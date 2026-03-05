Interprétation du thème principal de « Pokémon Vent » et « Pokémon Vague » !



Le NHK Symphony Orchestra se chargera d'interpréter le thème principal de « Pokémon Vent » et « Pokémon Vague », qui sortiront simultanément dans le monde entier en 2027 ! L'enregistrement a déjà été réalisé, et vous pouvez écouter cette mélodie grandiose dans la « 1ère bande-annonce » qui a été dévoilée récemment.



Pokémon et NHK ont déjà organisé des « mini-concerts Pokémon » et le « Pokémon × NHK Symphony Orchestra Special Orchestra 2023 » dans toute le Japon.



En août prochain, pour célébrer le centenaire du NHK Symphony Orchestra et les 30 ans de la sortie du premier opus de la série « Pokémon Version Rouge et Version Vert », une tournée de concerts classiques « NHK Symphony Orchestra × Pokémon » sera organisée à Tokyo, Kyoto, Osaka et Fukuoka (les détails seront annoncés ultérieurement).



Restez à l'écoute pour découvrir les prochaines collaborations entre les deux entités.

Avec le trio starter, l'autre contenu 10G qu'on a officiellement à l'heure actuelle c'est le thème complet, avec le début qui n'est pas présent dans le trailer, et sans les FX. Réalisé par le NHK Symphony Orchestra.