Final Fantasy XII a 20 ans !
Que le temps passe vite !
Pour fêter cela, je vous propose unn petite rétrospective sur le chef d'œuvre de Matsuno.
- LIRE DES AVIS SUR LE JEU (ou ajouter le vôtre !)
https://www.gameforever.fr/final-fantasy-xii-6142.php
Voir une vidéo rétrospective commenté en duo avec Iglou (Immense fan du jeu devant l'éternel) :
Partie 01 sur la légende d'Ivalice :
Partie 02 :
C'était notre premiere video YT (réalisée il y a 7 ans avec les moyens du bord), merci par avance pour votre compréhension XD
tags :
posted the 03/20/2026 at 04:14 PM by obi69
J'avais adoré à l'époque, niveau gameplay ça reprenait le dynamisme de FF11 avec environnement full 3D, ATB avec un fil relié à l'ennemi, le système des gambit, etc..
Le doublage anglais était top en particulier Balthier
Après il y a eu des débat sur le style trop star wars mais perso c'était pile ma cam, puis le manque de charisme de Vaan...