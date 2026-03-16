en ce qui concerne les jeux qui vont être annoncé à l'avenir par soucis de compétitivité vis à vis des autres jeux (qui eux auront le DLSS5 et seront présenté avec ) dans une industrie AAA dominé par l'esthétique et les graphismes peu à peu plus aucun jeux ne voudra se montrer SANS DLSS5
fin je sais pas si vous vous rendez compte l'ecart on dirait sublow vs Ultra et ya pas que les visages c'est TOUT du jeu qui est affecté
sinon pour ce qui est des consoles , AMD a sans doute encore un train de retard et nos consoles vont sortir sans cette techno
tags :
posted the 03/16/2026 at 11:06 PM by skuldleif
Oui oui. Vivement que les GOTY habituels nettoient tout ça à coup de design fait à la main comme chaque année
C'est de l'IA générative, ça vient générer un rendu avec des calcules complexe que ça fait exploser le prix de la RAM, ce n'est pas fait par des gens réels dont c'est leur boulot, leur compétense, c'est donc un non catégorique.
Pour l'instant, on est en pleine "démo technique" et c’est souvent too much, aussi hallucinant dans son rendu que perturbant et génant.
L'outil doit gagner en maturité, et les devs apprendre à le maîtriser, pour offrir plus de nuance et ne pas dénaturer la DA. Rien d'irréaliste en somme, mais j'ai vraiment hâte de voir les premiers patchs DLSS 5 sur les jeux, l'impact sur les perfs, etc., dans la version commerciale d'ici 6 mois.
Cela dit, j'ai aucun doute que les studios vont vite adopter cette méthode pour atteindre des rendus cibles qui, autrement, tourneraient à 2 FPS C'est un outil extrêmement prometteur, même si les premiers rendus ne lui font pas vraiment honneur.
J'imagine meme pas un studio avec les moyens de R* ce que va donner GTA6, entre le path tracing, ce DLSS5, et probablement d'autres améliorations via IA (foule, pnj, physique, matiere), la version sous GPU Nvidia va être incroyable.
Et les joueurs seront impatients d'avoir une techno similaire sur PS7 pour refaire un GTA 6 dans des conditions similaires !
D'ici là... qui prend les paris ?
Par contre aucun studio n'acceptera d'avoir un filtre instagram en guise de D.A
wickette Avec Playstation oui, mais apparement Microsoft aussi est sur le coup.
Par contre aucun studio n'acceptera d'avoir un filtre instagram en guise de D.A
Euuuh non, pas sur, DF, a dit que des studios, il me semble pas mal, était pas contre l'idée...Todd Howard a même signé de suite pour qu'on mette ses jeux en avant, en même temps, ces jeux sont dégueulasse niveau visuel lorsqu'il s'agit des personnages qui sont sans vie, là il sourit car sans même qu'il fasse quoi que ce soit, le DLSS5 anime ses créations sans vie. lol
Capcom je sais pas, car dans la scène de rue, Grace n'est PAS DU TOUT la même...c'est une création pur d'un moteur IA, en mode fait moi ça.
Pour l'instant t'as un énorme backlash et la techno tourne sur 2 rtx 5090, donc je pense que quiconque a signé c'est juste pour une pub dans la GTC de Nvidia
Dans l'état actuel, je mise beaucoup plus sur project helix et Amethyst pour nous faire du vrai neural rendering qui a un sens artistique
Mais on s'en fou, ça a toujours été le talent des studios qui a fait la différence (à exploiter efficacement le hardware comme ici sur PS5)
Alors avec la PS6 qui s'annonce encore une fois intelligemment construite https://pausehardware.com/amd-rdna-nextgen-x-sony-neural-arrays/ ils vont une fois de plus se balader et offrir des visuels qui dépassent l'entendement.
Nvidia de toute façon va aller dans le mur avec les prochains prix des cartes graphiques, tout comme Microsoft avec Helix, ainsi que la Steam machine qui sera pas plus puissante qu'une PS5, vendue au même prix qu'une PS5 Pro.
La PS6 sera la seule offre valable et cohérente du marché next gen.
Un streameur français à demander de générer Grace, il a eu le même résultat, plus éclairé, mais quasi identique
Dans l'état actuel, je mise beaucoup plus sur project helix et Amethyst pour nous faire du vrai neural rendering qui a un sens artistique
A voir, peut être Nvidia va faire marche arrière et revoir la techno vu le backlash qu'ils se mangent là...
J’en ai vu plein faire ainsi sur crysis puis GTA4, puis skyrime, puis GTA5 etc.
Ça fait effet sur les forums mais le media n’évolue pas grace à ça.
Quand Zelda BOTW est arrivé, il a brisé tout ce qui était possible ou imaginable. Le jeu tourne sur une pauvre switch.
Elden ring n’a pas eu besoin du meilleur moteur ever pour marquer le monde entier.
Et je ne cite meme pas la scène indé.
M’enfin, profitez-en C’est pas comme si on avait mois après mois la preuve qu’un excellent jeu a juste besoin d’une bonne DA
Cela dit, le DLSS 5 est clairement un pas vers la mauvaise direction, ce n'est qu'un camouflage, un subterfuge, c'est pas basé sur de la physique mais sur du rendu fake généré par dessus. Je prie vraiment pour que ça se plante
Une fois de plus, ça pousse les femmes au suicide et les hommes à commettre des féminicides