Excellent début de matinée avec l'équipe Xbox ! Nous avons évoqué notre engagement pour le retour de la Xbox, notamment avec le Projet Helix, nom de code de notre console de nouvelle génération.



Le Projet Helix offrira des performances exceptionnelles et permettra de jouer à vos jeux Xbox et PC. J'ai hâte d'en discuter plus en détail avec nos partenaires et les studios lors de ma première GDC la semaine prochaine !

Asha :Le petit logo Helix