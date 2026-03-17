Je suis vraiment triste de devoir partager ça, mais je voulais que vous l’entendiez directement de moi. Malheureusement, Hulu a décidé de ne pas continuer avec Buffy : New Sunnydale.



Je veux remercier Chloé Zhao, parce que je n’aurais jamais pensé me retrouver à nouveau dans les bottes élégantes et pourtant abordables de Buffy. Et grâce à Chloé, on m’a rappelé à quel point je l’aime et combien elle compte, non seulement pour moi mais pour vous tous. Et ça ne change rien à tout ça. Et je vous promets que si l’apocalypse arrive vraiment, vous pouvez toujours me biper.

La nouvelle série decontre les vampires, qui devait s’appeler, ne verra jamais le jour.On apprend la triste nouvelle via l’Instagram de, l’actrice de, à travers un message qui cache à peine sa tristesse :On ne sait pas trop ce qui s’est passé, maisqui appartient a, a tout simplement annulé la commande de la série après le visionnage de l’épisode pilote réalisé parUn coup dur pour les fans de la série,et la jeune, qui devait incarner la nouvelle tueuse principale de cette série.