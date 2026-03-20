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ouroboros4 > blog
Ventes de consoles aux USA : la PS5 encore première !
Comme en janvier 2026, en terme de vente de consoles, la PS5 est nouveau première aux USA.
Suivi derrière par la Switch 2.

Pour les jeux nous avons en top 3 :

-Resident Evil Requiem(forcément)
-NBA 2K26
-Call of Duty Black Ops 7


https://www.resetera.com/threads/circana-us-sales-february-2026-ps5-1-nsw2-2-resident-evil-requiem-1-nba-2k26-2-cod-bo7-3.1468561/s
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    posted the 03/20/2026 at 03:01 PM by ouroboros4
    comments (9)
    rocan posted the 03/20/2026 at 03:11 PM
    Intéressant ! Il faut voir l'écart, mais vu le vide de février sur Switch 2.. Ca va s'inverser pour Mars étant donné que Pokopia est une locomotive.
    fiveagainstone posted the 03/20/2026 at 03:30 PM
    Du fait que la xbox soit morte ou presque, je pense que quand tu veux une machine de salon clairement il faut prendre une ps5. En plus MS sort ces jeux dessus.

    C'est un duo Sony/Nintendo maintenant et rien d'autre, c'est un peu triste.
    keiku posted the 03/20/2026 at 03:34 PM
    fiveagainstone C'est un duo Sony/Nintendo maintenant et rien d'autre, c'est un peu triste.

    et je pense que même sur la durée les 2 autres vont continuer a décroitre, il va falloir finir remettre a neuf l'industrie du jv si on veut qu'elle redémarre un jour... les gros éditeur se faisant racheter a tour de bras car il n'y arrive plus
    walterwhite posted the 03/20/2026 at 04:09 PM
    Je pense que 2026 la PS5 va tout pulvériser.
    ouroboros4 posted the 03/20/2026 at 04:15 PM
    walterwhite Avec Wolverine en septembre et GTA VI en novembre ça va être un massacre
    rocan posted the 03/20/2026 at 04:30 PM
    ouroboros4 Tu penses que ça va vraiment avoir un énorme effet ? J'ai l'impression que la plupart des joueurs intéressés par ces jeux l'ont déjà achetée
    walterwhite posted the 03/20/2026 at 04:35 PM
    rocan ouroboros4 PS5 Pro qui devient de plus en plus attirante, avec GTA6 ça m’étonnerait même pas qu’elle soit la star de 2026
    ouroboros4 posted the 03/20/2026 at 04:38 PM
    rocan Pour GTA VI je pense surtout à la PS5 Pro si le PSSR 2.0 apporte un vrai plus
    rocan posted the 03/20/2026 at 04:40 PM
    ouroboros4 walterwhite Oui
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