Salut Gamekyo. Je me permets de faire cet article car je viens de terminer l’Amerzone de Benoit Sokal. J’ai cherché par hasard un jeu sur le store pour pouvoir faire un jeu d’énigme et de réflexion. J’ai craqué sur celui la

et j’avoue que je suis extrêmement surpris par la qualité du titre. Je l’ai dévoré en 3 jours et en faisant le 100%



Est-ce que certains d’entre vous l’ont fait ? Remake ou original et qu’en avez vous pensez ?



Je vais commencer à regarder si il y’a d’autre jeu dans la même veine. Je pense notamment a Syberia qui est du même créateur je crois (paix à son âme au passage) mais j’avais aussi pensé à Blue Prince, Clock Tower aussi.



Ca fait vraiment du bien de se plonger dans un jeu de ce type entre des grosses sorties, c’est rafraîchissant de se laisser porter comme ça ????