articles : 16
visites since opening : 35594
kageyama > blog
Resident Evil Generation pack
Hello la commu, le lendemain de la sortie de re requiem, je suis allé faire les boutiques esperant trouver un collector (switch2) et... nada rien que dalle. J'y suis retourné lundi et jeudi, et il n'y avait même plus de re requiem. Et sur internet, le prix de la box est juste fois 2, merci capcom de ne pas avoir prévu de stock...
Je voulais savoir si les jeux allaient resortir séparement au prix normal ? ou si je dois faire une croix sur RE7 et RE8 en gamekey card, si quelqu'un à une info ? merci
    posted the 03/06/2026 at 05:19 PM by kageyama
    comments (5)
    onsentapedequijesuis posted the 03/06/2026 at 05:35 PM
    Pack plus dispo le 31 mars (idem pour la version eShop). Donc aucun restock de prévu. désolé. Eux même ont compris que c'était une offre trop alléchante (re7 c'est 40€ sur l'eshop, re8 50€)

    Après je les vois mal ne pas sortir leur jeu en game key card plus tard. (surement avec l'annonce de RE2R/RE3R/RE4R)
    darkwii posted the 03/06/2026 at 05:52 PM
    J ai essayé de l avoir mais pas réussi
    kidicarus posted the 03/06/2026 at 06:04 PM
    Annoncé dès le début que l'offre serait limité.
    Moi je l'ai trouvé chez auchan fin janvier ou début février après que cdiscount ait annulé ma précommande.

    Tente de regarder sur hamster joueur ,mais je pense que c'est mort, tu t'y prends bien trop tard.

    De plus ,on sait depuis longtemps de Capcom fait parti des studio qui distribuent quasi plus de physique.

    Bon courage à toi pour en trouver un prix normal.
    kageyama posted the 03/06/2026 at 06:09 PM
    apres le pack en lui même je m'en fiche, c'est juste que j'aimerais acheter re7 et re8^^
    tripy73 posted the 03/06/2026 at 06:27 PM
    Oui production de très peu d'exemplaires peu importe les pays, avec même une erreur d'impression sur certains.
