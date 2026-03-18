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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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guiguif
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[Metacritic] Crimson Desert


Metacritic : 77% (sur 67 notes)

PS5 :
XBOX :
PC : 77

100 Gameliner
95 Dualshocker
95 Gamingtrend
95 Forbe
90 Hardcorgamer
85 Destructoid
85 JeuxActu
85 IGN Brazil
80 Gamereactor
80 Gameradar
80 IGN France
75 JVC
70 Gameinformer
70 GameSpot
70 Screen Rant
70 The Gamer
65 MGG
60 VG247
60 Eurogamer
60 IGN Deutschland
50 Gamekult
45 Critical Hit
https://www.metacritic.com/game/crimson-desert/
    tags :
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    posted the 03/18/2026 at 10:06 PM by guiguif
    comments (21)
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 10:09 PM
    Nico a déjà fait l'article comme d'hab guiguif
    guiguif posted the 03/18/2026 at 10:11 PM
    ravyxxs Les deux co-existerons comme ça a deja pu arriver (pas passé une plombe a écrire les notes pour tout supp )
    pcverso posted the 03/18/2026 at 10:12 PM
    Même si j'espère kiffer , je pense que la note n'ira pas plus haut . Un jeu qui ne fera pas l'unanimité .
    ducknsexe posted the 03/18/2026 at 10:19 PM
    Le Monde ouvert détaillé et vivant, il est aussi visuellement époustouflant mais sa s arrete la, tout le reste est moyen d après quelques test. Bon au mieux je pense que ce sera juste un bon jeu.
    walterwhite posted the 03/18/2026 at 10:24 PM
    77% vu tout le patacaisse, ça aurait pu être pire sans le marketing et la plastique.
    kratoszeus posted the 03/18/2026 at 10:25 PM
    Petard mouillé. Dommage on va attendre pragmata et sarros
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 10:27 PM
    guiguif Aaaaah tu laisses pour la bagarre...aah ok ok ok
    negan posted the 03/18/2026 at 10:28 PM
    C'est déjà plus bandant que la merde déjà morte Marathon.
    guiguif posted the 03/18/2026 at 10:30 PM
    negan j'avais pas vu qu'il était jaune pissou avec aussi peu de note
    negan posted the 03/18/2026 at 10:31 PM
    ravyxxs Il a raison, l'autre il veut tout accaparé sur le site.

    Son groupe c'est de la merde on faisait tous nos articles de notes de notre côté et il a fallut qu'il en fasse un groupe
    taiko posted the 03/18/2026 at 10:31 PM
    negan aucun rapport non?
    Tu voulais juste casser un jeu Sony ?
    En tout cas il a de meilleures notes ????
    negan posted the 03/18/2026 at 10:32 PM
    taiko
    taiko publié le 18/03/2026 à 23:31
    negan aucun rapport non?
    Tu voulais juste casser un jeu Sony ?

    Oui
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 10:46 PM
    negan
    aragami posted the 03/18/2026 at 10:53 PM
    Lol 15 sur 20 jvc...La douche froide, en gros cest beau mais on se fait chier...
    draven86 posted the 03/18/2026 at 10:54 PM
    Les notes ne rassurent pas.
    yanssou posted the 03/18/2026 at 11:00 PM
    Le pétard mouillé, les derniers trailers ne me rassuraient pas, next.
    taiko posted the 03/18/2026 at 11:02 PM
    Par contre c'est moi où la plupart n'ont pas fait la moitié du jeu dans les tests?.
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 11:12 PM
    taiko Non, ils l'on tous fini, peut être pas les 70 boss plus optionelle, mais fini. Les previews en France c'était déjà 6 heures dans une zone...
    zanpa posted the 03/18/2026 at 11:16 PM
    20 balles en solde sur steam
    burningcrimson posted the 03/18/2026 at 11:17 PM
    negan
    soulfull posted the 03/18/2026 at 11:25 PM
    Zero hype depuit le début.Dommage j'aurais aimé être surpris comme Clair Obscur l'an passé.
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