name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
[Ghost of Yotei] Le portage PC était « extrêmement avancé »


D'après quatre sources distinctes proches du dossier PlayStation, le portage PC de Ghost of Yotei était « extrêmement avancé » et sa sortie était prévue pour 2026. L'annulation de Saros ne les a pas surpris, mais toutes les quatre pensaient que le portage PC de Ghost of Yotei verrait le jour, compte tenu de son développement, et qu'il permettrait d'attirer davantage de joueurs pour Legends. Il a finalement été complètement abandonné.

Source : https://www.neogaf.com/threads/detective-seeds-ghost-of-yotei-pc-port-was-%E2%80%9Cextremely-far-along%E2%80%9D-with-a-target-date-of-release-on-pc-in-2026-before-being-cancelled.1694344/
    posted the 03/07/2026 at 07:39 PM by link49
    comments (9)
    jenicris posted the 03/07/2026 at 07:42 PM
    Ouais donc bidon. Le mec sait absolument rien
    olex posted the 03/07/2026 at 07:47 PM
    DetectiveSell, le gars qui vend ses rumeurs à la pelle.
    altendorf posted the 03/07/2026 at 07:54 PM
    Pas une source crédible.

    olex jenicris Il est banni de Reddit, tout le monde sait qu'il dit h24 de la merde.
    simbaverin posted the 03/07/2026 at 08:17 PM
    Ah d’accord. C’est quelqu’un de pas de tout fiable …
    Je savais pas.
    khazawi posted the 03/07/2026 at 08:42 PM
    Le portage coûte du temps et de l'argent donc même si les ventes sont dans le vert, le fait aussi de voir des machines hybrides pouvant faire tourner les jeux PS sur PC semble être aussi un élément qui a stoppé les portages, va dans le sens que les bénéfices sur PC étaient fragiles. Sinon, ils continueraient
    5120x2880 posted the 03/07/2026 at 08:46 PM
    Qu'ils lâchent les sources, les joueurs feront le portage eux-mêmes comme pour Spiderman 2.
    guiguif posted the 03/07/2026 at 08:48 PM
    5120x2880 rêve pas
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 09:23 PM
    5120x2880 désolé désormais il faudra acheter une PS5 pour y jouer
    grundbeld posted the 03/07/2026 at 09:44 PM
    Une bonne chose ! Enfin un peu d'identité de retour sur la machine ! Les joueurs PC ne sont pas floués non plus, ils n'achetaient pas beaucoup de toute façon et il ne s'agit que d'une poignée de titres.
