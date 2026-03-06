Hello la commu, le lendemain de la sortie de re requiem, je suis allé faire les boutiques esperant trouver un collector (switch2) et... nada rien que dalle. J'y suis retourné lundi et jeudi, et il n'y avait même plus de re requiem. Et sur internet, le prix de la box est juste fois 2, merci capcom de ne pas avoir prévu de stock...

Je voulais savoir si les jeux allaient resortir séparement au prix normal ? ou si je dois faire une croix sur RE7 et RE8 en gamekey card, si quelqu'un à une info ? merci