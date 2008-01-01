LA COLLECTION

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !La PS2, une console magnifique et culte qui aura marquée tellement de joueur et joueuse par la variété de son énorme catalogue de jeu.Ma collection à ce jour comprends une centaine de jeux qui pour beaucoup m'ont forgé en tant que joueur.Alors plongeons sans plus tarder dans l'univers de la PlayStation 2 !Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la force !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh