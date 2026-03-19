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[SNES] Une demo pour le jeu d'action/plateforme Till & Hat
Till & Hat est un nouveau jeu pour SNES qui est toujours en développement.

Incarnez Till, une voleuse maniant le fouet à la recherche d'un trésor, et Hat, un mystérieux artefact doué de conscience qu'elle récupère dans les archives impériales et qui lui confère ses pouvoirs.

Utilisez votre fouet et vos nouvelles capacités de tir pour repousser les légions de soldats et de machines impériales lancées à vos trousses.

Au fil de votre aventure, vous découvrirez une grande variété d'environnements et des séquences de jeu uniques, conçues pour mettre en valeur les atouts de la console.

Le jeu a été entièrement développé en assembleur pour la SNES et devrait fonctionner sur tout système compatible, clone ou émulateur.

Demo des deux premiers niveaux a DL sur le Itchio du dev :
https://woodfrogofficial.itch.io/till-hat-demo


Video de la demo
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    victornewman
    posted the 03/19/2026 at 11:47 PM by guiguif
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