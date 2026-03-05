profile
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
nicolasgourry
[NS2] Du nouveau pour Mario Kart World ?

Aujourd'hui, Nintendo a publié une capture d'écran du jeu pour annoncer le Mario Kart World My Nintendo Open Series.
Il s'agit là d'une des nombreuses promotions que la compagnie prévoit pour MAR10 Day.



Si vous regardez de plus près l'icône du mode bataille, vous verrez qu'elle est différente de celle actuellement présente dans le jeu. La principale nouveauté est l'ajout de la Bob-ombe.

Ce mode pourrait-il faire son grand retour dans Mario Kart World dans un avenir proche ?

Il n'y a pas encore d'informations concernant le contenu téléchargeable, mais Nintendo a apporté de nombreuses modifications à Mario Kart World depuis sa sortie.


NintendoEverything
    posted the 03/05/2026 at 08:20 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    fdestroyer posted the 03/05/2026 at 08:23 PM
    Ils pourraient surtout rajouter un mode Grand Prix classic avec 3 tours...
    yogfei posted the 03/05/2026 at 08:27 PM
    fdestroyer
    51love posted the 03/05/2026 at 08:42 PM
    ça soule ces jeux en kit franchement....

    Comme si Mario Kart avait besoin de ça pour se vendre en plus...

    Ras le cul de devoir attendre des mois, voir des années pour profiter pleinement des jeux.

    Les plus passionnés sont au final les perdant
    judebox posted the 03/05/2026 at 09:00 PM
    Perso, globalement déçu par ce MKW, je lui préfère toujours MK8...

    Tellement dommage qu'ils n'aient pas exploité plus que ça ce monde ouvert qui devait être LE truc. Un mode histoire, avec des courses contre des boss aurait été tellement excellent...
    cail2 posted the 03/05/2026 at 09:18 PM
    Ca me fait penser, MK8 est optimisé pour la Switch 2 ? J'ai cherché mais rien trouvé de probant.
    Parce qu'ayant fait le tour de MKW, je me replongerais bien dans le 8...
    51love posted the 03/05/2026 at 09:29 PM
    cail2 evidemment non, t'es sur console mec, on va pas réduire le potentiel de vente du nouveau jeu

    "for the players"
