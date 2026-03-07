Hello la communauté,Je suis nouveau... mais en même temps un très ancienOh oui, après vérification de mes mails, j'avais un compte Newtechnix en février 2023. Ça date..J'ai commencé le jeu vidéo en 1992, avec un certain Super Mario World, et je suis donc un grand passionné depuis plus 30 ans. Pour moi, le JV est plus qu'un loisir, c'est aussi un véritable art. La manière dont ceux-ci mêlent l'écriture, la musique, la peinture digitale, la 3D, la mise en scène… Ce sont des œuvres qui me fascinent.Dès 2002, j'ai commencé à monter des sites web sur le jeu vidéo et j'ai énoooooormément écrit d'articles depuis maintenant 24 ans. Actuellement vous pouvez me retrouver sur Aventures Geek. Pourquoi ce nom ? Car je m'intéresse avant tout aux jeux solo, bien écrit, bien narré. J'accorde une grande importance à l'ambiance et à l'histoire des jeux. Je suis aussi de la vieille école et je tiens à mes titres en physique. Sans être collectionneur, j'en ai quand même accumulé pas mal au fil des décennies---Depuis quelques mois j'ai suivi la tendance et je me suis lancé plus sérieusement sur YouTube pour faire avant tout des tests vidéos. Récemment j'ai posté celui de REANIMAL qui était l'un de mes jeux les plus attendus en 2026. J'avais vraiment aimé les Little Nightmares donc j'étais forcément impatient de découvrir le nouveau Tarsier Studios. Si vous êtes curieux, le test est juste en dessous.Si vous n'êtes pas curieux, et bien quand même merci d'avoir lu ce post jusqu'ici et surtout, bon jeu !