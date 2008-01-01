LA COLLECTION
Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme !
La PS2, une console magnifique et culte qui aura marquée tellement de joueur et joueuse par la variété de son énorme catalogue de jeu.
Ma collection à ce jour comprends une centaine de jeux qui pour beaucoup m'ont forgé en tant que joueur.
Alors plongeons sans plus tarder dans l'univers de la PlayStation 2 !
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
On n'oublie pas le like et le partage pour la force !
MA COLLECTION PS2 2026
BONUS
MA COLLECTION WII 2025
posted the 03/07/2026 at 06:00 PM by ozyxp