il y a quelques jours, Nintendo a annoncé de nouveaux Amiibo pour Kirby Air Riders :
Roi Dadidou (et Étoile du Tank) – 2 juillet 2026
Chef Kawasaki (et Étoile du Saut) – 2026
Kirby à l'Épée (et Dragonnier) – Date à déterminer
Dadidou Noir (et Hydra) – Date à déterminer
La situation concernant les prix des amiibo semble prendre une nouvelle tournure, la gamme ayant apparemment atteint un prix record. Cette information ne concerne pour l'instant que la série Kirby Air Riders. Nintendo a donc annoncé il y a quelques jours la sortie de la figurine King Dedede & Tank Star pour le 2 juillet. Malheureusement, son prix est plus élevé que prévu.
Vous pouvez dès maintenant précommander l'amiibo King Dedede & Tank Star chez Best Buy pour 55 $. Ce prix peut paraître surprenant, car Kirby & Warp Star était initialement proposé à 50 $. Meta Knight & Shadow Star devait également coûter 50 $, mais Nintendo l'a finalement sorti cette semaine à 45 $, après une réduction de prix quelques semaines avant sa sortie.
Il semblait pourtant que Nintendo s'orientait vers une baisse générale des prix des amiibo, et non vers une augmentation. Nous avons mentionné Meta Knight & Shadow Star, mais des réductions similaires ont été appliquées aux figurines Super Mario Galaxy, sorties en avril. Un point important est à prendre en compte. Le Tank Star est un peu particulier puisqu'il peut se transformer, tout comme dans le jeu. Vous pouvez le configurer en mode terrestre ou en mode planeur.
Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-amiibo-price-increase/
tags :
posted the 03/07/2026 at 11:53 AM by link49
Perso, je ne prend pas mais j'ai pris la harmonie grande taille pour ma fille ça suffira pour moi ^^
Ceci dit il, si jamais il doit y avoir de la spéculation sur les amiibo un jour ceux là risque d'être dans le haut du panier.
Et les gens achèteront.
Non par contre, il pourrait faire des amiibo pokemon...
Imagine, plus de 1000 amiibo....avec des rareté pour les légendaire....
Imagine.....quand tu vois ce que les gens dépense dans des cartes pokemon
.....
1000x 15€= allo, je suis votre conseillère de la banque.
Nintendo auront augmenter leur jeu à + de 100 euros d'ici là