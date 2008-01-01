Prêt pour une nouvelle partie ?
Un petit tour dans ma collection PS2 !
LA COLLECTION
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !


La PS2, une console magnifique et culte qui aura marquée tellement de joueur et joueuse par la variété de son énorme catalogue de jeu.

Ma collection à ce jour comprends une centaine de jeux qui pour beaucoup m'ont forgé en tant que joueur.

Alors plongeons sans plus tarder dans l'univers de la PlayStation 2 !

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

On n'oublie pas le like et le partage pour la force !

MA COLLECTION PS2 2026






BONUS


MA COLLECTION WII 2025








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
