Hello la commu, le lendemain de la sortie de re requiem, je suis allé faire les boutiques esperant trouver un collector (switch2) et... nada rien que dalle. J'y suis retourné lundi et jeudi, et il n'y avait même plus de re requiem. Et sur internet, le prix de la box est juste fois 2, merci capcom de ne pas avoir prévu de stock...
Je voulais savoir si les jeux allaient resortir séparement au prix normal ? ou si je dois faire une croix sur RE7 et RE8 en gamekey card, si quelqu'un à une info ? merci
posted the 03/06/2026 at 05:19 PM by kageyama
Après je les vois mal ne pas sortir leur jeu en game key card plus tard. (surement avec l'annonce de RE2R/RE3R/RE4R)
Moi je l'ai trouvé chez auchan fin janvier ou début février après que cdiscount ait annulé ma précommande.
Tente de regarder sur hamster joueur ,mais je pense que c'est mort, tu t'y prends bien trop tard.
De plus ,on sait depuis longtemps de Capcom fait parti des studio qui distribuent quasi plus de physique.
Bon courage à toi pour en trouver un prix normal.