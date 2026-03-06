Grand fan de la série, j’ai trouvé ça assez étrange que personne n’en parle ici, surtout quand on sait qu’il y a pas mal de fans dans le coin. Pourtant, Legacy of Kain HD Remaster est sorti discrètement il y a deux ou trois jours, presque en catimini.Legacy of Kain fait partie de ces sagas un peu mythiques du jeu vidéo : un univers sombre, une écriture étonnamment littéraire pour l’époque, et des personnages comme Kain ou Raziel qui ont marqué toute une génération de joueurs. Donc voir un remaster sortir sans faire plus de bruit que ça… c’est presque surréaliste.Bibi300 en a justement fait une petite vidéo. Si ça vous intéresse, je vous conseille d’y jeter un œil : c’est toujours posé, tranquille, à la bonne franquette, comme d’habitude chez lui.Bref, si vous êtes fans de la série et que l’info vous avait échappé, voilà le petit signal dans la nuit. Certaines licences reviennent parfois sans tambours ni trompettes… mais pour ceux qui ont arpenté Nosgoth autrefois, ça vaut toujours le coup d’y retourner quelques heures.