Pokemon Pokopia
[Switch 2] Pokopia : Des ruptures monstres en raison d'une forte demande


À un jour du lancement de Pokémon Pokopia, tout semble aller pour le mieux. Le jeu a reçu des critiques dithyrambiques juste avant sa sortie, et les joueurs partagent désormais cet enthousiasme. Ce battage médiatique se traduit par un succès retentissant : Walmart Canada et Nintendo Canada ont déjà écoulé tous leurs stocks physiques du jeu. Ajoutez à cela les excellents chiffres de vente à travers le monde, et les premiers signes indiquent que Pokémon Co. tient là son prochain grand succès !



"En raison d'une forte demande, notre premier stock de Pokémon Pokopia est épuisé.
Par conséquent, les précommandes pour la vague 2 de Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2 sont maintenant ouvertes.
Consultez le site web de Walmart Canada pour connaître les délais de livraison de votre commande."

Il semblerait que ça soit aussi le cas dans de nombreuses régions du monde et donc aux USA : Pokémon Pokopia est sorti, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Ce jeu de simulation de vie, très attendu, a rapidement affiché complet en précommande chez les principaux revendeurs. Le jeu s'est hissé en tête des ventes sur le Nintendo eShop et les exemplaires physiques se sont arrachés, témoignant d'une forte demande dès le premier jour et d'un impact positif sur les ventes de la Switch 2. Le jeu est en rupture sur de nombreux marchés.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/58543-pokemon-pokopia-facing-sell-outs-at-multiple-canadian-retailers/
    aeris699
    posted the 03/07/2026 at 05:43 AM by link49
    comments (22)
    darkxehanort94 posted the 03/07/2026 at 05:44 AM
    Il est si bien que ça ?
    pimoody posted the 03/07/2026 at 05:51 AM
    En tout cas à Dubai il est trouvable partout
    taiko posted the 03/07/2026 at 06:38 AM
    darkxehanort94 pokemon mec.
    Les gens se ruent à la moindre merde qui sort. On l'a vu avec ZA.

    Le gens sont des fanboys qui perdent toute capacité de réflexion des fois.
    derno posted the 03/07/2026 at 06:55 AM
    J'aurais pas misé dessus.
    solarr posted the 03/07/2026 at 06:57 AM
    taiko
    darkxehanort94 posted the 03/07/2026 at 07:05 AM
    taiko

    Je suis pas très animal crossing mais dire que c'est la merde.
    cyr posted the 03/07/2026 at 07:14 AM
    taiko les testeurs raconte de la merde dans ce cas?
    C'est peut-être pas ton délire, mais il y a clairement beaucoup pire comme jeux...n

    Apres si tu te base uniquement sur les graphismes pour qualifier un jeux de bon ou mauvais.....revois ta façon de faire.
    yogfei posted the 03/07/2026 at 07:20 AM
    taiko Comme le dit cyr c'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est forcément de la merde... Je déteste minecraft et animal crossing je m'y ennui et ne comprends pas comment on peut y jouer avec plaisir et pourtant j'accroche à fond à Pokopia... Y a un moment donner son avis sans avoir tester un jeu déjà c'est profondément stupide...
    link49 posted the 03/07/2026 at 07:53 AM
    C'était à prévoir. Licence Pokémon couplée à l'un des jeux les mieux noté de l'année = carton mondial assuré.
    badeuh posted the 03/07/2026 at 07:54 AM
    taiko Ici c'est la formule de DQBuilders (que perso j'adore), après il aura pu faire DQB3 pour max 4millions de vente ou faire un épidode Pokémon pour en vendre 20 à 30 millions. Car le jeu a une proposition différente des épisodes canonique et ça sera un gros gros carton.
    aeris699 posted the 03/07/2026 at 08:02 AM
    L'énorme succès du jeu va démocratiser les Game key card pour de bon

    Il y aura clairement un avant et un apres. Les réfractaires existeront toujours mais ils seront encore plus minoritaire qu’ils le sont déjà

    Perso je vais passer mon weekend dessus
    kidicarus posted the 03/07/2026 at 08:10 AM
    aeris699 ou pas , si les stocks étaient pas énormes.
    On verra ça avec les chiffres.
    kiryukazuma posted the 03/07/2026 at 08:23 AM
    Il est excellent. Je suis un grand fan de Dq builders du coup c'est top. Mon unique critique c'est le coté Animal Crossing, devoir attendre pour les construction et le vrai cycle nuit jour (compliqué pour mon gamin). Pour le reste, excellent.
    link49 posted the 03/07/2026 at 08:27 AM
    kidicarus Vu la licence, je pense que les stocks devaient être importants.
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 08:29 AM
    Vite vite acheter rupture de stock
    ratchet posted the 03/07/2026 at 08:34 AM
    Tuerie le jeu, il y en a partout on ne sait plus où donner de la tête niveau quête et contenu c’est dingue
    kidicarus posted the 03/07/2026 at 08:47 AM
    link49 sauf si tu veux pousser au dema comme Capcom,square etc.

    Après n'enlève rien à la qualité et à la demande qui doit être quand même élevé. Surtout après les retours.
    cyr posted the 03/07/2026 at 08:49 AM
    kiryukazuma je pense justement que les cycle et le temps de construction, c'est pour offrir une porte de sortie pour pas jouer 24 heure par jour....

    ratchet je finirais par l'avoir. Je l'aurais un jour...

    ouroboros4 pas mal pour un jeux en gkc...

    Mais perso ça sera en demat pour moi. Un jour.
    link49 posted the 03/07/2026 at 08:50 AM
    kidicarus Je sais pas si le but de Nintendo est de pousser au déma pour le coup, sinon, ils auraient pas fait une GKC, mais uniquement du téléchargement.
    jackfrost posted the 03/07/2026 at 09:01 AM
    aeris699 Pas forcément, les gens préféreront prendre sur un autre support s'ils ont le choix. Honnêtement, je préfère les jeux en dématérialisés que les gkc, c'est juste que le prix est moins important day one pour ce second.

    Et les prochains jeux Nintendo seront sur gkc, une évidence vu la tronche actuelle de leurs productions Switch 1.1.
    ouroboros4 posted the 03/07/2026 at 09:24 AM
    cyr le format GKC n'a rien à voir. Si c'est une option du desespoir.
    Propose un jeu de 10Go en plus Nintendo sur ce genre de support c'est limite prendre les joueur pour des pigeons
    newtechnix posted the 03/07/2026 at 09:47 AM
    darkxehanort94 En fait le jeu mélange 3 ingrédients clairs:

    Pokémon x Minecraft x Animal Crossing donc sans surprise il devrait bien marcher...la question est maintenant de savoir quel type de succès car si ils tapent dans celui de Minecraft ils risquent de faire pleuvoir des dollars.
