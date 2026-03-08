- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
4
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
[SPOIL] Resident Evil Requiem : 56 % des joueurs sont tombés dans le panneau


- Spoilers sur la fin du jeu -


On apprend via Resident Evil.Net que 56 % des joueurs ont choisi la fin « Destruction » lors de leur premier run, tandis que 44 % ont opté pour la fin « Espoir ».

Un peu plus de la moitié des joueurs ont donc raté le boss de fin lors de leur première partie (moi y compris…), mais heureusement, Capcom a eu la brillante idée de rendre l’autre fin accessible juste après les crédits, sans obliger les joueurs à refaire le jeu une nouvelle fois pour la découvrir.

Personnellement, j’ai préféré la fin « Destruction ». C’était le chapitre idéal pour faire ses adieux à Leon. Cette fin laisse en plus planer un doute intéressant sur les origines de Zeno.

Mais vous, quelle fin avez-vous choisie lors de votre premier run ? Et quelle fin avez-vous préférée ?


    tags : resident evil capcom leon s kennedy resident evil 9 resident evil requiem re9 leon resident evil requiem leon resident evil requiem dlc resident evil requiem ending resident evil requiem ending canon resident evil requiem ending destruction
    2
    Likes
    Who likes this ?
    osiris67, burningcrimson
    posted the 03/08/2026 at 02:25 PM by marchand2sable
    comments (21)
    marchand2sable posted the 03/08/2026 at 02:27 PM
    Il est trop à l’eau de rose la fin Hope, je n’ai pas aimé perso.
    ootaniisensei posted the 03/08/2026 at 02:35 PM
    Faut rien n'avoir compris au jeu pour choisir Destruction
    marchand2sable posted the 03/08/2026 at 02:41 PM
    ootaniisensei

    Bah sur le coup j’avais compris que j’allais libérer le mal absolu. Donc plutôt que de le libérer, j’ai préféré le détruire. Je ne m’attendais pas à ce qu’Elpis soit un antival.

    Il était grave trompeur ce choix je trouve.
    cyr posted the 03/08/2026 at 02:53 PM
    Il y a pas une fin qui permet de tuer Grace?

    J'ai recommencé a y jouer vu que j'ai eu ma télé hier soir...mais c'est encore pire que dans mes souvenirs.....

    Spoil : j'ai fait fondre le cadenas avec de l'acide. (Blague a part, une balle n'aurai pas suffit?

    Et cette mise en scène avec les gros monstres qui change de place quand tu a récupéré un objet précis......

    Le premier résident evil (version gamecube) supplante largement la campagne avec grace.....

    Et resident evil 4 (l'original) supplante les phases dit d'action...


    Resident evil requiem, franchement récupéré du sang pour fabriquer des munitions....mais on va ou? Forcément en privant les joueurs de munitions....faut bien que ça arrive d'une autre manière.....

    Joué Grace est un calvaires, un peu comme ashley en vrai.

    Elle sert a rien....rendait nous Jill bordel.
    adamjensen posted the 03/08/2026 at 02:55 PM
    Perso, je ne me suis pas fait avoir.
    En plus, Grace dit à Leon : « Fais-moi confiance », donc c'était assez évident.
    Et puis, ça se sent.
    Je parle pour moi, bien évidemment.

    Sinon, la mauvaise fin, que j'ai tentée ensuite, elle est violente.
    Que Leon meure, c'est une chose, mais pas comme ça.

    En tout cas, je suis content que Leon s'en soit tiré vivant.
    Et j'apprécie qu'on nous laisse le choix des deux fins.

