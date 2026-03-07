– Rendu globalement similaire à la version PS4.– Problème de gamma sur Switch 2 : les noirs sont plus clairs (délavés) que sur les autres plateformes– Cascades d'ombres moins agressives sur Switch 2 que sur PS4, ce qui constitue un point positif– La résolution volumétrique semble un peu réduite– Résolution d'environ 720p en mode salon, avec un upscaling à 1080p (probablement avec DLSS)– Qualité d'image améliorée sur Switch 2 par rapport à la PS4– Résolution d'environ 432p en mode portable, mais bénéficiant de l'upscaling.– Les reflets (SSR) sont moins précis sur Switch 2, probablement en raison de la résolution interne inférieure– Le framerate est de 60 FPS, sans baisse significative– Le taux de rafraîchissement cible également les 60 images par seconde.– Par rapport à Resident Evil 7, on observe des baisses notables dans les espaces extérieurs.– Il peut maintenir les 60 images par seconde pendant de longues périodes dans les espaces intérieurs.– Les espaces extérieurs, comme le réservoir, peuvent chuter à 40 FPS.– La résolution est similaire à celle de Resident Evil 7.– La neige est à peine visible ou pratiquement invisible sur Switch 2.– L'éclairage volumétrique est différent sur Switch 2, ce qui donne une brume épaisse et dense qui peut obscurcir les détails à distance.– La Switch 2 est meilleure que la XSS en termes de qualité d'image, mais pas en termes de taux de rafraîchissement.9'30''"Globalement, je pense que Resident Evil 7 est un portage Switch 2 généralement bon, alors que Village l'est moins."