name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 345
visites since opening : 672187
Besoins de stockage ? je propose...
Solarr the PC Master
Des disques SSD SATA 7200 TPM 500Go
Format 2"5

Pas chers : 10 balles l'unité. Dégressif si commande de plusieurs.
    posted the 03/05/2026 at 05:10 PM by solarr
    comments (3)
    dormir13hparjour posted the 03/05/2026 at 05:15 PM
    Neuf ou occasion ?
    solarr posted the 03/05/2026 at 05:25 PM
    dormir13hparjour neuf ce serait tombé du camion
    Occasions, mais peu sollicités et sur quelques secteurs.
    solarr posted the 03/05/2026 at 05:27 PM
    Essentiellement Western Digital, Western Digital Black et quelques Seagate Barracuda.
