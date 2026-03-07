Le fisc arrive...https://www.20minutes.fr/gaming/jeux_video/4197460-20260306-collectionneurs-cartes-pokemon-viseur-fisc?utm_content=photo&utm_term=20Minutes&utm_campaign=nonli&utm_source=twitter&utm_medium=SocialNotre grand ministère des Taxes jamais à court d'idées souhaite imposer les cartes PokémonsLa gueule des parents quand ils vont découvrir que leur fille en CE1 qui regarde Bob l'éponge sur Gully est maintenant devenu imposable sur l'impôt des grosses fortunes.Après les enlèvements violents de proches dans le monde des cryptos... on risque donc de découvrir des enlèvements de mères de famille ou des prises d'otages de professeurs dans les écoles."On libèrera votre professeur en échange de Dracaufeu et Salamèche! Vous avez jusqu'à la fin de la récré pour obéir sinon...déposer les cartes dans la poussette!"Le pire c'est que le gign va intervenir ...pas pour sauver les enfants et le prof de la salle de classe...Colonel Meunier du gign en charge de l'opération:"tout c'est bien passer on a réussi à interpeller l'enfant...nous allons le livrer au fisc pour fraude fiscale en comparution immédiate"