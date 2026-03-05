profile
Project Helix : nom de code officiel la prochaine Xbox (permettra de jouer aux jeux Xbox et PC)


Asha :

Excellent début de matinée avec l'équipe Xbox ! Nous avons évoqué notre engagement pour le retour de la Xbox, notamment avec le Projet Helix, nom de code de notre console de nouvelle génération.

Le Projet Helix offrira des performances exceptionnelles et permettra de jouer à vos jeux Xbox et PC. J'ai hâte d'en discuter plus en détail avec nos partenaires et les studios lors de ma première GDC la semaine prochaine !


Le petit logo Helix

https://streamable.com/14u1bk
https://x.com/i/status/2029646886408515623
    posted the 03/05/2026 at 08:06 PM by jenicris
    comments (32)
    beppop posted the 03/05/2026 at 08:09 PM
    Vue le prix que ça va couter ça sera surement leur dernier hardware.
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 08:10 PM
    À mon avis le prix aussi sera exceptionnel
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 08:12 PM
    oh wow donc jez corden/Windows central avait raison en meme temps ils l'ont tellement spammer que leur reputation etait en jeu

    beppop pourquoi ca ? steamdeck , legion go ,rog ally ont tous eu de nouvelles itération alors meme qu'ils n'ont aucune billes dans windows/linux , et pour la plupart n'ont pas de store , ni un service a 30 millions d'abo , ni une user base établi de 40+ millions de consoles (user One et XS)
    xynot posted the 03/05/2026 at 08:14 PM
    Intriguant
    spartan1985 posted the 03/05/2026 at 08:15 PM
    It's a monster ! Vivement Wolverine dessus...
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 08:16 PM
    spartan1985 tu devra te contenter de spiderman 2
    grospich posted the 03/05/2026 at 08:17 PM
    C'est pas comme ça que j'attendais l'annonce officiel de la prochaine console Xbox en un tweet un peu random.
    beppop posted the 03/05/2026 at 08:17 PM
    skuldleif tu l'as dis justement les autres ne font que du hardwares,

    XBOX a beaucoup plus de charges pour faire tourner tout l'écoystème dont les first party...

    La gen Series S et X vont finir à moins de 35 millions (vs 60M pour la one) malgré un modèle à moins de 300E

    Ce nouveau hardware "pc console" va couter plus de 800€ au minimum... avec Xbox qui va perdre des royalties parce que on pourra passer par steam ???
    lefab88 posted the 03/05/2026 at 08:17 PM
    je vois pas une console comme celle la a moins de 1000 balles.
    neptonic posted the 03/05/2026 at 08:18 PM
    spartan1985 Mauvaise nouvelle à t'apprendre

    https://www.gamekyo.com/newsfr96537_jason-schreier-confirme-la-fin-des-portages-pc-steam-pour-les-jeux-solo-playstation.html
    wickette posted the 03/05/2026 at 08:19 PM
    J'espère que ça ne poussera pas Playstation a sortir la PS6/PS6 portable plus tôt

    Pour moi Xbox sort ses jeux sur Playstation maintenant, je ne vois aucun interêt d'acheter leur console surtout une qui serait chere.

    Autant se monter un bon PC avec les prochains composants en temps voulu: Zen 6, RDNA5, RTX 60, Intel Nova Lake..

    Car là hormis la rétro-compatibilité vous achèterez un PC non-évolutif, pas évident, ce sera surement super bien construit/refroidit mais je pense c'est beaucoup plus logique de se monter ou d'upgrader son PC
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 08:19 PM
    beppop et justement MS veut pousser windows dans le gaming
    et c'est justement parcequ'il va couter cher et etre rentable d'entree de jeu qu'il n'est pas en danger

    bref moi j'en ai marre du pessimisme surtout concernant xbox vu que c'est permanent et que ca vous fout la trique?
    edgar posted the 03/05/2026 at 08:22 PM
    J’espère que cette fois-ci Microsoft ne sera pas assez con pour garder ce nom à la con et qui ne fait vraiment plus rêver ( Xbox ) pour sa prochaine console.

    Et ça sera encore pire si elle est vendue aux alentours de 1.000€.

