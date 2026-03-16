en ce qui concerne les jeux qui vont être annoncé à l'avenir par soucis de compétitivité vis à vis des autres jeux (qui eux auront le DLSS5 et seront présenté avec ) dans une industrie AAA dominé par l'esthétique et les graphismes peu à peu plus aucun jeux ne voudra se montrer SANS DLSS5fin je sais pas si vous vous rendez compte l'ecart on dirait sublow vs Ultra et ya pas que les visages c'est TOUT du jeu qui est affectésinon pour ce qui est des consoles , AMD a sans doute encore un train de retard et nos consoles vont sortir sans cette techno