Metacritic :
77% (sur 67 notes)
PS5 :
XBOX :
PC :
77
100 Gameliner
95 Dualshocker
95 Gamingtrend
95 Forbe
90 Hardcorgamer
85 Destructoid
85 JeuxActu
85 IGN Brazil
80 Gamereactor
80 Gameradar
80 IGN France
75 JVC
70 Gameinformer
70 GameSpot
70 Screen Rant
70 The Gamer
65 MGG
60 VG247
60 Eurogamer
60 IGN Deutschland
50 Gamekult
45 Critical Hit
tags :
posted the 03/18/2026 at 10:06 PM by guiguif
Son groupe c'est de la merde on faisait tous nos articles de notes de notre côté et il a fallut qu'il en fasse un groupe
Tu voulais juste casser un jeu Sony ?
En tout cas il a de meilleures notes ????
taiko publié le 18/03/2026 à 23:31
negan aucun rapport non?
Tu voulais juste casser un jeu Sony ?
Oui