    Xbox + 1.000€ = Fiasco commercial assurément.
    jenicris posted the 03/05/2026 at 08:22 PM
    edgar Asha a déjà dit qu'elle voulait relancer le hardware Xbox, mot pour mot, donc tu as t'as déjà un début de réponse pour son nom.
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 08:23 PM
    edgar par contre non la tu delire c'est evident que cette console PC s'appelera xbox
    edgar posted the 03/05/2026 at 08:28 PM
    jenicris Alors dans ce cas c’est mort et enterré.

    Skuldleif Pourtant des fois c’est vraiment nécessaire, regarde l’exemple Wii U > Switch.

    Le label « Xbox » n’inspire plus confiance auprès des joueurs, et encore moins auprès du grand public où le nom ne semble plus vouloir dire grand-chose.
    spartan1985 posted the 03/05/2026 at 08:31 PM
    neptonic skuldleif Oui je sais bien, je comptais le faire sur PS5 Pro.
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 08:35 PM
    edgar à 1000 euros sans aucune exclusivité ils vont effectivement droit dans le mur
    zboubi480 posted the 03/05/2026 at 08:36 PM
    920 euros la Playstation 5 Pro...je vois bien cette nouvelle Xbox à 790 euros
    brook1 posted the 03/05/2026 at 09:19 PM
    la remontada
    battossai posted the 03/05/2026 at 09:21 PM
    Pas eu de consoles Microsoft depuis la première mais si elle est rétrocompatible et me permet de jouer à ma bibliothèque Steam (mon pc étant obsolète et j'ai pas mal de jeux dessus) elle pourrait m'intéresser.
    simbaverin posted the 03/05/2026 at 09:23 PM
    zboubi480 Oui oui bien sûr. Non mais elle sera beaucoup plus chère que ce que tu dis…..beaucoup plus chère……

    Minimum 1000 euros….
    simbaverin posted the 03/05/2026 at 09:25 PM
    battossai Je comprend l’argument de bibliothèque Steam mais tu serai prêt à mettre combien pour la machine ?
    shambala93 posted the 03/05/2026 at 09:27 PM
    Très cool pour Steam dans le salon.
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 09:31 PM
    simbaverin on en sait rien les tarifs auxquel touche MS les composant ne sont pas les meme que ceux du consommateur , d'autant que c'est un taro qui englobe aussi leur hardware cloud
    simbaverin posted the 03/05/2026 at 09:33 PM
    skuldleif Non mais ils vont essayer de faire 30 % de bénéfices sur chaque console vendu . Car il y aura Steam. Pas de Online Payant. Et on sait que la machine sera très puissante. Donc très chère je pense……
    battossai posted the 03/05/2026 at 09:36 PM
    simbaverin je sais pas mais sûrement pas Day One mais plutôt quand elle sera dans les 500 euros.

    Si elle fait console et PC (milieu de gamme voir plus) je suppose qu'elle sera à un tarif assez élevé et vu que je compte prendre la Switch 2 quand elle aura des jeux qui m'intéressent et la future console de Sony je devais devoir faire des choix pour caser cela dans le meuble
    malroth posted the 03/05/2026 at 09:37 PM
    Mais ya un truc que je pige pas.

    Tous les jeux xbox sont sur pc donc pourquoi ils.precisent de jouer aux xbox et pc ?

    C'est juste un pc en fait non ?

    Genre moi sur mon pc je peux jouer aux jeux xbox et pc. Du coup c'est comme si j'avais leir console non ?

    ou ya une subtilité que je n'ai pas ?
    shambala93 posted the 03/05/2026 at 09:39 PM
    malroth
    Ceux qui ont une bibliothèque numérique Xbox pourront toujours être tranquille voilà ce que ça dit !
    skuldleif posted the 03/05/2026 at 09:39 PM
    simbaverin l'exigence sur la marge beneficiaire ils l'ont deja appliqué actuellement sur la XSS et XSX et on est pas aller sur des tarifs mirobolant ni bien plus cher que les tarif officiel de la PS5

    il y a la fois des elements qui pousse tarifs vers le haut mais aussi des element qui poussent vers le bas
    simbaverin posted the 03/05/2026 at 09:48 PM
    skuldleif Déjà Avant l’histoire des prix de ram etc….il y avait des rumeurs comme quoi la machine allait coûter 900 -1000 euros si je me trompe pas. C’était MooreIsDead et Kepler ( je crois) qui l’avaient dit…..
    C’est des insiders « fiable » donc on peux les écouter.
    Donc je sais pas. Je sais pas…..
