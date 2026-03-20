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Nintendo Switch : vers une fin de production en Europe?



La rumeur d'une Switch 2 avec une batterie facilement remplaçable en Europe laisse apparaître une interrogation : que va devenir la première Switch?


En effet dés février 2027, Nintendo n'aura légalement plus le droit de vendre la première Switch en son état actuel. Du moins les consoles produites après cette date.
Pour être en conformité Nintendo devrait revoir la conception de la console pour que l'utilisateur puisse facilement changer la batterie.

Ce qu'on imagine mal Nintendo faire avec une console en fin de vie.
Il y a donc fort à parier que Nintendo se contentera d'écouler les stocks déjà produit avant cette date, avant que la console ne finisse par disparaître des circuits de ventes officiels.

Du coup, fin de production de la Switch en Europe dés février 2027?
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    posted the 03/20/2026 at 03:58 PM by ouroboros4
    comments (8)
    rocan posted the 03/20/2026 at 04:01 PM
    A mon avis, la loi n'est pas rétroactive, si Nintendo continue à vendre exactement le même modèle (par exemple la OLED de 2021), c'est considéré comme une console de 2021, donc sortie avant 2024. Donc aucun souci.
    xynot posted the 03/20/2026 at 04:02 PM
    ils seraient smart de la baisser de prix une dernière fois
    ouroboros4 posted the 03/20/2026 at 04:03 PM
    rocan Si c'était le cas Nintendo ferait de même avec la Switch 2
    hypermario posted the 03/20/2026 at 04:06 PM
    Une version Nintendo switch SP pour la final
    rogeraf posted the 03/20/2026 at 04:10 PM
    Ptet un nouveau model oui, ou ils arrentent et écoulent les derniers stocks de la Switch 1 qui arrive en fin de vie de toute façon
    rocan posted the 03/20/2026 at 04:28 PM
    ouroboros4 En fait, selon moi ce n’est pas la sortie en 2025 qui compte, mais la vente après 2027. La Switch Oled 2021 = stocks déjà mis sur le marché donc pas besoin de batterie amovible. La Switch 2, même sortie en 2025, vendue évidemment après 2027 en Europe, sera logiquement considérée comme nouveau produit donc batterie amovible obligatoire
    ouroboros4 posted the 03/20/2026 at 04:36 PM
    rocan D'après ce que j'ai compris le plus important reste la date de production.

    Ce qui est produit avant février 2027 : c'est ok ça peut rester en vente jusqu'à épuisement

    Produit après février 2027 : il faudra que la Switch soit modifié pour rester conforme

    Sinon j'imagine un scénario : Nintendo abandonne la Switch 1 version dock.
    Ils font une Switch Lite classique avec batterie amovible pour un prix imbattable(genre 100 -130 euros) en radinant ici et là
    rocan posted the 03/20/2026 at 04:39 PM
    ouroboros4 Ok je comprends, merci
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