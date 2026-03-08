accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
greggy
,
link49
name :
Project Zero II Remake
platform :
Switch 2
editor :
Koei Tecmo
developer :
Team Ninja
genre :
survival horror
other versions :
PC
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
477
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18922
visites since opening :
32871592
link49
> blog
[Ps5/Xbox Series/Switch 2] Fatal Frame 2 et MHS3 seront-ils vôtres?
Ce jeudi sort tout d'abord Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake.
Et ce vendredi sort Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection. Les démo vous ont-elles convaincu de les acheter ou pas?
Source :
https://www.carrefour.fr/p/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection-xbox-series-x-capcom-5055060955598/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/08/2026 at 07:29 AM by
link49
comments (
24
)
osiris67
posted
the 03/08/2026 at 07:53 AM
Preco pour project zero mais deçu de l’absence de 60 fps je comprends pas ...
cyr
posted
the 03/08/2026 at 08:07 AM
Heu peut-être. Mais clairement pas a la sortie.
Il me reste 400 ou 500 go. Tant que le nintendo direct n'est pas passé, je préfère attendre.
Déjà les jeux Nintendo ne baisse pas, ou de 25% après quelque année, alors qur les jeux d'autre éditeurs, eux baisseront, très certainement d'ici la fin d'année...
La patience est une vertu, et dans ce cas une vertu économique.
hyoga57
posted
the 03/08/2026 at 08:14 AM
Oui, mais sur PS5 comme tous les tiers.
link49
posted
the 03/08/2026 at 08:18 AM
Perso, je prends les 2 sur Switch 2.
derno
posted
the 03/08/2026 at 08:20 AM
mon fils aime beaucoup monster hunter story 2 et la démo du 3 lui a beaucoup plu donc à terme je le prendrais mais comme tous les GKC ce sera en occasion, je ne veut pas donner mon argent à des gens qui méprise mes attentes et mes besoins....et de toute façon je suis sur assassin creed shadow qui bouffe déjà 70 giga.....une GKC la fois (lui qui aime bien rallumer ses jeux de temps en temps ça va être folklorique de devoir jongler avec les download
.)
cyr
posted
the 03/08/2026 at 08:35 AM
derno
une carte ecpress 256 go, c'est 60€ environ.
derno
posted
the 03/08/2026 at 09:00 AM
cyr
j'en ai une mais entre le rapatriement des mises à jours, des dlc, des sauvegardes et des jeux démat de la switch 1, ajouté à ça les patch switch 2 editon des zelda et autre no man sky....ça se rempli vite cette petite chose ^^"
judebox
posted
the 03/08/2026 at 09:04 AM
J'aurais pu être intéressé par MH3 mais j'ai essayé la démo et techniquement c'est pas ça malheureusement (sans parler du format gkc)
forte
posted
the 03/08/2026 at 09:13 AM
Préco PZ2 mais le 30fps va me faire mal au cul, ca fait quoi, 5 ans que j'ai pas joué à un jeu en 30 sur PS5 ?
tlj
posted
the 03/08/2026 at 09:17 AM
Que pensez vous de fatal frame 2 ? Le gameplay n’est pas un peu lourdeau ?C’etait deja le cas dans l’original ?
masharu
posted
the 03/08/2026 at 09:47 AM
Pas sur Nintendo en tout cas.
cyr
posted
the 03/08/2026 at 09:59 AM
derno
je suppose que tu a plus la switch1.
Perso , je pense que ma carte 256 go servira pour les quelques jeux switch que je veux finir.
Et la memoire de la consoles, réserver pour les jeux switch2 que je veux avoir accès tous le temps. Et sur ma carte 1 to, le reste....
Pas envie d'acheter une deuxième carte 1 to...
guiguif
posted
the 03/08/2026 at 10:07 AM
Fatal Frame 2 m’intéressait, mais 30fps avec ralentissements sur PS5 faut bien aller se faire foutre.
A voir a petit prix ou s'ils font un patch 60fps.
roivas
posted
the 03/08/2026 at 10:12 AM
key card donc non :x
link49
posted
the 03/08/2026 at 10:33 AM
tlj
J'ai trouvé le gameplay un peu lourd, mais moins comparé à Cronos : The New Dawn.
elicetheworld
posted
the 03/08/2026 at 10:36 AM
roivas
c'est vraiment le key card le problème faut vraiment que Nintendo régle se problème.
Le seule jeu que j'ai en key card c'est re9 requiem car fan de la licence et la possibilité de l'emporter partout franchement c'est top même si j'y joue plus en docker ,et ya le fait également qu'il ne pèse que 27,4 giga (exploit) sinon oui c'est vrai c'est trop rédhibitoire
malroth
posted
the 03/08/2026 at 11:29 AM
J'ai téléchargé la démo sur steam mais la manette ne fonctionne pas. Suis je le seul ?
forte
posted
the 03/08/2026 at 11:33 AM
tlj
Les Project Zero ca a toujours été comme ca, le remake, c'est la même !
pcverso
posted
the 03/08/2026 at 11:46 AM
Je pense le prendre sur pc .
idd
posted
the 03/08/2026 at 11:47 AM
projet zero day1 j'ai vraiment bien aimé la démo malgré le 30fps
MHS3 la série m'interesse pas mal surtout que les 1 et 2 sont sur le ps+
Mais il faudrait que je prenne un moment pour les essayer avant de lancer dans un achat sur cette série.
metroidvania
posted
the 03/08/2026 at 12:36 PM
Pas de 60 fps pas d'achat. Aucun effort = ????
cyr
posted
the 03/08/2026 at 12:42 PM
Je vois que vous êtes nombreux a faire l'impasse de gta 6 (30 fps)
guiguif
posted
the 03/08/2026 at 01:09 PM
cyr
Donc tu compares GTA 6 avec le remake d'un survival horror lent aux graphismes PS4 se déroulant dans des endroits confinés ?
ducknsexe
posted
the 03/08/2026 at 01:21 PM
Perso le 30 fps ne me dérange pas mais je l aurais pris sur switch 2 si y avais pas de GKC.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Il me reste 400 ou 500 go. Tant que le nintendo direct n'est pas passé, je préfère attendre.
Déjà les jeux Nintendo ne baisse pas, ou de 25% après quelque année, alors qur les jeux d'autre éditeurs, eux baisseront, très certainement d'ici la fin d'année...
La patience est une vertu, et dans ce cas une vertu économique.
j'en ai une mais entre le rapatriement des mises à jours, des dlc, des sauvegardes et des jeux démat de la switch 1, ajouté à ça les patch switch 2 editon des zelda et autre no man sky....ça se rempli vite cette petite chose ^^"
Perso , je pense que ma carte 256 go servira pour les quelques jeux switch que je veux finir.
Et la memoire de la consoles, réserver pour les jeux switch2 que je veux avoir accès tous le temps. Et sur ma carte 1 to, le reste....
Pas envie d'acheter une deuxième carte 1 to...
A voir a petit prix ou s'ils font un patch 60fps.
Le seule jeu que j'ai en key card c'est re9 requiem car fan de la licence et la possibilité de l'emporter partout franchement c'est top même si j'y joue plus en docker ,et ya le fait également qu'il ne pèse que 27,4 giga (exploit) sinon oui c'est vrai c'est trop rédhibitoire
MHS3 la série m'interesse pas mal surtout que les 1 et 2 sont sur le ps+
Mais il faudrait que je prenne un moment pour les essayer avant de lancer dans un achat sur cette série.