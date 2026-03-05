NintendoEverything
Aujourd'hui, Nintendo a publié une capture d'écran du jeu pour annoncer le Mario Kart World My Nintendo Open Series.
Il s'agit là d'une des nombreuses promotions que la compagnie prévoit pour MAR10 Day.
Si vous regardez de plus près l'icône du mode bataille, vous verrez qu'elle est différente de celle actuellement présente dans le jeu. La principale nouveauté est l'ajout de la Bob-ombe.
Ce mode pourrait-il faire son grand retour dans Mario Kart World dans un avenir proche ?
Il n'y a pas encore d'informations concernant le contenu téléchargeable, mais Nintendo a apporté de nombreuses modifications à Mario Kart World depuis sa sortie.
posted the 03/05/2026 at 08:20 PM by nicolasgourry
Comme si Mario Kart avait besoin de ça pour se vendre en plus...
Ras le cul de devoir attendre des mois, voir des années pour profiter pleinement des jeux.
Les plus passionnés sont au final les perdant
Tellement dommage qu'ils n'aient pas exploité plus que ça ce monde ouvert qui devait être LE truc. Un mode histoire, avec des courses contre des boss aurait été tellement excellent...
Parce qu'ayant fait le tour de MKW, je me replongerais bien dans le 8...
"for the players"