Koei Tecmo a annoncé qu'une démo jouable de Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 et peut être téléchargée depuis le Nintendo eShop. Les données de sauvegarde de la démo pourront être transférées vers le jeu complet, dont la sortie est prévue le 12 mars.
Dans la démo de FATAL FRAME II : Crimson Butterfly REMAKE, les joueurs suivent les sœurs jumelles Mio et Mayu Amakura alors qu'elles s'aventurent dans un village abandonné, infesté d'esprits vengeurs. Ce remake complet du deuxième opus de la franchise FATAL FRAME introduit de nouveaux éléments de gameplay, ainsi que des graphismes améliorés et une ambiance sonore immersive, de quoi terrifier même les fans de jeux d'horreur les plus aguerris. Le système emblématique de la série – repousser les spectres en les photographiant avec la Camera Obscura – est de retour, permettant une utilisation plus dynamique de cet outil, aussi bien en exploration qu'en combat.
Une nouvelle fonctionnalité fait également son apparition : la possibilité de tenir la main de Mayu. Les joueurs peuvent ainsi ressentir toute la profondeur du lien qui unit les sœurs tout au long de l'histoire.
Source : https://mynintendonews.com/2026/03/05/fatal-frame-2-crimson-butterfly-remake-demo-now-available-on-nintendo-switch-2/
posted the 03/05/2026 at 07:52 PM by link49
Sur Switch 2 le jeu semble avoir du mal à maintenir le 30 fps en plus d'être floue.
Sur PS5 (même Pro!) c'est lock à 30 fps.
Du grain en veux-tu en voilà avec filtre antibruit impossible à désactiver