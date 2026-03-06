et oui quand la politique rejoins la fiction:
Il y a les avocats de Nintendo qui vont lui botter les fesses (Reggie inside).
On connait leur efficacité...cela va saigner!
Alors ce n'est pas pour le bombardement d'une école primaire où plus de 150 petites filles ont été chirurgicalement éliminées en Iran
mais pour un procès contre le gouvernement américain au sujet des droits de douane instaurés l'année dernière par le président Donald Trump. (Ce qui en soit aujourd'hui est un problème immense à gérer pour le gouvernement Américains car ce sont des milliers d'entreprises qui vont demandés des milliards)
La plainte a été déposée aujourd'hui devant la Cour américaine du commerce international.
Elle indique que depuis le 1er février 2025, Trump a mis en œuvre des décrets « illégaux » « imposant des droits de douane sur les importations provenant d'un grand nombre de pays ». Nintendo demande le remboursement « avec intérêts » des droits de douane qu'elle a payés.
Les avocats de la société ont déclaré : « [Nintendo of America] est habilitée à intenter une action en justice car elle est l'importateur officiel des marchandises soumises aux droits de douane IEEPA. » Ils ont ajouté que Nintendo avait « subi un préjudice » du fait de ces droits de douane.
Les personnes intéressées peuvent consulter l'intégralité de la plainte ci-dessous. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.
Cela va risque d'être un bain de sang si jamais les milliers d'entreprises obtenaient gain de cause....remember l'épisode des Simpsons, où Lisa Simpson devenait présidente des USA et déclarait que Trump avait mis le pays en état catastrophique...on y arrive.
Il y a une différence entre faire le spectacle à la télé et faire face à la Cour américaine du commerce international. Si l'État refuse de payer Nintendo, il perd sa crédibilité financière mondiale. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de structure : même le président ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis sans tomber avec. Le système a des verrous que sa seule volonté ne peut pas faire sauter.
Il a déjà fait plier des entreprises plus puissantes que Nintendo
Faire plier une boîte sur un tweet pour une usine, c'est de la "com". Gagner un procès sur des milliards de taxes, c'est autre chose.
La Cour Suprême vient déjà de casser ses décrets douaniers le 20 février dernier. Il a perdu, point.
Ce n'est pas Trump qui tient le chéquier, c'est le Trésor. Si un juge ordonne de rembourser Nintendo, le Trésor paie.
Il peut faire le spectacle, mais il ne peut pas techniquement forcer l'administration à violer une décision de la Cour Suprême. La structure est plus solide que ce qu'il représente. Il est pas au dessus des lois de la constitution américaine.
Il a déjà pas respecter pas mal de lois.
Donc si tu imagines qu'il suffit d'appuyer sur le bouton remboursement tu vas tomber de haut.
Aux USA des touts petits clients se font indemniser quelques des plusieurs millions d'euros face aux grande multinationales...je sais qu'ici en France on est pas habitué.
wait'n see.
newtechnix j'ai vu passer ce meme sur X qu'imaginer bien fait marrer, si tu veux l'ajouter à ton article pour la blague.
Il se met juste hors-la-loi face à sa propre Constitution.
Si l'État peut voler 170 milliards sans que les juges ne l'arrêtent, plus personne ne place un dollar aux USA, car le business repose sur le respect de la propriété (c'est dans la constitution).
Une perte immédiate de confiance.
Le Trésor et les banques agiront pour sauver les meubles, ils sont pas fou, le caprice d'un chef d'état est secondaire, sachant qu'il est à leur service pas l'inverse.
Il va vite comprendre que s'il va trop loin, il risque la destitution ou des poursuites pénales. Personne n'est au-dessus de la Cour Suprême aux USA, pas même lui.
ouroboros4 perso je vois le truc comme cela:
Nous vivons dans un monde qui n'a plus aucune intégrité...la totalité des politiciens se servent du système pour s'enrichir ( La Hongrie vient d'intercepter deux camions de l'état Ukrainien transportait des millions en devises , en lingot d'or,etc et on devine le caractère mafieux de l'opération oligarques de Kiev qui n'iront jamais au front).
Que vont faire les juges dans un pays devenu totalement clivé:
-un juge plutôt démocrate ou républicain pourrait faire valoir un jugement en faveur ou défaveur selon son positionnement
-un juge Texan depuis l'éradiction des Commanches pourrait se dire bah c'est que des entreprises étrangères, rien à battre, je vais faire valoir america First car après tout c'est de l'argent qui ira dans l'avenir de mes enfants ou petits-enfants au lieu des actionnaires Japonais.
-un autre juge d'origine Latino va se venger de la politique Trumpiste sur l'immigration et va donc se dire vu les 32 000 mliliards dettes, rien à battre, on est plus à 100 milliards prêt donc si cela peut niquer le bialn de Trump zyva.
