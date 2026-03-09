"Il existe des identités fondamentales dans cette entreprise. Je ne pense pas que Microsoft puisse exister sans que ces identités continuent à prospérer. Nous sommes une entreprise de plateformes, une entreprise de développement. Nous sommes une entreprise de travailleurs du savoir et de jeux vidéo. Telles sont les principales identités qui ont toujours caractérisé Microsoft et qui le caractériseront toujours. C'est pourquoi nous devons les accepter, sans les tenir pour acquises. Nous devons les renouveler. Je suis vraiment reconnaissante à Matt [Booty], Phil [Spencer] et Sarah [Bond], ainsi qu'à vous tous qui avez contribué à faire de cette franchise une réussite depuis 25 ans."

"Franchement, cela s'applique à tout ce que nous faisons. Nous devons rester fidèles à nos principes fondamentaux dans le domaine du jeu vidéo. Il s'agit simplement d'être une excellente entreprise et un excellent gestionnaire pour ce que cela signifie : produire d'excellents jeux, d'excellents systèmes et du matériel de qualité."

"Les retombées de cette excellence sur le reste de l'entreprise sont évidentes. Je plaisante souvent avec Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, en lui disant que sans les jeux vidéo, NVIDIA n'existerait pas. Réfléchissez-y : sans DirectX, je ne pense pas que la révolution des GPU ou l'accélération auraient eu lieu."

"C'est pourquoi je mise beaucoup là-dessus. Phil m'a toujours dit que le jeu vidéo était le plus grand secteur du divertissement. Quelle sera la forme la plus aboutie du jeu vidéo à l'avenir ? Cela ne signifie pas que nous devons abandonner ce que font les gens aujourd'hui, quand on pense à un jeu AAA sur console. La question est de savoir où nous pouvons aller pour étendre cela. Pour moi, nous sommes optimistes quant à l'avenir des jeux vidéo. Nous continuerons à investir, et nous le ferons toujours. C'est à cette équipe qu'il revient de faire preuve d'excellence dans l'exécution et la créativité. Les logiciels comportent toujours des risques, mais ceux-ci présentent un risque de création élevé. C'est très différent. Mais nous devons néanmoins être les meilleurs dans ce domaine."

"Satya a commencé par demander : « Pourquoi aimons-nous les jeux ? Ils racontent les histoires, les mythologies qui font de nous ce que nous sommes. En allant au cœur du sujet, le savoir-faire qui va avec, c'est là que nous devons saisir l'esprit culturel de notre époque et le manifester dans tout ce que nous faisons. Dans les jeux, dans l'approche marketing, tout ce que nous faisons dans cette marque en est le reflet."

« Nous devons nous assurer que les "amis" que nous avons aujourd'hui sont les "amis" que vous aurez demain », a déclaré Satya à propos des clients actuels de Xbox. « Vous voulez vous réveiller avec le sentiment que votre amitié s'est encore renforcée. Nous devons vraiment nous assurer, qu'il s'agisse de consoles, de PC, d'amateurs de Forza ou de Halo, que nos clients nous aiment pour ce qu'ils attendent de nous. »

« L'attention est une ressource limitée chez les êtres humains. Comment pouvons-nous gagner le droit, avec goût, à davantage d'attention ? Cela ramène la joie... C'est ce à quoi je pense tout le temps. Le jeu vidéo est une activité active. Ce n'est pas comme « faire défiler » passivement des choses, etc. Je veux vraiment que nous soyons ceux qui ramènent cette activité active. C'est ce que représentent les consoles et les PC dans un certain sens. Pourquoi les gens aiment-ils la manette, la console ou leur PC ? C'est parce qu'ils sont immergés. Je regarde les rapports. Le niveau de détournement de notre attention qui se produit... Je veux que nous inversions cette tendance. La joie de coder, la joie de jouer, c'est tout ce que je veux que nous vivions. Si nous pouvons ramener cela, je pense que le monde serait meilleur. »

« Je veux que nous continuions à redécouvrir ce moment. Les jeux que les gens aiment, les consoles et les systèmes que les gens aiment, et simplement faire le meilleur travail possible en tant qu'entreprise. C'est tout. Et c'est tout ce que je veux que nous fassions », a déclaré Nadella en conclusion. « Pour les fans qui ont compté sur nous, je veux simplement m'assurer que nous sommes à la hauteur de leurs attentes. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires... croyez-moi, je suis aussi parfois sur Twitter... mais je pense vraiment que c'est cette passion qu'ils ont. C'est la base des gens qui veulent simplement que nous fassions un travail fantastique, que nous fassions vraiment ce que nous sommes censés faire en tant qu'équipe Xbox. »

Asha Sharma a présenté Satya Nadella, qui a fait part de sa joie d'être présent. Il a également rappelé que lorsqu'il a pris ses fonctions de PDG de Microsoft, des doutes similaires avaient été émis quant à ses connaissances en matière de cloud et d'infrastructure, avant qu'il ne fasse de Microsoft un leader mondial dans ce domaine. Il a également souligné que le jeu vidéo restait l'un des principaux investissements de Microsoft, ce qui reflète la vision à long terme de son rôle au sein de l'entreprise.Sharma a remercié Satya pour cette opportunité et a souligné le caractère unique de la Xbox. Elle a salué l'équipe Xbox, la qualifiant d'« incroyable », et a souligné que plus de 10 % des membres de l'équipe Xbox étaient là depuis plus de dix ans. Elle a déclaré que cela soulignait la vision à long terme de Microsoft, réitérant les commentaires de Nadella sur le fait d'être « à long terme dans le domaine des jeux vidéo », et lui a demandé de développer ce point.Nadella a souligné l'héritage et l'influence du jeu vidéo sur Microsoft et l'ensemble des technologies, en expliquant comment le jeu vidéo a servi d'accélérateur pour le cloud, Windows, la révolution technologique des serveurs basés sur les GPU, et bien plus encore. Mais il a également précisé que cela ne signifiait pas pour autant s'éloigner de ce que les gens attendent du jeu vidéo, et a expliqué pourquoi Microsoft continuera « toujours » à investir dans le jeu vidéo.La PDG de Xbox, Asha Sharma, a évoqué le temps qu'elle a passé avec les différentes équipes de Xbox et a parlé de l'héritage à long terme de Microsoft en tant qu'« usine » de logiciels, soulignant que les grands jeux ne peuvent pas être « fabriqués » de cette manière, mais doivent plutôt être « conçus » par des humains. « Je passe beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont je peux donner vie à ces mondes, ces histoires et ces personnages », a-t-elle déclaré, demandant à Satya Nadella son avis sur la responsabilité de Microsoft en tant qu'entreprise de protéger la communauté des fans de Xbox.La PDG de Xbox, Asha Sharma, a reconnu les difficultés rencontrées récemment par Xbox, affirmant que le secteur des jeux vidéo était en phase de transition. Elle a déclaré que « tout était remis en question » en ce qui concerne la stratégie de Xbox, faisant écho à notre récente interview avec Asha Sharma, dans laquelle elle affirmait qu'elle examinait certaines des décisions prises par Xbox au cours de l'année écoulée. Ils ont discuté de l'avenir du jeu vidéo, mais Satya Nadella a averti que Xbox ne devait pas perdre de vue ce qu'elle avait déjà accompli.