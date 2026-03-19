Jack Huynh, vice-président senior et directeur général de la division informatique et graphisme d'AMD, a annoncé que, grâce au partenariat de l'entreprise avec Microsoft sur le projet Helix, une toute nouvelle version de FidelityFX Super Resolution (FSR), baptisée FSR Diamond, a été optimisée nativement pour la console de nouvelle génération de Microsoft et est désormais pleinement intégrée à son kit de développement. Huynh a qualifié ce résultat de « collaboration étroite de plusieurs années en matière de co-ingénierie, visant à optimiser les performances de nouvelle génération ».
« Ravi de collaborer avec Xbox et Asha Sharma sur le projet Helix, un partenariat de co-ingénierie approfondi de plusieurs années visant à optimiser les performances de nouvelle génération, à offrir des graphismes révolutionnaires et à assurer la compatibilité avec votre bibliothèque de jeux Xbox existante », a écrit Huynh sur les réseaux sociaux.
Bien que les détails techniques précis de FSR Diamond n'aient pas encore été dévoilés, Huynh l'a décrit comme étant conçu pour le rendu neuronal nouvelle génération, la mise à l'échelle basée sur l'apprentissage automatique, la génération multi-images basée sur l'apprentissage automatique et la régénération de rayons nouvelle génération pour le ray tracing et le path tracing.
Si toutes ces fonctionnalités sont impressionnantes, la génération multi-images sera sans aucun doute l'un des atouts majeurs de FSR Diamond, puisqu'il s'agira de sa première intégration à FSR. Bien que la version FSR d'AMD ait déjà proposé la génération d'images, elle ne générait jusqu'à présent qu'une seule image entre deux images du jeu.
À titre de comparaison, la génération multi-images est l'une des fonctionnalités clés du DLSS de Nvidia depuis le début de l'année dernière, date de lancement de DLSS 4. Depuis, cette fonctionnalité a bénéficié d'améliorations supplémentaires avec l'ajout de la génération multi-images Dynamic 6X au début du mois.
Fait intéressant, selon KeplerL2, un insider du secteur, FSR Diamond devrait être exclusif à l'architecture RDNA 5 d'AMD. Cela signifie que cette technologie ne devrait pas être intégrée aux anciens GPU AMD pour PC.
De nombreux rapports récents ont également porté sur le matériel qui alimente Project Helix et sur sa comparaison avec celui, supposé, de la PS6. Bien que le premier soit considéré comme plus puissant sur le papier, la différence serait finalement « négligeable ».
Source : https://gamingbolt.com/project-helix-will-feature-deep-integration-with-new-amd-fsr-diamond/