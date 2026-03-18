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L’amerzone
Salut Gamekyo. Je me permets de faire cet article car je viens de terminer l’Amerzone de Benoit Sokal. J’ai cherché par hasard un jeu sur le store pour pouvoir faire un jeu d’énigme et de réflexion. J’ai craqué sur celui la
et j’avoue que je suis extrêmement surpris par la qualité du titre. Je l’ai dévoré en 3 jours et en faisant le 100%

Est-ce que certains d’entre vous l’ont fait ? Remake ou original et qu’en avez vous pensez ?

Je vais commencer à regarder si il y’a d’autre jeu dans la même veine. Je pense notamment a Syberia qui est du même créateur je crois (paix à son âme au passage) mais j’avais aussi pensé à Blue Prince, Clock Tower aussi.

Ca fait vraiment du bien de se plonger dans un jeu de ce type entre des grosses sorties, c’est rafraîchissant de se laisser porter comme ça ????
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    posted the 03/18/2026 at 07:51 PM by breizhdrake
    comments (12)
    aozora78 posted the 03/18/2026 at 07:53 PM
    J'ai acheté le remake de Syberia et j'avoue que j'ai du mal avec l'aspect plat et mou des dialogues / animations. J'ai du mal à m'y remettre.
    Je connais l'Amerzone que de nom.
    breizhdrake posted the 03/18/2026 at 07:55 PM
    aozora78 perso j’ai trouvé que l’Amerzone n’a pas de moment plats. Enfin ce n’est que mon avis mais on va à l’essentiel sans longueur. Le pitch de départ ne me vendait pas du rêve pourtant et malgré tout il a réussi à m’embarquer pour son scénario mais également pour la beauté des décors.
    jacquescechirac posted the 03/18/2026 at 08:03 PM
    c'est...c'est la mer zone
    taiko posted the 03/18/2026 at 08:10 PM
    T'as fait outer wilds ? C'est un peu une légende dans le jeu d'énigme et de réflexion avec une histoire de fou.
    aozora78 posted the 03/18/2026 at 08:11 PM
    breizhdrake je prends notes thanks
    jaune posted the 03/18/2026 at 08:32 PM
    J'ai fait le remake et j'ai passé un excellent moment.
    churos45 posted the 03/18/2026 at 08:36 PM
    je l'ai sous blister mais pas encore commencé. J'adore ce genre de jeu, il faut juste que je trouve du temps pour le lancer
    breizhdrake posted the 03/18/2026 at 08:36 PM
    taiko ah ça peut être intéressant. Je vais me renseigner. Merci

    jaune ah ravi de voir que je ne suis pas le seul
    cyr posted the 03/18/2026 at 08:56 PM
    churos45 j'ai acheter le trilogie de syberia....

    J'ai commencer le premier mais pareil faut que je trouve le temps.
    keiku posted the 03/18/2026 at 09:03 PM
    les année 2000 la fin de la grande époque du point & clic


    [g]Je vais commencer à regarder si il y’a d’autre jeu dans la même veine.[/

    sinon oui il y a les syberia dans le même genre, dans les point & clic plus orienté énigme tu as les myst et obduction, dans les plus naratif tu as Sinking Island mais pas a la première personne, sinon il y en avait pas mal entre les année 90 et 2000 comme lighthouse ou Atlantis , ou la série des Mysterious Journey
    breizhdrake posted the 03/18/2026 at 09:06 PM
    keiku Atlantis j’avais testé à l’époque et j’avais adoré mais j’étais un peu jeune et j’ai jamais pris le temps de le finir. Les temps de chargement entre chaque pas ont eu raison de moi mais l’ambiance était folle
    keiku posted the 03/18/2026 at 09:13 PM
    breizhdrake je pense que j'ai du faire tout les point & clic de l'époque ceux en 2d comme en 3D et il y en avait beaucoup a l'époque...

    je regrette que le genre a presque disparu aujourd'hui, on a plus des simulateur de marche a la edith finch ou dear ester, mais du vrai point & clic en first personne presque plus
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