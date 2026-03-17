Depuis notre dernière mise à jour en novembre, nous avons constaté une forte dynamique sur PS Portal. Les utilisateurs mensuels bénéficiant du Streaming dans le cloud ont augmenté de 162 % entre janvier 2025 et janvier 2026, et plus de 50 % des utilisateurs de PS Portal sont désormais abonnés à PlayStation Plus Premium, ce qui reflète l’engagement croissant envers l’expérience cloud.Tandis que de plus en plus de joueurs découvrent de nouvelles façons de jouer sur PS Portal, nous maintenons notre engagement pour améliorer en continu ses performances et son ergonomie. Nous sommes ravis de vous dévoiler aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs de PS Portal.À partir de demain, le 18 mars, une nouvelle mise à jour du système logiciel pour PS Portal sera déployée à l’échelle mondiale, introduisant des améliorations conçues pour offrir une meilleure fidélité visuelle, ainsi que davantage de fluidité pour les interactions et l’expérience globale.Découvrez en détail les nouvelles fonctionnalités :Les joueurs peuvent désormais sélectionner un mode 1080p – Haute qualité lors des sessions Lecture à distance et Streaming dans le cloud. Ce nouveau mode permet aux joueurs de profiter de jeux à un débit binaire plus élevé que le mode 1080p – Standard par défaut, pour une expérience fluide et haute fidélité**.Pour activer ce mode, accédez à [Menu rapide] > [Résolution max.] et sélectionnez [1080p – Haute qualité] pour la fonction Lecture à distance ou Streaming dans le cloud.Vous pouvez appliquer la modification en redémarrant la session de Lecture à distance / Streaming dans le cloud.Nous avons introduit plusieurs optimisations pour améliorer la convivialité et réduire les latences lors des sessions de Streaming dans le cloud***.Améliorations des pages de détails des produits : lorsque vous sélectionnez « Streaming » sur les pages de détails des produits inclus à des offres de jeu groupées, une nouvelle interface utilisateur s’affiche, vous permettant de sélectionner un jeu spécifique parmi ceux de l’offre en question.Invitation à un jeu : si vous streamez activement un titre pris en charge et recevez des invitations à jouer, vous verrez désormais une notification claire sur l’écran de votre PS Portal. Ainsi, vous ne manquerez jamais une invitation pendant vos sessions de jeu.Notifications de trophée améliorées : les notifications relatives aux trophées affichent désormais clairement le nom du trophée et l’image associée lorsqu’ils sont déverrouillés. Les trophées Platine seront également dotés de leur animation spéciale, ce qui vous permettra de gagner en visibilité et de célébrer vos accomplissements.Écran de recherche amélioré : l’interface de recherche a été optimisée pour proposer une expérience plus fluide, avec notamment la disponibilité d’afficher immédiatement le clavier à l’écran lors de la recherche.Vous n’avez pas encore de compte PlayStation ? Il n’a jamais été aussi simple d’en créer un. Grâce à une interface utilisateur et un flux d’intégration améliorés, vous pouvez désormais créer rapidement un compte et vous connecter à votre PS Portal en scannant le code QR à l’aide de votre appareil mobile.