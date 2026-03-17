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PlayStation Portal : Ajout du mode 1080p Haute Qualité & plus
Le lecteur à distance PlayStation Portal poursuit son évolution, avec des améliorations continues pensées pour optimiser l’expérience des joueurs avec les fonctions Lecture à distance et Streaming dans le cloud.

Depuis notre dernière mise à jour en novembre, nous avons constaté une forte dynamique sur PS Portal. Les utilisateurs mensuels bénéficiant du Streaming dans le cloud ont augmenté de 162 % entre janvier 2025 et janvier 2026, et plus de 50 % des utilisateurs de PS Portal sont désormais abonnés à PlayStation Plus Premium, ce qui reflète l’engagement croissant envers l’expérience cloud.

Tandis que de plus en plus de joueurs découvrent de nouvelles façons de jouer sur PS Portal, nous maintenons notre engagement pour améliorer en continu ses performances et son ergonomie. Nous sommes ravis de vous dévoiler aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs de PS Portal.

À partir de demain, le 18 mars, une nouvelle mise à jour du système logiciel pour PS Portal sera déployée à l’échelle mondiale, introduisant des améliorations conçues pour offrir une meilleure fidélité visuelle, ainsi que davantage de fluidité pour les interactions et l’expérience globale.

Découvrez en détail les nouvelles fonctionnalités :

Mode 1080p – Haute qualité

Les joueurs peuvent désormais sélectionner un mode 1080p – Haute qualité lors des sessions Lecture à distance et Streaming dans le cloud. Ce nouveau mode permet aux joueurs de profiter de jeux à un débit binaire plus élevé que le mode 1080p – Standard par défaut, pour une expérience fluide et haute fidélité**.

Pour activer ce mode, accédez à [Menu rapide] > [Résolution max.] et sélectionnez [1080p – Haute qualité] pour la fonction Lecture à distance ou Streaming dans le cloud.
Vous pouvez appliquer la modification en redémarrant la session de Lecture à distance / Streaming dans le cloud.



Expérience de Streaming dans le cloud améliorée

Nous avons introduit plusieurs optimisations pour améliorer la convivialité et réduire les latences lors des sessions de Streaming dans le cloud***.

Améliorations des pages de détails des produits : lorsque vous sélectionnez « Streaming » sur les pages de détails des produits inclus à des offres de jeu groupées, une nouvelle interface utilisateur s’affiche, vous permettant de sélectionner un jeu spécifique parmi ceux de l’offre en question.

Invitation à un jeu : si vous streamez activement un titre pris en charge et recevez des invitations à jouer, vous verrez désormais une notification claire sur l’écran de votre PS Portal. Ainsi, vous ne manquerez jamais une invitation pendant vos sessions de jeu.

Notifications de trophée améliorées : les notifications relatives aux trophées affichent désormais clairement le nom du trophée et l’image associée lorsqu’ils sont déverrouillés. Les trophées Platine seront également dotés de leur animation spéciale, ce qui vous permettra de gagner en visibilité et de célébrer vos accomplissements.

Écran de recherche amélioré : l’interface de recherche a été optimisée pour proposer une expérience plus fluide, avec notamment la disponibilité d’afficher immédiatement le clavier à l’écran lors de la recherche.



Une expérience d’intégration plus fluide

Vous n’avez pas encore de compte PlayStation ? Il n’a jamais été aussi simple d’en créer un. Grâce à une interface utilisateur et un flux d’intégration améliorés, vous pouvez désormais créer rapidement un compte et vous connecter à votre PS Portal en scannant le code QR à l’aide de votre appareil mobile.

