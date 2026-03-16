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à l'avenir plus AUCUN jeux ne voudra se montrer SANS DLSS5
en ce qui concerne les jeux qui vont être annoncé à l'avenir par soucis de compétitivité vis à vis des autres jeux (qui eux auront le DLSS5 et seront présenté avec ) dans une industrie AAA dominé par l'esthétique et les graphismes peu à peu plus aucun jeux ne voudra se montrer SANS DLSS5

fin je sais pas si vous vous rendez compte l'ecart on dirait sublow vs Ultra et ya pas que les visages c'est TOUT du jeu qui est affecté

sinon pour ce qui est des consoles , AMD a sans doute encore un train de retard et nos consoles vont sortir sans cette techno

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    posted the 03/16/2026 at 11:06 PM by skuldleif
    comments (16)
    akinen posted the 03/16/2026 at 11:10 PM
    « Plus aucune femme ne voudra se montrer sans etre maquillée comme sur les réseaux. »

    Oui oui. Vivement que les GOTY habituels nettoient tout ça à coup de design fait à la main comme chaque année
    masharu posted the 03/16/2026 at 11:11 PM
    Faut pas tomber dans le piège.

    C'est de l'IA générative, ça vient générer un rendu avec des calcules complexe que ça fait exploser le prix de la RAM, ce n'est pas fait par des gens réels dont c'est leur boulot, leur compétense, c'est donc un non catégorique.
    altendorf posted the 03/16/2026 at 11:13 PM
    akinen
    romgamer6859 posted the 03/16/2026 at 11:13 PM
    Mais faut une quantité folle de VRAM ...
    jenicris posted the 03/16/2026 at 11:15 PM
    Ça dénature surtout totalement le design original mais bon...
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 11:17 PM
    akinen sauf que les "gamer" se sont astiquer sévèrement sur les graphismes ces dernières année , ils sont une composante essentiel des AAA et du marketing de ceux ci
    51love posted the 03/16/2026 at 11:33 PM
    À part FIFA, qui s'en sort déjà bien grâce à sa quête de photoréalisme pur (sans fioriture artistique), le rendu des visages dans les autres jeux est encore trop forcé.

    Pour l'instant, on est en pleine "démo technique" et c’est souvent too much, aussi hallucinant dans son rendu que perturbant et génant.

    L'outil doit gagner en maturité, et les devs apprendre à le maîtriser, pour offrir plus de nuance et ne pas dénaturer la DA. Rien d'irréaliste en somme, mais j'ai vraiment hâte de voir les premiers patchs DLSS 5 sur les jeux, l'impact sur les perfs, etc., dans la version commerciale d'ici 6 mois.

    Cela dit, j'ai aucun doute que les studios vont vite adopter cette méthode pour atteindre des rendus cibles qui, autrement, tourneraient à 2 FPS C'est un outil extrêmement prometteur, même si les premiers rendus ne lui font pas vraiment honneur.

    J'imagine meme pas un studio avec les moyens de R* ce que va donner GTA6, entre le path tracing, ce DLSS5, et probablement d'autres améliorations via IA (foule, pnj, physique, matiere), la version sous GPU Nvidia va être incroyable.

    Et les joueurs seront impatients d'avoir une techno similaire sur PS7 pour refaire un GTA 6 dans des conditions similaires !

    D'ici là... qui prend les paris ?
    wickette posted the 03/16/2026 at 11:41 PM
    AMD travaille aussi sur le neural rendering

    Par contre aucun studio n'acceptera d'avoir un filtre instagram en guise de D.A
    ravyxxs posted the 03/16/2026 at 11:51 PM
    romgamer6859 On n'en sait rien encore.

    wickette Avec Playstation oui, mais apparement Microsoft aussi est sur le coup.

    Par contre aucun studio n'acceptera d'avoir un filtre instagram en guise de D.A

    Euuuh non, pas sur, DF, a dit que des studios, il me semble pas mal, était pas contre l'idée...Todd Howard a même signé de suite pour qu'on mette ses jeux en avant, en même temps, ces jeux sont dégueulasse niveau visuel lorsqu'il s'agit des personnages qui sont sans vie, là il sourit car sans même qu'il fasse quoi que ce soit, le DLSS5 anime ses créations sans vie. lol

    Capcom je sais pas, car dans la scène de rue, Grace n'est PAS DU TOUT la même...c'est une création pur d'un moteur IA, en mode fait moi ça.
    wickette posted the 03/16/2026 at 11:54 PM
    ravyxxs
    Pour l'instant t'as un énorme backlash et la techno tourne sur 2 rtx 5090, donc je pense que quiconque a signé c'est juste pour une pub dans la GTC de Nvidia

