GameStop a publié aujourd'hui une déclaration officielle selon laquelle les consoles Sony PlayStation 3, Xbox 360 et Nintendo Wii U sont, à toutes fins pratiques, désormais officiellement rétro."Cette décision a été prise après une analyse minutieuse de plusieurs indicateurs, notamment : la présence de câbles composantes, l'absence de Fortnite et le fait qu'elles ont été lancées alors que George W. Bush était encore président.Selon la norme de classification rétro de GameStop, les systèmes susmentionnés rejoindront désormais les rangs d'autres consoles légendaires bien-aimées dans la catégorie rétro, telles que la Sega Saturn et la Nintendo DS.Conformément à cette désignation, GameStop propose une offre de bonus de reprise rétro jusqu'au 21 mars. Les clients qui rapportent des Wii U, Xbox 360, PlayStation 3 ou toute autre console, jeu ou accessoire plus ancien recevront un crédit de reprise supplémentaire de 10 %De plus, GameStop est heureux d'annoncer que les magasins acceptent désormais les consoles rétro défectueuses en reprise. Les clients peuvent désormais échanger ces objets historiques même s'ils sont non fonctionnels, s'il leur manque des accessoires ou s'ils sont esthétiquement malheureux ; il suffit qu'ils s'allument.GameStop souhaite également rappeler au public que même si ces systèmes sont désormais officiellement classés comme rétro, ils sont toujours très cool, et quiconque en possédait un à sa sortie n'est absolument pas vieux."Les arguments sont bien éclatés quand même