https://blog.fr.playstation.com/2026/03/17/ajout-du-mode-1080p-haute-qualite-et-ameliorations-de-lexperience-utilisateur-grace-a-la-nouvelle-mise-a-jour-du-logiciel-systeme-du-lecteur-a-distance-playstation-portal/
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    tripy73, tynokarts, jowy14, burningcrimson, pimoody
    posted the 03/17/2026 at 05:05 PM by guiguif
    comments (16)
    tripy73 posted the 03/17/2026 at 05:21 PM
    C'est la journée des mises à jour En tout cas c'est cool pour ceux qui jouent avec.
    akinen posted the 03/17/2026 at 05:23 PM
    Ben qu’est ce qu’ils ont tous? Y’a un memo qui circule?
    cleptomaniak posted the 03/17/2026 at 05:25 PM
    C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir jouer directement connecté sur la PS Portal sans passer par le Wi-Fi, ou encore mieux l’utiliser comme second écran, comme sur Wii U par exemple, pour gérer l’inventaire dans Resident Evil ou autre.
    tynokarts posted the 03/17/2026 at 05:32 PM
    Top
    J’espère que Sony va continuer à améliorer la Ps-Portal avec le temps
    jowy14 posted the 03/17/2026 at 05:39 PM
    Je sais bien que ce n’est pas à proprement parlé une console mais un appareil de streaming, mais ça reste pour moi l’appareil portable de jeu avec la meilleure prise en main qui existe.
    J’adore !
    On est à des années lumières de la S1 et de la S2, consoles que je possède mais qui sont vraiment des briques et de la grosse merde pour moins niveau prise en main. Je suis 99% portable pour les Nintendo et même avec un bon grip rajouté, ça reste juste moyen +

    J’espère que la PS6 hybride, celle vers qui s’oriente mon choix, aura une aussi bonne prise en main que la portal
    xynot posted the 03/17/2026 at 05:41 PM
    akinen Bah faut effacer l'histoire Bluepoint
    aozora78 posted the 03/17/2026 at 05:47 PM
    Petite question, je ne suis pas abonné mais, si on joue sur le cloud depuis le PS Portal, il ne faut pas passé par la PS5 du coup non ?
    xynot posted the 03/17/2026 at 05:47 PM
    J'espère que le suivi du Portal sera long et qu'il pourra lire les jeux PS6 en Cloud, ça me ferait chier qu'il soit obsolete dès la sortie de la console
    xynot posted the 03/17/2026 at 05:49 PM
    aozora78 Non, mais il te faut le PS+ Premium obligatoirement
    elicetheworld posted the 03/17/2026 at 05:53 PM
    Tu n'en aurais pas fait l'article,cette nouvelle serait complètement passé a la trappe, tellement que Nintendo a monopolisé l'attention avec leur m.a.j
    suikoden posted the 03/17/2026 at 06:13 PM
    jowy14 Pour le coup, moi c'est l'inverse, pour avoir joue pendant mes vacances pour debloquer mon meilleur ami sur FFVII Rebirth mais c'est tout le contraire meme.
    Pour moi l'ergonomie n'a rien d'une console portable. En plus d'etre encombrante a transporte et semblant hyper fragile.

    Je trouve ca tellement bizarre d'avoir une espece de Dual Sense atrophie dans les main.
    En plus je supporte pas les deux stick symetriques personnellement.
    jowy14 posted the 03/17/2026 at 06:31 PM
    suikoden oui c’est fou les ressentis
    Pour moi qui joue sur Play depuis la PS1, les sticks symétriques c’est la norme.
    Je trouve la prise en main presque aussi bonne que la dual sense avec juste les sticks analogiques plus petits.

    Au début elle me paraissait fragile aussi, mais c’est passé avec le temps. Je pense que c’est la partie basse de l’écran qui n’a que l’épaisseur d’un écran enveloppé dans une coque fine qui fait ça, la partie haute est plus épaisse et rassurante sur la solidité globale
    aozora78 posted the 03/17/2026 at 06:55 PM
    xynot ok thanks
    zekk posted the 03/17/2026 at 07:01 PM
    suikoden pour le coup, je rejoins totalement jowy14 et pour l'avoir depuis looongtemps, elle est loin d'être fragile
    wickette posted the 03/17/2026 at 07:18 PM
    Pour moi je préfère largement attendre la PS6 portable, je trouve par contre que, hormis le LCD (je préfère une option OLED en parallèle), cette appareil est quand même bien pour ce qu'il fait: streaming local/cloud. Surtout l'érgonomie avec la dualsense des 2 côtés.

    C'est juste que pour moi c'est une console portable Sony que j'attends depuis la Vita, j'attendrai encore quelques années ^^

    tripy73
    Dans la tech les mardi sont très souvent le jour des mises à jour/news

    BF6 saison 2, Patch Switch 2, etc.
    tripy73 posted the 03/17/2026 at 07:32 PM
    wickette : je ne savais pas que c'était habituel.
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