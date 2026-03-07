À un jour du lancement de Pokémon Pokopia, tout semble aller pour le mieux. Le jeu a reçu des critiques dithyrambiques juste avant sa sortie, et les joueurs partagent désormais cet enthousiasme. Ce battage médiatique se traduit par un succès retentissant : Walmart Canada et Nintendo Canada ont déjà écoulé tous leurs stocks physiques du jeu. Ajoutez à cela les excellents chiffres de vente à travers le monde, et les premiers signes indiquent que Pokémon Co. tient là son prochain grand succès !
"En raison d'une forte demande, notre premier stock de Pokémon Pokopia est épuisé.
Par conséquent, les précommandes pour la vague 2 de Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2 sont maintenant ouvertes.
Consultez le site web de Walmart Canada pour connaître les délais de livraison de votre commande."
Il semblerait que ça soit aussi le cas dans de nombreuses régions du monde et donc aux USA : Pokémon Pokopia est sorti, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Ce jeu de simulation de vie, très attendu, a rapidement affiché complet en précommande chez les principaux revendeurs. Le jeu s'est hissé en tête des ventes sur le Nintendo eShop et les exemplaires physiques se sont arrachés, témoignant d'une forte demande dès le premier jour et d'un impact positif sur les ventes de la Switch 2. Le jeu est en rupture sur de nombreux marchés.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/58543-pokemon-pokopia-facing-sell-outs-at-multiple-canadian-retailers/
posted the 03/07/2026 at 05:43 AM by link49
Les gens se ruent à la moindre merde qui sort. On l'a vu avec ZA.
Le gens sont des fanboys qui perdent toute capacité de réflexion des fois.
Je suis pas très animal crossing mais dire que c'est la merde.
C'est peut-être pas ton délire, mais il y a clairement beaucoup pire comme jeux...n
Apres si tu te base uniquement sur les graphismes pour qualifier un jeux de bon ou mauvais.....revois ta façon de faire.
Il y aura clairement un avant et un apres. Les réfractaires existeront toujours mais ils seront encore plus minoritaire qu’ils le sont déjà
Perso je vais passer mon weekend dessus
On verra ça avec les chiffres.
Après n'enlève rien à la qualité et à la demande qui doit être quand même élevé. Surtout après les retours.
ratchet je finirais par l'avoir. Je l'aurais un jour...
ouroboros4 pas mal pour un jeux en gkc...
Mais perso ça sera en demat pour moi. Un jour.
Et les prochains jeux Nintendo seront sur gkc, une évidence vu la tronche actuelle de leurs productions Switch 1.1.
Propose un jeu de 10Go en plus Nintendo sur ce genre de support c'est limite prendre les joueur pour des pigeons
Pokémon x Minecraft x Animal Crossing donc sans surprise il devrait bien marcher...la question est maintenant de savoir quel type de succès car si ils tapent dans celui de Minecraft ils risquent de faire pleuvoir des dollars.