Le fisc arrive...
Notre grand ministère des Taxes jamais à court d'idées souhaite imposer les cartes Pokémons
La gueule des parents quand ils vont découvrir que leur fille en CE1 qui regarde Bob l'éponge sur Gully est maintenant devenu imposable sur l'impôt des grosses fortunes.
Ce qui sonne comme un aveu de faillite de l'état Français vient pourtant de mettre en danger les enfants, parents voir professeurs.
Après les enlèvements violents de proches dans le monde des cryptos... on risque donc de découvrir des enlèvements de mères de famille ou des prises d'otages de professeurs dans les écoles.
"On libèrera votre professeur en échange de Dracaufeu et Salamèche! Vous avez jusqu'à la fin de la récré pour obéir sinon...déposer les cartes dans la poussette!"
Le pire c'est que le gign va intervenir ...pas pour sauver les enfants et le prof de la salle de classe...
Colonel Meunier du gign en charge de l'opération:
"tout c'est bien passer on a réussi à interpeller l'enfant...nous allons le livrer au fisc pour fraude fiscale en comparution immédiate"
Donc en gros 99.9% de la population n'est pas concerné.
-Carte Pokemon en votre possession (nombre de carte, niveau de la carte, année d'édition, etc)
Après, la France au lieu de vouloir taxer, il devrait faire la chasse a ceux qui branle rien et qui touche les aides.
Oui je suis cash. Mais y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Et a côté tu a les apl, les alloc, le rsa, et j'en passe et des meilleurs, et c'est non imposable....
Et certains on le culot de travailler au Black...et après a leur retraite ils comprennent pourquoi ils touche le minimum....
La gen Z est mode lunaire...et veut plus bosser...faut dire que le projet la société actuel est quasiment le néant.
et les crises successives covid, ukraine, gaza, iran, ia... ne peuvent que miner les individus.
Aujourd'hui on fonce à vers 3 euros le litre...qui peut aller aller travailler à ce prix car derrière le salaire bougera.
On vient d'apprendre que la Chine qui raffinait pour elle et pour tout l'est de l'Asie vient d'interdire tout nouveau contrat à l'exportation du pétrole raffiné...le Japon va être mort clinique prochaine si cette guerre en Iran se prolonge.Tellement l'europe est en pls, on va maintenant mendier avec la Russie qui maintenant se retrouve tellement en position de force peut se permettre de dire niet car avec la défection du pétrole du moyen-orient ils ont maintenant quasiment un monopole avec l'Inde, la Chine et l'Asie.
Depuis l'an 2000...ce nouveau siècle a un goût assez déplaisant, un morosité générale et mondial se propage.
Alors oui je sais, gnagna deviens plombier, maçon ect… mais c'est pas pour tout le monde ces métier, j'ai un amis qui est maçon depuis ses 18 - 20 ans il en a 50 aujourd'hui il a des problèmes de genoux et dos qui pourrais nécessité une opération, nan vraiment c'est pas sur eux qui faut crier mais plutot ce monde qui ne veut absolument plus rien dire
Mais l'état préfère assister les bon a rien. Et ça nous coûte (ceux qui travaillent).
On paye le plus d'impôt au monde, et on des résultats catastrophique dans tous les secteurs......
Donc la solution de l'état. C'est de taxer ?
Bientôt on va être taxer pour tous l'oxygène qu'on consomme....
Bientôt une taxe pour tous tirage de chasse d'eau.
Bientôt une taxe si on a des arbres fruitier, ou si on fait pousser des fraisier sur sont balcon...
Bientôt une taxe si on allume la lumière trop tôt ou si on se couche trop tard..
La révolution française a eu lieu en 1789, mais si jamais tous ceux qui se sont battu pour changer les choses voient ou on en est arrivé.....
Le système est pourri. Mais tant que les élus du dessus s'en mettent plein les poches en faisant rien......certains pour pas dire beaucoup n'ont jamais travaillé de leur vie, et sont devenu millionnaire avec la succession des mandats.....
Moi je les payerai a la fin, en fonction de leur résultat.....la sa bougerait.
Elle est en livraison, mais j'ai pas d'horaire.....
Contente toi de parler jv mon grand, le reste semble compliqué
Je pense que tu fais partie de ces gens qui sont tellement confortables dans leur vie, sans avoir eu à bouger le petit doigt, et qui donnent des leçons de morale en disant aux autres que s’ils ne réussissent pas, c’est parce qu’ils sont feignants.
Mais au fait, qui es-tu pour faire des commentaires en pensant connaître la situation de chacun et prétendre que c’est facile de sortir de la misère ? Je vais te le dire : tu n’es personne.
Mais je vais être sympa : je te souhaite de ne jamais te retrouver dans cette situation un jour, car tu n’es pas armé psychiquement pour ce qui va te tomber dessus et tu ne t’en relèveras jamais. Contrairement aux gens qui se sont toujours battus contre l’adversité et qui garderont toujours la tête haute et leur fierté face à des gens de leurs position privilégiés pensent avoir le droit d’exprimer leurs idées reçues et leurs raccourcis, qui n’ont aucune autre valeur que de les rendre ridicules.