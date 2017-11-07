Tout l'amour porté par l'auteur de ces lignes à Final Fantasy XII, et plus globalement, à tout l'univers d'Ivalice, a déjà été porté en texte il y a tout juste un an, à l'occasion d'un article collégial dédié aux 25 ans de la PS2. Mais puisqu'on ne se lasse jamais de se répéter, voire de s'épancher sur les raisons de cette réussite flamboyante, un papier dédié s'avère bien mérité, surtout à l'occasion des 20 ans du jeu (donc sorti le 16 mars 2006 au Japon, avant d'arriver presque un an plus tard en Europe). 2006, c'est tard pour la génération PS2 : la console est en fin de vie, et la génération suivante pointe déjà le bout de son nez. Mais Square Enix n’entend pas quitter la console sans un dernier coup d’éclat, offrant avec FF XII l'une des plus belles claques techniques de la console. Vastes zones ouvertes, absence de combats aléatoires, mise en scène relativement sobre, Final Fantasy XII regroupe toutes les ambitions de l'éditeur à l'époque, le tout dans un enrobage très inspiré par la folie Star Wars d'alors.Le décor, c'est Ivalice, un monde déjà exploré dans Final Fantasy Tactics et Vagrant Story, mais toujours aussi mystérieux, avec ses royaumes déclinants, ses empires conquérants et ses tensions politiques, bien loin des récits adolescents qui pulullent pourtant dans le genre depuis des décennies. Alors, certes, il y a Vaan, que le joueur incarne en premier (enfin, pas réellement en premier, mais vous avez l'idée), et qui représente toujours cet attachement à une certaine crédulité, visiblement toujours dans le cahier des charges. Sauf que très vite, le joueur comprend que ce n'est pas vraiment son histoire. Il pourrait s'agir de celle d'Ashe, princesse héritière déchue d'un royaume conquis par l'Empire d'Archadia. Mais le plus évident, c'est Balthier : déjà, il se définit lui-même comme "the leading man" (le premier rôle), dans une réplique devenue l'une des plus célèbres du jeu. Et ce n'est pas juste de l'arrogance : contrairement à Vaan, Balthier possède un passé directement lié aux enjeux du scénario, une vraie compréhension du monde d'Ivalice, et surtout une influence réelle sur la direction des événements. On rappelle que l’intrigue de Final Fantasy XII tourne autour des néthicites, de l’Empire d’Archadia et de la manipulation du pouvoir, or Balthier est intimement lié à tout cela. D'une part, il est le fils de Cidolfus Demen Bunansa, l'un des principaux antagonistes du jeu, a fui Archadia et son passé pour devenir pirate du ciel, et comprend mieux que les autres les dangers liés aux nethicites et à la technologie impériale. Et puis, contrairement à Vaan ou même Penelo, Balthier a du charisme à revendre.Outre la teneur très engageante du scénario, témoignage du savoir-faire de Yasumi Matsuno en la matière, la vraie révolution de Final Fantasy XII se situe en réalité dans son gameplay : le jeu abandonne les combats aléatoires et adopte un système inspiré du MMO, où les affrontements se déroulent directement sur la carte. Les personnages agissent en temps réel, guidés par le fameux système des Gambits. Le principe de ces derniers est simple : il faut programmer des comportements automatiques. Par exemple, si un allié a moins de 50% de vie, lancez automatiquement un sort de soin. Si un ennemi est faible face à des sorts élémentaires de glace, lancez-en un sans avoir à passer par une commande directe du joueur. Ce système, absolument génial, et qui n'a que trop peu servi d'inspiration depuis (on note quand même Unicorn Overlord, probablement la tentative qui a su s'en rapprocher le plus, au tour par tour néanmoins), transforme progressivement le joueur en stratège : une fois les Gambits bien réglés, les combats s’enchaînent presque tout seuls. Et si l'idée semble étrange, elle s'avère en réalité incroyablement addictive : la vraie bataille, elle se passe dans votre tête, et dans les menus.À sa sortie, Final Fantasy XII reçoit d’excellentes critiques (au sein même des ces pages d'ailleurs) mais divise parmi les amateurs de la licence, et ce pour plusieurs raisons : certains y voient un conte trop politique pour la série, voire trop froid. D'aucuns venaient même à le considérer comme à part dans la licence, ce que l'on ne peut que réfuter, encore aujourd'hui : le XII n'est pas moins un Final Fantasy qu'un autre, grâce son audace, sa volonté salvatrice de réinventer ses systèmes, et son univers incroyablement attachant, certes aidé avec maestro par l'incroyable musique de Hitoshi Sakimoto, Hayato Matsuo et Masaharu Iwata, l'une des meilleures de la licence (oui, malgré le fait qu'Uematsu, qui ne signe que KissMe Good-bye, s'y soit fait discret). En 2017, Final Fantasy XII : The Zodiac Age ressort plateformes modernes avec une refonte bienvenue, qui en font la meilleure expérience du jeu à l'heure actuelle : équilibrage revu, vitesse accélérée, système de jobs, cette version met en lumière ce que beaucoup n’avaient pas perçu à l’époque, à savoir la profondeur folle de son système. Et tous les 2/3 ans, on le relance. Et tous les 2/3 ans, on retrouve cette ambiance si chaleureuse, si particulière. Tiens, ça fait presque 2 ans... il sera bientôt temps de s'y remettre.