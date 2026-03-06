profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
[Vampire !? Vous avez dit Vampire ?] Legacy of Kain Defiance Remastered !?
Grand fan de la série, j'ai trouvé ça assez étrange que personne n'en parle ici, surtout quand on sait qu'il y a pas mal de fans dans le coin. Pourtant, Legacy of Kain HD Remaster est sorti discrètement il y a deux ou trois jours, presque en catimini.

Legacy of Kain fait partie de ces sagas un peu mythiques du jeu vidéo : un univers sombre, une écriture étonnamment littéraire pour l'époque, et des personnages comme Kain ou Raziel qui ont marqué toute une génération de joueurs. Donc voir un remaster sortir sans faire plus de bruit que ça… c'est presque surréaliste.

Bibi300 en a justement fait une petite vidéo. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'y jeter un œil : c'est toujours posé, tranquille, à la bonne franquette, comme d'habitude chez lui.

Bref, si vous êtes fans de la série et que l'info vous avait échappé, voilà le petit signal dans la nuit. Certaines licences reviennent parfois sans tambours ni trompettes… mais pour ceux qui ont arpenté Nosgoth autrefois, ça vaut toujours le coup d'y retourner quelques heures.


    vohmp posted the 03/06/2026 at 10:20 AM
    je me rapelle vaguement de celui là il y a des problème de camera pendant les phases de plateforme avec Raziel
    perse9 posted the 03/06/2026 at 10:42 AM
    le problème c'est que c'est juste un remaster du pauvre. Moi je suis un fan absolue de ces jeux et j'ai rarement retrouvé un scenario/cast de personnage/ambiance/enjeux aussi fort dans un jv. mais pour un remaster du pauvre non je passe mon tour surtout que le système de combat etait le proncipal default du jeux et ça n'a pas été corrigé.
    legato posted the 03/06/2026 at 12:05 PM
    J'ai été surpris de voir qu'il est disponible effectivement, j'attends une version Switch 2 pour le prendre idéalement en boîte, une conclusion de dingue pour un scénario profond de Amiy Henning entre autres.
    sussudio posted the 03/06/2026 at 12:12 PM
    Ce qui sauve le jeu c'est qu'il est indisponible sur les plate-formes modernes et sur Steam la compatibilité manette est pas top mais ils aurait du l'inclure dans la précédente compilation pour maximiser. je le prendrais à 10 euros histoire de soutenir et j'achèterai le spin off également, faut montrer qu'on souhaite plus de jeux de cette trempe. Je me souviens que mon fils en bas âge était capable de citer par coeur le début du dialogue entre Raziel et Moebius dans Soul Reaver 2, que de souvenirs
    patrickleclairvoyant posted the 03/06/2026 at 12:39 PM
    vohmp Le jeu a une caméra 3D maintenant
    kalas28 posted the 03/06/2026 at 12:47 PM
    c'est surtout que le jeu est tombé dan le ps++ il y a peu donc les intéressés comme moi l'on déjà platiné et vu le peu de taff pour cette version osef.
    vohmp posted the 03/06/2026 at 12:48 PM
    patrickleclairvoyant a tant mieux
