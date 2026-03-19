Nous souhaitons vous informer que SIE a pris la décision stratégique de retirer progressivement les termes “PlayStation Network” et “PSN” de notre plateforme afin de mieux refléter l’étendue de nos services numériques en constante évolution. Ces changements sont uniquement visuels et n’introduiront aucune modification technique de nos offres. Afin de simplifier et d’unifier notre image de marque, les termes “PlayStation Network” et “PSN” seront progressivement supprimés de tous les supports SIE d’ici septembre 2026.



Toutes les fonctionnalités actuellement associées au PSN, y compris les fonctions principales du réseau comme les amis, le multijoueur et les trophées, resteront disponibles pour les joueurs. Vous serez informés à l’avance des changements lors de la mise à jour de la Technical Requirements Checklist (TRC) à l’automne 2026.



Remarque : l’accès à PS5 DevNet est requis pour consulter la documentation TRC. À ce moment-là, vous devrez vous conformer aux nouvelles directives de branding et retirer toutes les occurrences de PSN de vos futurs jeux, supports et interfaces de services externes.

Sony Interactive Entertainment prévoit de supprimer progressivement les mentions "PlayStation Network" et "PSN" de tous ses supports et services d’ici septembre 2026. L’information a été révélée dans un email adressé aux développeurs, consulté par Insider Gaming. Ce changement sera purement visuel et n’affectera pas le fonctionnement des services existants.Pour le moment, Sony n’a pas précisé quel nom viendra remplacer le PlayStation Network, laissant planer le mystère sur l’identité future de l’écosystème en ligne de la marque japonaise.