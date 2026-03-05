Aujourd'hui, Nintendo a publié une capture d'écran du jeu pour annoncer le Mario Kart World My Nintendo Open Series.Il s'agit là d'une des nombreuses promotions que la compagnie prévoit pour MAR10 Day.Si vous regardez de plus près l'icône du mode bataille, vous verrez qu'elle est différente de celle actuellement présente dans le jeu. La principale nouveauté est l'ajout de la Bob-ombe.Ce mode pourrait-il faire son grand retour dans Mario Kart World dans un avenir proche ?Il n'y a pas encore d'informations concernant le contenu téléchargeable, mais Nintendo a apporté de nombreuses modifications à Mario Kart World depuis sa sortie.