Comme en janvier 2026, en terme de vente de consoles, la PS5 est nouveau première aux USA.
Suivi derrière par la Switch 2.
Pour les jeux nous avons en top 3 :
-Resident Evil Requiem(forcément)
-NBA 2K26
-Call of Duty Black Ops 7
https://www.resetera.com/threads/circana-us-sales-february-2026-ps5-1-nsw2-2-resident-evil-requiem-1-nba-2k26-2-cod-bo7-3.1468561/
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posted the 03/20/2026 at 03:01 PM by ouroboros4
C'est un duo Sony/Nintendo maintenant et rien d'autre, c'est un peu triste.
et je pense que même sur la durée les 2 autres vont continuer a décroitre, il va falloir finir remettre a neuf l'industrie du jv si on veut qu'elle redémarre un jour... les gros éditeur se faisant racheter a tour de bras car il n'y arrive plus