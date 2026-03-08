Conker est sorti le 5 mars 2001 aux USA.Jeu culte qu'on ne présente plus, qui est le dernier grand jeu du cycle de vie de la Nintendo 64, elle a terminé sa carrière sur un beau clap de fin, mais Conker c'est surtout le dernier grand jeu de Rareware. Je considère que tout ce que le studio a sorti après est anecdotique.Je rappel qu'il est sorti le 6 avril 2001 en Europe, avec un prix officiel français de 599 francs ! Le prix le plus elevée pour une cartouche N64. Pour comparer avec d'autres jeux dont je me souviens encore du prix, Super Mario 64 était vendu 399 fr, Zelda OOT 429 fr, Zelda MM 479 fr, Perfect Dark 399 fr, Donkey Kong 64 + Ram pack 499 fr.Faut savoir qu'aux USA il y a des jeux Rareware sur N64 qui ont été édité par Nintendo : Killer Instinct Gold, Blast Corps, Goldeneye, Banjo Kazooie, Donkey Kong 64, Mickey Speedway USA et Banjo-Tooie, d'autres ont été edité par Rareware lui meme : Diddy Kong Racing, Jet Force Gemini, Perfect Dark et Conker Bad Fur Day.En Europe, c'est Nintendo qui prenait en charge l'edition de tout les jeux Rareware de la N64 mais il n'a pas accepté d'editer Conker, du coup c'est THQ qui l'a édité. Nintendo Japon n'a pas accepté non plus et aucun editeur tiers ne l'a sorti la bas.Le jeu est passé un peu inaperçu car sorti en fin de vie de la console, a un prix excessivement elevé, et dans un contexte ou tout les joueurs et la presse avaient les yeux rivés sur la new gen de l'epoque. La Dreamcast était sortie depuis des années, la PS2 venait d'arriver en occident et le Gamecube allait sortir au Japon et aux USA dans quelques mois, la premiere Xbox egalement.Pour finir, je rappel que le jeu a eu droit a un portage sur Xbox en 2005, avec de meilleurs graphismes, l'ajout d'un mode multijoueurs en ligne, mais plusieurs éléments ont été censuré, ce qui rend cette version moins interessante que l'original sur N64.