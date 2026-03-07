Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Kirby Air Riders
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
[Switch 2] Amiibo Kirby Air Riders : Plus rien n'arrête Nintendo niveau prix


il y a quelques jours, Nintendo a annoncé de nouveaux Amiibo pour Kirby Air Riders :

Roi Dadidou (et Étoile du Tank) – 2 juillet 2026
Chef Kawasaki (et Étoile du Saut) – 2026
Kirby à l'Épée (et Dragonnier) – Date à déterminer
Dadidou Noir (et Hydra) – Date à déterminer

La situation concernant les prix des amiibo semble prendre une nouvelle tournure, la gamme ayant apparemment atteint un prix record. Cette information ne concerne pour l'instant que la série Kirby Air Riders. Nintendo a donc annoncé il y a quelques jours la sortie de la figurine King Dedede & Tank Star pour le 2 juillet. Malheureusement, son prix est plus élevé que prévu.



Vous pouvez dès maintenant précommander l'amiibo King Dedede & Tank Star chez Best Buy pour 55 $. Ce prix peut paraître surprenant, car Kirby & Warp Star était initialement proposé à 50 $. Meta Knight & Shadow Star devait également coûter 50 $, mais Nintendo l'a finalement sorti cette semaine à 45 $, après une réduction de prix quelques semaines avant sa sortie.

Il semblait pourtant que Nintendo s'orientait vers une baisse générale des prix des amiibo, et non vers une augmentation. Nous avons mentionné Meta Knight & Shadow Star, mais des réductions similaires ont été appliquées aux figurines Super Mario Galaxy, sorties en avril. Un point important est à prendre en compte. Le Tank Star est un peu particulier puisqu'il peut se transformer, tout comme dans le jeu. Vous pouvez le configurer en mode terrestre ou en mode planeur.

Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-amiibo-price-increase/
    tynokarts
    posted the 03/07/2026 at 11:53 AM by link49
    comments (11)
    derno posted the 03/07/2026 at 12:03 PM
    Pour avoir du acheter des jouets pat patrouille a l'époque pour les enfants et en voyant la taille et les parties mécanique de ces amiibo, oui ça peut sembler chère mais ça reste dans la moyenne des "jouet" de cette gamme.

    Perso, je ne prend pas mais j'ai pris la harmonie grande taille pour ma fille ça suffira pour moi ^^
    Ceci dit il, si jamais il doit y avoir de la spéculation sur les amiibo un jour ceux là risque d'être dans le haut du panier.
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 12:06 PM
    Les Amiibo bientôt plus cher qu'un jeu
    link49 posted the 03/07/2026 at 12:11 PM
    C'est ça, on aura bientôt un Amiibo pour le prix de Mario Kart World.
    solarr posted the 03/07/2026 at 12:14 PM
    55 dollars = 47 euros... mais ce sera vendu 55 euros = 64 dollars.

    Et les gens achèteront.
    thejoke posted the 03/07/2026 at 12:44 PM
    Je vais acheter un allmiibo, ça fait longtemps que je voulais le faire en vrai
    osiris67 posted the 03/07/2026 at 12:57 PM
    Amidouille. N’empeche faut avouer que c est impressionnant que ça perdure apres plus d’une decenie. Meme pas pour l aspect dlc, mais pour la collection.
    cyr posted the 03/07/2026 at 01:05 PM
    link49 ils sont classe mais j'en ai terminer avec les amiibo...m'en manque quelque un de la série smash bross....

    Non par contre, il pourrait faire des amiibo pokemon...

    Imagine, plus de 1000 amiibo....avec des rareté pour les légendaire....

    Imagine.....quand tu vois ce que les gens dépense dans des cartes pokemon
    .....

    1000x 15€= allo, je suis votre conseillère de la banque.
    kikoo31 posted the 03/07/2026 at 01:51 PM
    ouroboros4 mais non,d'ici là
    Nintendo auront augmenter leur jeu à + de 100 euros d'ici là
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 01:53 PM
    kikoo31
    tynokarts posted the 03/07/2026 at 02:02 PM
    Je vois acheter meta knight et Nintendo t’en rajoute 4
    olex posted the 03/07/2026 at 02:15 PM
    Et dire que ça râlait sur les Skylanders et Disney Infinity à l'époque...
