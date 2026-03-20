La rumeur d'une Switch 2 avec une batterie facilement remplaçable en Europe laisse apparaître une interrogation : que va devenir la première Switch?En effet dés février 2027, Nintendo n'aura légalement plus le droit de vendre la première Switch en son état actuel. Du moins les consoles produites après cette date.Pour être en conformité Nintendo devrait revoir la conception de la console pour que l'utilisateur puisse facilement changer la batterie.Ce qu'on imagine mal Nintendo faire avec une console en fin de vie.Il y a donc fort à parier que Nintendo se contentera d'écouler les stocks déjà produit avant cette date, avant que la console ne finisse par disparaître des circuits de ventes officiels.Du coup, fin de production de la Switch en Europe dés février 2027?