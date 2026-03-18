John Linneman (Digital Foundry) est en admiration devant Crimson Desert : "Ce que j'ai vécu ici est peut-être l'environnement en monde ouvert le plus impressionnant que j'ai jamais vu dans n'importe quel jeu. La dernière fois que j'ai pu vivre quelque chose comme ça, c'était peut-être dans Red Dead Redemption 2."
Dans sa dernière newsletter, l'analyste Rhys Elliot rapporte que sur Steam seulement, Crimson Desert a déjà atteint près de 400 000 exemplaires vendus, générant un chiffre d'affaires estimé à 20 millions de dollars grâce aux seules précommandes.
De plus, malgré toutes les inquiétudes concernant les performances de Crimson Desert sur consoles et PC d'entrée de gamme, ainsi que l'intégration de Denuvo à la dernière minute, pas moins de 10 % des ventes ont eu lieu « en seulement 24 heures hier », selon le rapport. Cela montre l'importance accordée par les joueurs à ces controverses, même lorsqu'elles ont suscité un vif intérêt en ligne.
Une diapositive de présentation intitulée Crimson Desert montre trois personnages et met en avant « 363 000 exemplaires vendus sur Steam », « plus de 20 millions de dollars de recettes brutes sur Steam » et « 2,2 millions d'utilisateurs de la liste de souhaits Steam » au 16 mars, ainsi que les jeux populaires auxquels ces utilisateurs ont également joué, notamment « The Witcher 3 : Wild Hunt » (62 %).
Le rapport ajoute que le jeu est déjà bien parti pour réaliser un meilleur lancement que Kingdom Come: Deliverance 2 et Clair Obscur: Expedition 33. Cependant, concernant Clair Obscur, personne n'avait anticipé son succès avant sa sortie.
Dans quelques jours, nous saurons si le lancement de Crimson Desert se déroulera comme prévu. Si le jeu ne souffre d'aucun problème technique majeur (surtout sur PS5 standard) et que les joueurs profitent d'une expérience fluide, le bouche-à-oreille positif ne fera que s'amplifier et le jeu pourrait bien être à la hauteur des attentes, au point de devenir l'un des favoris pour le titre de Jeu de l'Année 2026, aux côtés de GTA VI.
Source : https://wccftech.com/crimson-desert-estimated-400k-copies-sold-20m-in-pre-order-revenue/
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posted the 03/18/2026 at 05:12 AM by link49
Pearl Abyss a l'air de rincer tous les influenceurs.
Certaines previews étaient même des partenariats commerciaux (Carole Quintaine par ex avec une deuxième même avec le collector)
Digital Foundryn est partenaire de MSI qui est lui même partenaire de Pearl Abyss.
Bref j'y crois... Mais attention...