l'ennemi, le système des gambit, etc..
    Le doublage anglais était top en particulier Balthier
    Après il y a eu des débat sur le style trop star wars mais perso c'était pile ma cam, puis le manque de charisme de Vaan...
    breizhdrake posted the 03/20/2026 at 04:49 PM
    Cet épisode est excellent en ce qui me concerne. Je l’ai platiné sur PS4. Il est mal aimé et pourtant tellement sous estimé. Le système de gambit est l’un des meilleurs de la saga, l’ost est fabuleuse. Bon un grand méchant pas très charismatique et des personnages un peu osef pour certains mais tout le reste est magique
    magneto860 posted the 03/20/2026 at 04:51 PM
    Jamais joué. Ce jeu ne nécessitait pas de jouer à d'autres jeux pour avoir la vue d'ensemble ? (il y a au moins trois jeux vidéos dans Ivalice, non ?)
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