et oui quand la politique rejoins la fiction:Il y a les avocats de Nintendo qui vont lui botter les fesses (Reggie inside).On connait leur efficacité...cela va saigner!Alors ce n'est pas pour le bombardement d'une école primaire où plus de 150 petites filles ont été chirurgicalement éliminées en Iranmais pour un procès contre le gouvernement américain au sujet des droits de douane instaurés l'année dernière par le président Donald Trump. (Ce qui en soit aujourd'hui est un problème immense à gérer pour le gouvernement Américains car ce sont des milliers d'entreprises qui vont demandés des milliards)La plainte a été déposée aujourd'hui devant la Cour américaine du commerce international.Les avocats de la société ont déclaré : « [Nintendo of America] est habilitée à intenter une action en justice car elle est l'importateur officiel des marchandises soumises aux droits de douane IEEPA. » Ils ont ajouté que Nintendo avait « subi un préjudice » du fait de ces droits de douane.Les personnes intéressées peuvent consulter l'intégralité de la plainte ci-dessous. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.Cela va risque d'être un bain de sang si jamais les milliers d'entreprises obtenaient gain de cause....remember l'épisode des Simpsons, où Lisa Simpson devenait présidente des USA et déclarait que Trump avait mis le pays en état catastrophique...on y arrive.