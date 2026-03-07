accueil
name :
Slay the Spire
platform :
PC
editor :
Humble Games
developer :
Mega Crit
genre :
card game
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Switch
430000 joueurs simultanés pour Slay the Spire 2
Personne en parle ici mais l'accès anticipé est sorti ce jeudi et visiblement c'est un énorme succès.
posted the 03/07/2026 at 09:06 AM by
parrain59
comments (
7
)
khazawi
posted
the 03/07/2026 at 09:27 AM
Ah et combien pour Marathon déjà ?
mrvince
posted
the 03/07/2026 at 09:32 AM
J'ai bien aimé le 1 mais sans plus... J'ai pas eu le coup de coeur comme beaucoup. Je l'ai "fini" une fois avec un perso et après j'ai arrêté. Je suis passé a côté.
parrain59
posted
the 03/07/2026 at 09:39 AM
khazawi
Tu ne serais quand même pas en train de comparer la suite d'un jeu à l'énorme succès, un jeu de carte rogue lite vendu 20€ à une toute nouvelle licence, FPS multijoueur vendu le double du prix ? Je pense que tu peux être plus intelligent que ça
khazawi
posted
the 03/07/2026 at 09:41 AM
parrain59
le bide de Marathon est bien là. Moins de 90 000 joueurs
Donc oui, factuellement, les gens préfèrent un jeu de cartes qu'un énième FPS qui va rapidement être mis aux oubliettes.
C'est ça la politique de Jim Rayan.
51love
posted
the 03/07/2026 at 09:50 AM
khazawi
380k sur ce jeu à l'heure ou l'on parle, 38k pour Marathon.
10 fois plus... C'est quand même assez inquiétant pour ce dernier..
J'ai jamais joué au premier Slay the Spire.. quel succès en tout cas, ça paie pas de mine à première vue mais le concept doit être accrocheur.
Ya des joueurs ici ?
guiguif
posted
the 03/07/2026 at 10:09 AM
Visuellement ça donne pas envie en tout cas.
sonilka
posted
the 03/07/2026 at 10:12 AM
Faut aimer le style. Ca fait très jeu flash dans sa DA. Mais bon des jeux qui payent de mine et dont le concept n'est guère original et qui ont un pic énorme au lancement c'est devenu presque courant sur Steam.
