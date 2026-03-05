Avec le trio starter, l'autre contenu 10G qu'on a officiellement à l'heure actuelle c'est le thème complet, avec le début qui n'est pas présent dans le trailer, et sans les FX. Réalisé par le NHK Symphony Orchestra.
Interprétation du thème principal de « Pokémon Vent » et « Pokémon Vague » !
Le NHK Symphony Orchestra se chargera d'interpréter le thème principal de « Pokémon Vent » et « Pokémon Vague », qui sortiront simultanément dans le monde entier en 2027 ! L'enregistrement a déjà été réalisé, et vous pouvez écouter cette mélodie grandiose dans la « 1ère bande-annonce » qui a été dévoilée récemment.
Pokémon et NHK ont déjà organisé des « mini-concerts Pokémon » et le « Pokémon × NHK Symphony Orchestra Special Orchestra 2023 » dans toute le Japon.
En août prochain, pour célébrer le centenaire du NHK Symphony Orchestra et les 30 ans de la sortie du premier opus de la série « Pokémon Version Rouge et Version Vert », une tournée de concerts classiques « NHK Symphony Orchestra × Pokémon » sera organisée à Tokyo, Kyoto, Osaka et Fukuoka (les détails seront annoncés ultérieurement).
Restez à l'écoute pour découvrir les prochaines collaborations entre les deux entités.
attendre les aniifs pour les 30 ans pour la faire ...
Pas mal du tout