    Dans l'état actuel, je mise beaucoup plus sur project helix et Amethyst pour nous faire du vrai neural rendering qui a un sens artistique
    niflheim posted the 03/17/2026 at 12:00 AM
    sinon pour ce qui est des consoles , AMD a sans doute encore un train de retard et nos consoles vont sortir sans cette techno

    Mais on s'en fou, ça a toujours été le talent des studios qui a fait la différence (à exploiter efficacement le hardware comme ici sur PS5)

    Alors avec la PS6 qui s'annonce encore une fois intelligemment construite https://pausehardware.com/amd-rdna-nextgen-x-sony-neural-arrays/ ils vont une fois de plus se balader et offrir des visuels qui dépassent l'entendement.

    Nvidia de toute façon va aller dans le mur avec les prochains prix des cartes graphiques, tout comme Microsoft avec Helix, ainsi que la Steam machine qui sera pas plus puissante qu'une PS5, vendue au même prix qu'une PS5 Pro.

    La PS6 sera la seule offre valable et cohérente du marché next gen.
    ravyxxs posted the 03/17/2026 at 12:01 AM
    wickette Sincèrement, ce délire de 2 5090 je me demande si c'est pas pour faire genre, en quoi le rendu généré de visage peut autant consommer ? Je sais pas, je suis sceptique, et ils disent qu'ils sont déjà sur une version pour tourner sur une 5090 donc bon...surement pour bomber le torse tout ça.

    Un streameur français à demander de générer Grace, il a eu le même résultat, plus éclairé, mais quasi identique

    Dans l'état actuel, je mise beaucoup plus sur project helix et Amethyst pour nous faire du vrai neural rendering qui a un sens artistique

    A voir, peut être Nvidia va faire marche arrière et revoir la techno vu le backlash qu'ils se mangent là...
    noishe posted the 03/17/2026 at 12:04 AM
    Sur Grace spécifiquement, le rendu est réellement dégueulasse. C'est simplement pas la même personne. Regardez les yeux, surtout les lèvres... Faut pas oublier un point essentiel, c'est de l'IA, c'est un filtre, c'est du fake, c'est de l'interprétation par une machine qui tente de sublimer l'image. Et précisément pour ces raisons, la consistance sera difficile, rien ne dit que le visage ne va pas changer de caractéristiques physiques à plusieurs reprises. C'est déjà visible sur certaines vidéos.
    akinen posted the 03/17/2026 at 12:09 AM
    skuldleif et je suis triste pour eux. Pendant que bcp perdent leur temps à fantasmer sans arrêt sur des jeux dejà fait et fini par bcp, les autres regardent vers l’avenir.

    J’en ai vu plein faire ainsi sur crysis puis GTA4, puis skyrime, puis GTA5 etc.

    Ça fait effet sur les forums mais le media n’évolue pas grace à ça.

    Quand Zelda BOTW est arrivé, il a brisé tout ce qui était possible ou imaginable. Le jeu tourne sur une pauvre switch.

    Elden ring n’a pas eu besoin du meilleur moteur ever pour marquer le monde entier.

    Et je ne cite meme pas la scène indé.

    M’enfin, profitez-en C’est pas comme si on avait mois après mois la preuve qu’un excellent jeu a juste besoin d’une bonne DA
    noishe posted the 03/17/2026 at 12:29 AM
    akinen Il y a quand même toujours eu cette course au réalisme dans le JV, et selon le jeu, ça peut grandement servir à améliorer l'atmosphère et l'immersion (récemment Cyberpunk, RE9, TLOU, etc.) tout en gardant une certaine patte qui leur est propre. Et j'ai toujours trouvé ça essentiel d'avoir cet équilibre entre ça et les jeux qui arrivent à se démarquer autrement, comme par exemple BOTW ou Elden Ring que tu cites.

    Cela dit, le DLSS 5 est clairement un pas vers la mauvaise direction, ce n'est qu'un camouflage, un subterfuge, c'est pas basé sur de la physique mais sur du rendu fake généré par dessus. Je prie vraiment pour que ça se plante
    guyllan posted the 03/17/2026 at 12:52 AM
    akinen « Plus aucune femme ne voudra se montrer sans etre maquillée comme sur les réseaux. »

    Une fois de plus, ça pousse les femmes au suicide et les hommes à commettre des féminicides
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