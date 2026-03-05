accueil
profile
Forza Horizon 6 : 9 min de gameplay
tags :
1
Like
Who likes this ?
ravyxxs
posted the 03/05/2026 at 03:20 PM by jenicris
jenicris
comments (
29
)
shambala93
posted
the 03/05/2026 at 03:25 PM
Mouais c’est beau mais y’a aucune âme ! Personne dans les rues, pas de bagnole. Vraiment on dirait qu’on joue à un jeu fantôme. C’est froid !
romgamer6859
posted
the 03/05/2026 at 03:32 PM
Moi je trouve ça très bien, après ils n'ont pas mis la radio donc forcément ça joue.
fuu
posted
the 03/05/2026 at 03:36 PM
c'est magnifique, et j'aimerais pouvoir jouer avec des petites citadines japonaise ( je parle bien de voiture). par contre c'est vrai que les routes sont vides... ya un confinement en cours ?
tripy73
posted
the 03/05/2026 at 03:38 PM
shambala93
: ça à toujours été le cas des Forza Horizon, les seuls persos se trouvent dans les festivals et sur côté des courses, derrières des barrières, ça n'a vraiment vocation à été un GTA où les rues et trottoirs sont remplis de passants que tu peux écraser.
Après pour le nombre de voiture, j'ai l'impression qu'ils ont volontairement vidé les rues pour la vidéo, car même s'il n'y a pas non plus 100 voitures au mètre carré, il y en a généralement plus dans le jeu, d'ailleurs je me demande s'ils auront pas enfin ajouter un curseur de densité que certains joueurs réclament depuis un moment.
xylander
posted
the 03/05/2026 at 03:42 PM
Très beau. Day One pour moi de toute façon. Je vais y passer des centaines d'heures...
altendorf
posted
the 03/05/2026 at 03:43 PM
Il faudra voir la version finale avec les menus et tout mais pour l'instant cela fait quand même très reskin du 5 là où par le passé tu voyais souvent la différence visuellement parlant.
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 03:46 PM
tripy73
Midnight Club a toujours mis des passants, et tu peux pas les écraser ils se poussent, Crew fait pareil, Playground sont soient fainéant ou y a une règle contre, c'est pas impossible à faire..
xylander
Je trouve ce genre de commentaire assez triste, vous êtes le public que PG vise à présent, tant que c'est beau, ça va, reskin etc, pas vraiment là pour une grosse évolution....y a plus de challenge aussi
altendorf
oui on verra mais ça soule j'avoue...
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 03:49 PM
tripy73
Pour te donner un ordre d'idée, il y a des chèvres, des moutons, des coqs etc dans FH4, il me semble 5 aussi, et si tu passes au travers ils s'écartent....
lol
parrain59
posted
the 03/05/2026 at 03:58 PM
Waa j'étais hypé par la destination du Japon, je suis refroidi direct ! Je n'ai pas l'impression de reconnaitre le Japon, la colorimétrie est froide, c'est vide. Ca ne se renouvelle pas, ça manque de folie, l'impression d'avoir déjà joué au jeu. Ca sera non.
yanssou
posted
the 03/05/2026 at 03:58 PM
On pourra exploser la caisse cette fois ? J'ai essayer en vain dans le 5.
shambala93
posted
the 03/05/2026 at 04:05 PM
tripy73
Oui mais pour le Japon j’attendais autre chose. Dans la campagne du sud de la France ou au Mexique c’est Ok mais pas à Tokyo. Ça fait cheap !
Je voulais du drift dans les rue de Tokyo avec du monde et des jeux d’éclairage !
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 04:10 PM
yanssou
Mec tu veux exploser une caisse là où tu as des sauts de 300 mètre ???
Y a un système de dégât de base depuis le 4, et chaque course prend malgré tout ce critère, c'est à dire que si le design du circuit est qu'un moment vous devez prendre un tremplin, ta caisse va prendre des dégâts sévère, oui oui, donc autant désactiver cette
connerie
qui donne plus de CR si activé
. Alors penser qu'on explose les caisses...elle sera explosé avant même que tu finisses le premier tour dans un circuit.
Non c'est plus une feature quand on avait 10 ans l'ami,c'était fun car nous donnait un sentiment de réalisme, là c'est surtout cosmétique et si trop de dégât, la caisse peut ne plus avancer, ou rouler à 2 à l'heure...
romgamer6859
posted
the 03/05/2026 at 04:12 PM
ravyxxs
Pour ça que je prends la version de base et pas la premium comme avant, j'aime bien hein pas de soucis avec ça, les panneaux, les courses, la progression, les courses contre le gundam etc.
Mais je sais que c'est la même chose depuis le 3, auraient ils dû en faire plus? Ajouter des motos? Plus de vie dans la ville? Peut être mais j'ai toujours pris le décors comme un prétexte pas comme un truc vivant.
zybear
posted
the 03/05/2026 at 04:12 PM
pas d'effet waouh pour le moment. Je crois même que c'est la 1ere fois que je ressens ça sur un Forza Horizon. Chaque épisode décrochait la mâchoire jusqu'à présent, même le 4 en Grande Bretagne alors que c'est pas la destination la plus dingue qui soit en terme de paysage.
romgamer6859
posted
the 03/05/2026 at 04:15 PM
ravyxxs
Peut être auraient ils dû partir sur autre chose, genre un PGR, en tout cas après le 6 faudra faire une pause.
fdestroyer
posted
the 03/05/2026 at 04:23 PM
Tokyo Tower à l'air minuscule xD
Franchement bizarre ces rues desertes
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 04:26 PM
Ok
De 1/ Voir ANNA comme feature me casse les couilles, car tous le mond'e n'utilise pas cette merde, pourquoi les devs forcent ? Depuis le 4 c'est de la merde....
