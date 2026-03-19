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Le PlayStation Network va changer de nom


Sony Interactive Entertainment prévoit de supprimer progressivement les mentions "PlayStation Network" et "PSN" de tous ses supports et services d’ici septembre 2026. L’information a été révélée dans un email adressé aux développeurs, consulté par Insider Gaming. Ce changement sera purement visuel et n’affectera pas le fonctionnement des services existants.

Nous souhaitons vous informer que SIE a pris la décision stratégique de retirer progressivement les termes “PlayStation Network” et “PSN” de notre plateforme afin de mieux refléter l’étendue de nos services numériques en constante évolution. Ces changements sont uniquement visuels et n’introduiront aucune modification technique de nos offres. Afin de simplifier et d’unifier notre image de marque, les termes “PlayStation Network” et “PSN” seront progressivement supprimés de tous les supports SIE d’ici septembre 2026.

Toutes les fonctionnalités actuellement associées au PSN, y compris les fonctions principales du réseau comme les amis, le multijoueur et les trophées, resteront disponibles pour les joueurs. Vous serez informés à l’avance des changements lors de la mise à jour de la Technical Requirements Checklist (TRC) à l’automne 2026.

Remarque : l’accès à PS5 DevNet est requis pour consulter la documentation TRC. À ce moment-là, vous devrez vous conformer aux nouvelles directives de branding et retirer toutes les occurrences de PSN de vos futurs jeux, supports et interfaces de services externes.


Pour le moment, Sony n’a pas précisé quel nom viendra remplacer le PlayStation Network, laissant planer le mystère sur l’identité future de l’écosystème en ligne de la marque japonaise.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/playstation-dropping-pc-network-branding/
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    posted the 03/18/2026 at 11:52 PM by altendorf
    comments (9)
    rendan posted the 03/19/2026 at 12:04 AM
    Ce sera le Play Net
    guiguif posted the 03/19/2026 at 12:07 AM
    Idée à la con, tout le monde continuera d’appeler ça PSN
    wiikdydust posted the 03/19/2026 at 12:18 AM
    Maintenant que les Japonais sont aux poste de president aussi bien chez Sony que Playstation, j'attends une politique de même trempe que l'ére Ps1 et Ps2 avec que des exclus en masse pour donner une identité a la plateforme et pas un support multi pour alimenter la guerre des superior version naissant au debut de l'ére stupide de l'epoque Ps3.

    Je veux une guerre identique a l'epoque Ps1/Saturn/N64/Pc où je me posait pas la question qu'elle version prendre ou mais pourquoi j'ai pris soulcalibur 2 sur Gamecube/Xbox360/Ps3 (pour avoir un personnage exclus: mais
    Link est le plus varié)
    altendorf posted the 03/19/2026 at 12:25 AM
    guiguif Cela me rappel le fiasco du SEN (Sony Interactive Network) de John Kodera pour regrouper l'ensemble des services en ligne (PSN, Qriocity, Music Unlimited, Video Unlimited) avant de faire machine arrière
    wiikdydust posted the 03/19/2026 at 12:32 AM
    Dans les archives je vois PlayOnline ou alors le service de streaming PlayOnlive
    kujiraldine posted the 03/19/2026 at 12:35 AM
    Un changement de nom, c'est souvent lié à de nouvelles fonctionnalités. Ou alors balek :°
    Perso, s'ils proposent la possibilité de fusionner nos différents comptes, je serais bien preneur.
    sardinecannibale posted the 03/19/2026 at 12:35 AM
    PlaySation Live ou PlayStation All.
    burningcrimson posted the 03/19/2026 at 12:46 AM
    Je vois pas l'intérêt... Sortez de bons jeux au lieur de ce genre d'ânerie
    brook1 posted the 03/19/2026 at 01:22 AM
    C'est pas sûr qu'il garde le nom PlayStation, ils veulent fusionner tous les services de Sony Corp en une seule entité.
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