    Par contre l'autre, il à pris cher pour sa gueule.
    Mais ils l'ont peut être tuer un peu trop rapidement.
    Le mettre dans un autre Resident Evil où c'est Chris qui s'en charge aurait pu être cool.
    Ou même dans un des 2 DLC à venir.
    J'espère que dans un des 2 DLC, on jouera avec Hunk.
    ootaniisensei posted the 03/08/2026 at 02:56 PM
    marchand2sable Vu le message de Spenser et le fait que Gideon appel Grace Elpis et qu'elle représente l'espoir ça m'a juste semblé logique d'y "croire"

    La fin destruction m'a déçu, heureusement que j'ai choisi Hope en première run, elle est si vite expédié contrairement à l'autre ça laisse même pas plané un doute si l'un ou l'autre serait canon
    skuldleif posted the 03/08/2026 at 02:59 PM
    Le fin destruction pue la merde , heureusement on m'a dit que l'autre était mieux sinon j'aurais fini la dessus
    marchand2sable posted the 03/08/2026 at 04:04 PM
    ootaniisensei

    Ah oui la fin Destruction est fausse. C'est impossible qu'elle soit canon c'est sur. Comme RE7 le choix Zoé est faux. A moins d'une grosse trahison de Capcom...

    adamjensen

    Même en forme Leon pouvait pas tenir plus de 5 minutes contre Zeno je pense. Mais j'avoue que je m'attendais à une mort plus digne. Le truc c'est que les perso sont grave vieux... j'espère que RE10 sera le dernier avec les perso anciens.
    adamjensen posted the 03/08/2026 at 04:16 PM
    marchand2sable
    Oui, c'est clair qu'il avait aucune chance.
    syoshu posted the 03/08/2026 at 04:23 PM
    En plus de le voir gros comme un bateau que c'est la bonne fin de le libérer,

    Je me suis dis qu'en le libérant si Leon succombait au virus le contrôle mental permettrait de le garder en vie... Et si le mechant a un nouveau joujou, ca ferra une nouvelle aventure ????
    wadewilson posted the 03/08/2026 at 04:55 PM
    Comme toi j'ai choisi destruction, j'étais dégouté
    xrkmx posted the 03/08/2026 at 05:07 PM
    On en parle sinon de Grace qui met 1h30 à injecté l'antiviral a Léon alors qu'il est littéralement entrain de crever sous ses yeux ?

    J'aime bien les deux fins perso, mais c'est quand-même mieux que tout le monde s'en sortent. ^^
    darkwii posted the 03/08/2026 at 05:18 PM
    Déjà du fait qu on est le choix a la fin du jeu sa aurait dû me mettre la puce a l oreilles mais je suis tombé dans le panneau quand même
    osiris67 posted the 03/08/2026 at 05:37 PM
    J ai pris le trap aussi
    marchand2sable posted the 03/08/2026 at 05:53 PM
    wadewilson xrkmx darkwii osiris67

    Du coup je me sens moins con.
    kakazu posted the 03/08/2026 at 06:23 PM
    Dans l'interview de Spencer c'est clairement expliqué, la majorité des joueurs ne comprennent donc pas ce qu'ils regardent?
    hyoga57 posted the 03/08/2026 at 06:29 PM
    marchand2sable On a déjà perdu Hunk. Léon ça aurait été trop.
    akinen posted the 03/08/2026 at 06:36 PM
    J’ai choisis destruction puisque je ne voulais respecter la volonté de spencer qui avait des remords et qui voulait tout détruire et aussi pour ne pas faire ce que Zeno attendait. Et ensuite capcom a fait un truc genial dont tous les jeu. Devraient s’inspirer (hein clair obscur?), demander si l’on veut faire le 2eme choix.

    Et là, après avoir ete choqué par la mort violente de leon, je decouvre un super twist, un gros boss de fin, un superbe générique et une scène post credit.

    Vraiment genial ce jeu.
    marchand2sable posted the 03/08/2026 at 07:04 PM
    hyoga57

    C'est pas sur pour la mort de Hunk. Son corps disparaît et ce n’est pas un problème d’économie de ressources, car en Démentiel les deux autres soldats restent au sol. Il n’y a que lui qui disparaît dans la salle.

    akinen

    Vraiment top l’option de revenir en arrière sans même revenir sur le menu principal. On enchaîne directement sans être forcé de refinir le jeu et sans coupure, j’ai adoré aussi..
    burningcrimson posted the 03/08/2026 at 07:07 PM
    Pareil j ai choisis destruction aussi
    liquidsnake66 posted the 03/08/2026 at 07:08 PM
    Bah perso j'ai choisi volontairement car j'ai vérifié avant et lu que ca permettait ensuite de tester la bonne fin
