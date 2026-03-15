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name :
Tides of Annihilation
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Eclipse Glow Games
genre :
action
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Xbox Series X
-
Playstation 5
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lion93
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Tides of Annihilation: 20minute de Gameplay
Voila pour ceux qui attendent le jeu, voici une vidéo avec 20minute de gameplay. En tout cas le jeu a une forte inspiration FF16 dans ses combats. Cliquez sur la vidéo pour que ça vous redirige sur youtube car il a désactivé le partage.
tags :
4
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tynokarts
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posted the 03/15/2026 at 07:14 PM by
lion93
comments (
11
)
ouken
posted
the 03/15/2026 at 07:18 PM
Enfin un LSA beau !! Il donne bien envie celui si
shirou
posted
the 03/15/2026 at 07:37 PM
C'est moi ou a partir de 2m20 la chute de fps sur le boss est violente ?
Dommage car ça donne beaucoup plus envi qu'un FF16
guiguif
posted
the 03/15/2026 at 07:44 PM
Rien de bien neuf malheureusement
onimusha
posted
the 03/15/2026 at 07:46 PM
Ff16 ? Je dirai plutôt castlevania en 3d , y a un côté shanoa.
bogsnake
posted
the 03/15/2026 at 07:52 PM
à part le début de la vidéo qui est une vidéo récente de Nvidia, le reste n'est pas nouveau. mais oui c'est très prometteur niveau action.
lion93
posted
the 03/15/2026 at 08:03 PM
onimusha
les invocations avec les techniques eau feu vent
stampead
posted
the 03/15/2026 at 08:18 PM
Quelle horreur une jolie femme avec des formes généreuses comme personnage principale c'est à vomir, je comprend pas qu 'en 2026 on en soit pas encore arrivé a faire l'apologie du moche
, je boycotte ce jeu une honte.
tynokarts
posted
the 03/15/2026 at 08:27 PM
Pour le moment, je remarque un petit coté Devil May Cry et Clair Obscur expédition 33.
bogsnake
posted
the 03/15/2026 at 08:32 PM
stampead
on t'as reconnu Exserv
abookhouseboy
posted
the 03/15/2026 at 09:00 PM
shirou
C'est une compil de plusieurs vidéos à différents stades du développement, en fait...
jacquescechirac
posted
the 03/15/2026 at 10:49 PM
stampead
mouais bof, ce genre de critique sont un peu passées de mode, notamment depuis l'élection de Trump.
J'ai plus peur des outrances des extrêmes droites aujourd'hui, que ceux des cheveux bleus.
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Dommage car ça donne beaucoup plus envi qu'un FF16
J'ai plus peur des outrances des extrêmes droites aujourd'hui, que ceux des cheveux bleus.