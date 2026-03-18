Salut Gamekyo. Je me permets de faire cet article car je viens de terminer l’Amerzone de Benoit Sokal. J’ai cherché par hasard un jeu sur le store pour pouvoir faire un jeu d’énigme et de réflexion. J’ai craqué sur celui la
et j’avoue que je suis extrêmement surpris par la qualité du titre. Je l’ai dévoré en 3 jours et en faisant le 100%
Est-ce que certains d’entre vous l’ont fait ? Remake ou original et qu’en avez vous pensez ?
Je vais commencer à regarder si il y’a d’autre jeu dans la même veine. Je pense notamment a Syberia qui est du même créateur je crois (paix à son âme au passage) mais j’avais aussi pensé à Blue Prince, Clock Tower aussi.
Ca fait vraiment du bien de se plonger dans un jeu de ce type entre des grosses sorties, c’est rafraîchissant de se laisser porter comme ça ????
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posted the 03/18/2026 at 07:51 PM by breizhdrake
Je connais l'Amerzone que de nom.
jaune ah ravi de voir que je ne suis pas le seul
J'ai commencer le premier mais pareil faut que je trouve le temps.
[g]Je vais commencer à regarder si il y’a d’autre jeu dans la même veine.[/
sinon oui il y a les syberia dans le même genre, dans les point & clic plus orienté énigme tu as les myst et obduction, dans les plus naratif tu as Sinking Island mais pas a la première personne, sinon il y en avait pas mal entre les année 90 et 2000 comme lighthouse ou Atlantis , ou la série des Mysterious Journey
je regrette que le genre a presque disparu aujourd'hui, on a plus des simulateur de marche a la edith finch ou dear ester, mais du vrai point & clic en first personne presque plus