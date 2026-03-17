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Pour Gamestop la PS3/Xbox 360/WiiU sont désormais des consoles rétro
GameStop a publié aujourd'hui une déclaration officielle selon laquelle les consoles Sony PlayStation 3, Xbox 360 et Nintendo Wii U sont, à toutes fins pratiques, désormais officiellement rétro.

"Cette décision a été prise après une analyse minutieuse de plusieurs indicateurs, notamment : la présence de câbles composantes, l'absence de Fortnite et le fait qu'elles ont été lancées alors que George W. Bush était encore président.

Selon la norme de classification rétro de GameStop, les systèmes susmentionnés rejoindront désormais les rangs d'autres consoles légendaires bien-aimées dans la catégorie rétro, telles que la Sega Saturn et la Nintendo DS.

Conformément à cette désignation, GameStop propose une offre de bonus de reprise rétro jusqu'au 21 mars. Les clients qui rapportent des Wii U, Xbox 360, PlayStation 3 ou toute autre console, jeu ou accessoire plus ancien recevront un crédit de reprise supplémentaire de 10 %

De plus, GameStop est heureux d'annoncer que les magasins acceptent désormais les consoles rétro défectueuses en reprise. Les clients peuvent désormais échanger ces objets historiques même s'ils sont non fonctionnels, s'il leur manque des accessoires ou s'ils sont esthétiquement malheureux ; il suffit qu'ils s'allument.

GameStop souhaite également rappeler au public que même si ces systèmes sont désormais officiellement classés comme rétro, ils sont toujours très cool, et quiconque en possédait un à sa sortie n'est absolument pas vieux."

Les arguments sont bien éclatés quand même

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    posted the 03/17/2026 at 07:49 AM by ouroboros4
    comments (6)
    syoshu posted the 03/17/2026 at 08:02 AM
    Pas non plus besoin que, eux le disent, pour que ce le soit. Apres chacun à ça vision différente du retro, mais les critères énoncés sont étranges quand même... Fortnite et Bush ?!?!?

    Partons juste du principe que ça devient retro une fois qu'on a sauté une génération et qu'on en trouve plus vraiment en magasin.

    En gros la PS4 sera retro à la sortie de la 6
    gamesebde3 posted the 03/17/2026 at 08:23 AM
    Mon principe est que si la console a une successeure et n'est plus vendue dans le commerce, elle est rétro.
    Les playstation 3 et 4 ainsi que les xbox 360 et xbox one rentrent dans cette catégorie.
    Pour la switch première du nom, ce n'est pas tout à fait vraie puisqu'elle est encore vendue dans le commerce.
    ikki47 posted the 03/17/2026 at 08:30 AM
    gamesebde3 Pour moi c'est le cas aussi.
    A partir du moment où la console n'est plus en production et que la relève est là, c'est du rétro.

    Pour d'autres c'est quand plus aucun jeux ne sort sur le support.
    kikoo31 posted the 03/17/2026 at 08:34 AM
    Vous jouez sur les mots

    n importe quel objet de 2010 est retro ? selon vous ?

    après c'est vrai que cette question est complex
    parrain59 posted the 03/17/2026 at 08:38 AM
    Elles ont 20 piges c'est pas tout jeune.
    C'est comme si tu jouais à l'atari 2600 alors que la gamecube venait de sortir
    magneto860 posted the 03/17/2026 at 08:50 AM
    Les stores en ligne sont fermés ou invisibilisés, y a pas de jeux en grandes surfaces pour ces consoles ... évidemment qu'elles sont rétro.
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