jenicris > blog
Bloomberg : NetEase cessera de financer Nagoshi Studios, en Mai
]

Les employés de Nagoshi Studio Inc. ont été informés de cette décision vendredi, selon des personnes proches du dossier. Un porte-parole de NetEase a confirmé à Bloomberg que le financement du studio prendrait fin en mai.

Le studio a dévoilé en décembre un teaser pour son premier jeu, Gang of Dragon. Mais la décision d'arrêter le parrainage avant la sortie du jeu a été prise après que NetEase ait découvert qu'un financement supplémentaire d'au moins 7 milliards de yens (44,4 millions de dollars) serait nécessaire pour mener à bien le projet, a déclaré l'une des personnes interrogées, qui a demandé à rester anonyme car cette information est confidentielle.

M. Nagoshi tente de trouver de nouveaux sponsors, sans succès jusqu'à présent, ont déclaré ces personnes. Le studio est en pourparlers avec NetEase concernant le traitement des éléments du jeu déjà développés, ont-elles ajouté.

Le studio a été informé par NetEase que, bien qu'il soit libre de poursuivre ses activités de manière indépendante, il devra supporter les coûts correspondants s'il souhaite conserver ses actifs ou sa marque, ont déclaré ces personnes. NetEase n'est disposé à négocier que si le studio est en mesure de payer pour se libérer de ses obligations, ont-elles ajouté.
https://www.resetera.com/threads/bloomberg-netease-will-stop-funding-nagoshi-studios-in-may.1456345/
    posted the 03/07/2026 at 08:59 AM by jenicris
    comments (7)
    aozora78 posted the 03/07/2026 at 09:05 AM
    Je croise les doigts pour qu'il trouve le bon éditeur !
    negan posted the 03/07/2026 at 09:15 AM
    C'est pas lui qui été bien au chaud a faire des yakuza pour partir pour faire sensiblement pareil ?
    jenicris posted the 03/07/2026 at 09:20 AM
    negan c'est bien lui
    negan posted the 03/07/2026 at 09:39 AM
    jenicris Quel clown
    newtechnix posted the 03/07/2026 at 09:50 AM
    il était dans pays Sega il a voulu devenir un simple valet chez Netease
    newtechnix posted the 03/07/2026 at 09:52 AM
    On se dirige vers une annulation du jeu quel gachis
    romgamer6859 posted the 03/07/2026 at 10:12 AM
    Gâchis
