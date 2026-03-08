- Spoilers sur la fin du jeu -
On apprend via Resident Evil.Net
que 56 %
des joueurs ont choisi la fin « Destruction »
lors de leur premier run, tandis que 44 %
ont opté pour la fin « Espoir »
.
Un peu plus de la moitié des joueurs ont donc raté le boss de fin lors de leur première partie (moi y compris…), mais heureusement, Capcom
a eu la brillante idée de rendre l’autre fin accessible juste après les crédits, sans obliger les joueurs à refaire le jeu une nouvelle fois pour la découvrir.
Personnellement, j’ai préféré la fin « Destruction »
. C’était le chapitre idéal pour faire ses adieux à Leon
. Cette fin laisse en plus planer un doute intéressant sur les origines de Zeno
.
Mais vous, quelle fin avez-vous choisie lors de votre premier run ? Et quelle fin avez-vous préférée ?
Bah sur le coup j’avais compris que j’allais libérer le mal absolu. Donc plutôt que de le libérer, j’ai préféré le détruire. Je ne m’attendais pas à ce qu’Elpis soit un antival.
Il était grave trompeur ce choix je trouve.
J'ai recommencé a y jouer vu que j'ai eu ma télé hier soir...mais c'est encore pire que dans mes souvenirs.....
Spoil : j'ai fait fondre le cadenas avec de l'acide. (Blague a part, une balle n'aurai pas suffit?
Et cette mise en scène avec les gros monstres qui change de place quand tu a récupéré un objet précis......
Le premier résident evil (version gamecube) supplante largement la campagne avec grace.....
Et resident evil 4 (l'original) supplante les phases dit d'action...
Resident evil requiem, franchement récupéré du sang pour fabriquer des munitions....mais on va ou? Forcément en privant les joueurs de munitions....faut bien que ça arrive d'une autre manière.....
Joué Grace est un calvaires, un peu comme ashley en vrai.
Elle sert a rien....rendait nous Jill bordel.
En plus, Grace dit à Leon : « Fais-moi confiance », donc c'était assez évident.
Et puis, ça se sent.
Je parle pour moi, bien évidemment.
Sinon, la mauvaise fin, que j'ai tentée ensuite, elle est violente.
Que Leon meure, c'est une chose, mais pas comme ça.
En tout cas, je suis content que Leon s'en soit tiré vivant.
Et j'apprécie qu'on nous laisse le choix des deux fins.
Par contre l'autre, il à pris cher pour sa gueule.
Mais ils l'ont peut être tuer un peu trop rapidement.
Le mettre dans un autre Resident Evil où c'est Chris qui s'en charge aurait pu être cool.
Ou même dans un des 2 DLC à venir.
J'espère que dans un des 2 DLC, on jouera avec Hunk.
La fin destruction m'a déçu, heureusement que j'ai choisi Hope en première run, elle est si vite expédié contrairement à l'autre ça laisse même pas plané un doute si l'un ou l'autre serait canon
Ah oui la fin Destruction est fausse. C'est impossible qu'elle soit canon c'est sur. Comme RE7 le choix Zoé est faux. A moins d'une grosse trahison de Capcom...
adamjensen
Même en forme Leon pouvait pas tenir plus de 5 minutes contre Zeno je pense. Mais j'avoue que je m'attendais à une mort plus digne. Le truc c'est que les perso sont grave vieux... j'espère que RE10 sera le dernier avec les perso anciens.
Oui, c'est clair qu'il avait aucune chance.
Je me suis dis qu'en le libérant si Leon succombait au virus le contrôle mental permettrait de le garder en vie... Et si le mechant a un nouveau joujou, ca ferra une nouvelle aventure ????
J'aime bien les deux fins perso, mais c'est quand-même mieux que tout le monde s'en sortent. ^^
Du coup je me sens moins con.
Et là, après avoir ete choqué par la mort violente de leon, je decouvre un super twist, un gros boss de fin, un superbe générique et une scène post credit.
Vraiment genial ce jeu.
C'est pas sur pour la mort de Hunk. Son corps disparaît et ce n’est pas un problème d’économie de ressources, car en Démentiel les deux autres soldats restent au sol. Il n’y a que lui qui disparaît dans la salle.
akinen
Vraiment top l’option de revenir en arrière sans même revenir sur le menu principal. On enchaîne directement sans être forcé de refinir le jeu et sans coupure, j’ai adoré aussi..