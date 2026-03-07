« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
– Rendu globalement similaire à la version PS4.
– Problème de gamma sur Switch 2 : les noirs sont plus clairs (délavés) que sur les autres plateformes
– Cascades d'ombres moins agressives sur Switch 2 que sur PS4, ce qui constitue un point positif
– La résolution volumétrique semble un peu réduite
– Résolution d'environ 720p en mode salon, avec un upscaling à 1080p (probablement avec DLSS)
– Qualité d'image améliorée sur Switch 2 par rapport à la PS4
– Résolution d'environ 432p en mode portable, mais bénéficiant de l'upscaling.
– Les reflets (SSR) sont moins précis sur Switch 2, probablement en raison de la résolution interne inférieure
– Le framerate est de 60 FPS, sans baisse significative
Resident Evil Village
– Le taux de rafraîchissement cible également les 60 images par seconde.
– Par rapport à Resident Evil 7, on observe des baisses notables dans les espaces extérieurs.
– Il peut maintenir les 60 images par seconde pendant de longues périodes dans les espaces intérieurs.
– Les espaces extérieurs, comme le réservoir, peuvent chuter à 40 FPS.
– La résolution est similaire à celle de Resident Evil 7.
– La neige est à peine visible ou pratiquement invisible sur Switch 2.
– L'éclairage volumétrique est différent sur Switch 2, ce qui donne une brume épaisse et dense qui peut obscurcir les détails à distance.
– La Switch 2 est meilleure que la XSS en termes de qualité d'image, mais pas en termes de taux de rafraîchissement.
9'30''
"Globalement, je pense que Resident Evil 7 est un portage Switch 2 généralement bon, alors que Village l'est moins."
