Asha :
Excellent début de matinée avec l'équipe Xbox ! Nous avons évoqué notre engagement pour le retour de la Xbox, notamment avec le Projet Helix, nom de code de notre console de nouvelle génération.
Le Projet Helix offrira des performances exceptionnelles et permettra de jouer à vos jeux Xbox et PC. J'ai hâte d'en discuter plus en détail avec nos partenaires et les studios lors de ma première GDC la semaine prochaine !
Le petit logo Helix
posted the 03/05/2026 at 08:06 PM by jenicris
beppop pourquoi ca ? steamdeck , legion go ,rog ally ont tous eu de nouvelles itération alors meme qu'ils n'ont aucune billes dans windows/linux , et pour la plupart n'ont pas de store , ni un service a 30 millions d'abo , ni une user base établi de 40+ millions de consoles (user One et XS)
XBOX a beaucoup plus de charges pour faire tourner tout l'écoystème dont les first party...
La gen Series S et X vont finir à moins de 35 millions (vs 60M pour la one) malgré un modèle à moins de 300E
Ce nouveau hardware "pc console" va couter plus de 800€ au minimum... avec Xbox qui va perdre des royalties parce que on pourra passer par steam ???
Pour moi Xbox sort ses jeux sur Playstation maintenant, je ne vois aucun interêt d'acheter leur console surtout une qui serait chere.
Autant se monter un bon PC avec les prochains composants en temps voulu: Zen 6, RDNA5, RTX 60, Intel Nova Lake..
Car là hormis la rétro-compatibilité vous achèterez un PC non-évolutif, pas évident, ce sera surement super bien construit/refroidit mais je pense c'est beaucoup plus logique de se monter ou d'upgrader son PC
et c'est justement parcequ'il va couter cher et etre rentable d'entree de jeu qu'il n'est pas en danger
bref moi j'en ai marre du pessimisme surtout concernant xbox vu que c'est permanent et que ca vous fout la trique?
Et ça sera encore pire si elle est vendue aux alentours de 1.000€.
Xbox + 1.000€ = Fiasco commercial assurément.
Skuldleif Pourtant des fois c’est vraiment nécessaire, regarde l’exemple Wii U > Switch.
Le label « Xbox » n’inspire plus confiance auprès des joueurs, et encore moins auprès du grand public où le nom ne semble plus vouloir dire grand-chose.
Minimum 1000 euros….
Si elle fait console et PC (milieu de gamme voir plus) je suppose qu'elle sera à un tarif assez élevé et vu que je compte prendre la Switch 2 quand elle aura des jeux qui m'intéressent et la future console de Sony je devais devoir faire des choix pour caser cela dans le meuble
Tous les jeux xbox sont sur pc donc pourquoi ils.precisent de jouer aux xbox et pc ?
C'est juste un pc en fait non ?
Genre moi sur mon pc je peux jouer aux jeux xbox et pc. Du coup c'est comme si j'avais leir console non ?
ou ya une subtilité que je n'ai pas ?
Ceux qui ont une bibliothèque numérique Xbox pourront toujours être tranquille voilà ce que ça dit !
il y a la fois des elements qui pousse tarifs vers le haut mais aussi des element qui poussent vers le bas
C’est des insiders « fiable » donc on peux les écouter.
Donc je sais pas. Je sais pas…..