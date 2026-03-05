profile
Pokemon Vents et Vagues
name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
masharu
Le nouveau thème Pokémon (Vent/Vague)


Avec le trio starter, l'autre contenu 10G qu'on a officiellement à l'heure actuelle c'est le thème complet, avec le début qui n'est pas présent dans le trailer, et sans les FX. Réalisé par le NHK Symphony Orchestra.

Interprétation du thème principal de « Pokémon Vent » et « Pokémon Vague » !

Le NHK Symphony Orchestra se chargera d'interpréter le thème principal de « Pokémon Vent » et « Pokémon Vague », qui sortiront simultanément dans le monde entier en 2027 ! L'enregistrement a déjà été réalisé, et vous pouvez écouter cette mélodie grandiose dans la « 1ère bande-annonce » qui a été dévoilée récemment.

Pokémon et NHK ont déjà organisé des « mini-concerts Pokémon » et le « Pokémon × NHK Symphony Orchestra Special Orchestra 2023 » dans toute le Japon.

En août prochain, pour célébrer le centenaire du NHK Symphony Orchestra et les 30 ans de la sortie du premier opus de la série « Pokémon Version Rouge et Version Vert », une tournée de concerts classiques « NHK Symphony Orchestra × Pokémon » sera organisée à Tokyo, Kyoto, Osaka et Fukuoka (les détails seront annoncés ultérieurement).

Restez à l'écoute pour découvrir les prochaines collaborations entre les deux entités.


    posted the 03/05/2026 at 10:18 PM by masharu
    comments (3)
    gaeon posted the 03/05/2026 at 10:27 PM
    Je le trouve pas mal du tout, il y a une belle "synchronisation" avec le trailer en plus.
    kikoo31 posted the 03/05/2026 at 10:36 PM
    ces enculé de la pokémon company:game freak ont enfin daigné mettre un peu de budget ...
    attendre les aniifs pour les 30 ans pour la faire ...
    skk posted the 03/05/2026 at 11:56 PM
    Pirate des caraibes x starwars x pkmn
    Pas mal du tout
