Joueur passionné depuis plus de 30 ans ! J'apprécie avant tout les belles aventures solo, bien narrées et immersives.
profile
REANIMAL
2
Likers
name : REANIMAL
platform : PC
editor : THQ Nordic
developer : Tarsier Studios
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lesorcierdujv
0
Like
Likers
lesorcierdujv
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1
visites since opening : 218
lesorcierdujv > blog
Présentation personnelle (et test de Reanimal)
Hello la communauté,

Je suis nouveau... mais en même temps un très ancien Oh oui, après vérification de mes mails, j'avais un compte Newtechnix en février 2023. Ça date..

J'ai commencé le jeu vidéo en 1992, avec un certain Super Mario World, et je suis donc un grand passionné depuis plus 30 ans. Pour moi, le JV est plus qu'un loisir, c'est aussi un véritable art. La manière dont ceux-ci mêlent l'écriture, la musique, la peinture digitale, la 3D, la mise en scène… Ce sont des œuvres qui me fascinent.

Dès 2002, j'ai commencé à monter des sites web sur le jeu vidéo et j'ai énoooooormément écrit d'articles depuis maintenant 24 ans. Actuellement vous pouvez me retrouver sur Aventures Geek. Pourquoi ce nom ? Car je m'intéresse avant tout aux jeux solo, bien écrit, bien narré. J'accorde une grande importance à l'ambiance et à l'histoire des jeux. Je suis aussi de la vieille école et je tiens à mes titres en physique. Sans être collectionneur, j'en ai quand même accumulé pas mal au fil des décennies

---

Depuis quelques mois j'ai suivi la tendance et je me suis lancé plus sérieusement sur YouTube pour faire avant tout des tests vidéos. Récemment j'ai posté celui de REANIMAL qui était l'un de mes jeux les plus attendus en 2026. J'avais vraiment aimé les Little Nightmares donc j'étais forcément impatient de découvrir le nouveau Tarsier Studios. Si vous êtes curieux, le test est juste en dessous.




Si vous n'êtes pas curieux, et bien quand même merci d'avoir lu ce post jusqu'ici et surtout, bon jeu !
    tags : test ps5 reanimal
    1
    Like
    Who likes this ?
    tynokarts
    posted the 03/07/2026 at 01:28 PM by lesorcierdujv
    comments (5)
    tynokarts posted the 03/07/2026 at 01:59 PM
     Le jeu video, c’est une œuvre d’art moderne que tu peux voir, écouter et commander en même temps.

    For the player.
    negan posted the 03/07/2026 at 02:15 PM
    Premier article et déjà plus de consistance et de mise en page que dans les.torchons de ouroboros4.

    Faut juste applaudir.

    Bienvenue
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 02:20 PM
    negan Et toi toujours des messages vulgaire qui ne servent à rien
    On applaudi pas
    zboubi480 posted the 03/07/2026 at 02:22 PM
    negan c'était pas bien compliqué
    hypermario posted the 03/07/2026 at 02:55 PM
    ouroboros4 On sait tous ici que negan est un étron
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo