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Hulu annule la nouvelle série Buffy contre les vampires


La nouvelle série de Buffy contre les vampires, qui devait s’appeler New Sunnydale, ne verra jamais le jour.

On apprend la triste nouvelle via l’Instagram de Sarah Michelle Gellar, l’actrice de Buffy, à travers un message qui cache à peine sa tristesse :

Je suis vraiment triste de devoir partager ça, mais je voulais que vous l’entendiez directement de moi. Malheureusement, Hulu a décidé de ne pas continuer avec Buffy : New Sunnydale.

Je veux remercier Chloé Zhao, parce que je n’aurais jamais pensé me retrouver à nouveau dans les bottes élégantes et pourtant abordables de Buffy. Et grâce à Chloé, on m’a rappelé à quel point je l’aime et combien elle compte, non seulement pour moi mais pour vous tous. Et ça ne change rien à tout ça. Et je vous promets que si l’apocalypse arrive vraiment, vous pouvez toujours me biper.


On ne sait pas trop ce qui s’est passé, mais Hulu qui appartient a Disney, a tout simplement annulé la commande de la série après le visionnage de l’épisode pilote réalisé par Chloé Zhao.

Un coup dur pour les fans de la série, Sarah Michelle Gellar et la jeune Ryan Kiera Armstrong, qui devait incarner la nouvelle tueuse principale de cette série.
https://www.instagram.com/reel/DV31NdtDgWu/?utm_source=ig_embed
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    posted the 03/17/2026 at 12:36 PM by marchand2sable
    comments (3)
    altendorf posted the 03/17/2026 at 12:37 PM
    Pas une grande perte. Parfois, il faut juste savoir laisser certaines séries là où elles sont.
    marchand2sable posted the 03/17/2026 at 12:39 PM
    Qu’est-ce qu’elle transpire les années 90 et début 2000 cette série quand même
    brook1 posted the 03/17/2026 at 12:47 PM
    Ça devait pas être ouf le pilote pour que Disney ne donne pas suite.
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