De 2/Très bonne distance d'affichage, je pense que la map va être imense, maintenant il faut qu'elle soit au niveau de la meilleur map de la série, considéré comme, je parle de FH4.
De 3/ Ce que je craignais donc est une réalité, les rues sont vides....2026, rue vide dans un jeu de voiture tournant sur un moteur SUPER puissant...aucune excuse, et j'espère que IGN aura pas un chibre dans la gorge durant le test, faut pointer du doigt cette connerie. 2:42 on peut voir 2 NPC sur la droite...après pratiquement 2:40 de gameplay, c'est la première fois que j'apperçois de la vie...On parle du Japon au passage...
2:48 C'est un jeu basé sur 2020 ? Période COVID ou...où sont les voitures ???????????????????
Genre....ALLOOOOO ???
weshh....
De 4/J'espère VRAIMENT que pour la version PC et PS5 Pro ils mettront un paramètre traffic, voiture et NPC dans les rues, genre bas, moyen, haut et extreme !! PG please me decever pas...
Oui pour le moment, comme tous le monde, je dirais pas que c'est un reskin du 5 car c'est bien plus urbain et dieu merci, mais les points que je souligne sont cruciales, et font peine, la vidéo m'a refroidi
Je retourne sur FH4....
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 04:27 PM
romgamer6859
Je fais PGR 4 sur 360 en ce moment en parallèle de FH4 que j'adore,j'aime beaucoup le jeu, mais il a une vibe trop trop bizarre ce jeu.....déjà la musique 40% c'est soit des musiques type indienne ou d'amérique du sud...pour un jeu de course
yanssou
posted
the 03/05/2026 at 04:29 PM
ravyxxs
j'ai essayé de gravir la montagne et en la redescendent la caisse n'avait que quelques égratignures.
J'avoue que les MotorStorm et burnout me manquent...
spartan1985
posted
the 03/05/2026 at 04:30 PM
On a des infos sur les radios ? J'espère qu'ils vont assurer pour les musiques choisies.
Vivement sur mon nouveau joujou , ca va envoyer sur le Valerion VisionMaster Pro 2.
romgamer6859
posted
the 03/05/2026 at 04:32 PM
ravyxxs
c'est parce que les gens deviennent plus exigeants avec le temps.
Bien sûr qu'ils font un jeu qui va plaire au plus grand nombre, ils l'ont vu avec le 5, est-ce qu'ils auraient pu aller plus loin dans le délire Jap? Sûrement.
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 04:36 PM
yanssou
OOOOooooh les souvenirs mec, tu l'as dis, Motorstorm et Burnout, lorsqu'on faisait un crash nous même sursautons avec la manette en main
J'ai racheté au passage Motorstorm Pacific Rift sur PS3 avec Wipeout Fury et Burnout Revenge sur 360. J'ai eu une fièvre de jeu de course arcade ces derniers temps
spartan1985
C'est PG, des anglais, ça sera terrible t'inquiète pas de ce côté, mais si tu as une superbe playlist, et un environnement inférieur au 4, donc comme le 5, ça servira à rien mec, l'ambiance prendra pas. Mais tu pourras faire comme moi, prendre la station Hospital Bass Arena et Pulse sur Spotify
romgamer6859
Moi ce que j'aime voir, c'est que dans BEAUCOUP de sondage le 5 a eu beaucoup de gens, car ils étaient ébloui par le visuel, au final le 5 demeure l'un des PIRES de la série chez les fans, beaucoup même s'en veulent d'avoir été aussi dur avec FH4 et sont retourner dessus en 2025 faisant du jeu la deuxième meilleur vente de jeu de voiture sur Steam derrière GTA 5. FH5 a beaucoup baissé dans les ventes..
Mais FH4 en ligne sert plus à rien, ils ont arrêté pas mal de chose,event etc...
beppop
posted
the 03/05/2026 at 04:37 PM
ça toujours été un problème les villes fantomes dans les FH
Sauf que on ne s'attends pas à ça pour le japon qui a une population très dense. ils auraient pu faire un effort parce que là ça fait trop fake quoi
rendan
posted
the 03/05/2026 at 04:50 PM
F.. Day one!!!
yanssou
posted
the 03/05/2026 at 04:55 PM
ravyxxs
l'age d'or des jeux de course arcade
Un retour de ces licences aux graphismes d'aujourd'hui comment ça claquerai
bennj
posted
the 03/05/2026 at 05:04 PM
Le design director de ce Forza a confirmé sur discord qu'ils avaient baissé le trafic des voitures exprès pour la vidéo. Regardez les commentaires sous la vidéo...
J'imagine pour plus laisser la place aux décors. Pas une super décision vu les commentaires.
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 05:07 PM
Premier commentaire de la vidéo au passage :
FH6 japan covid edition
Les devs vont voir ça, ils vont s'en battre les couilles car le jeu va faire des millions comme le
bennj
Merci du retour, on verra alors. J'espère dans tout les cas un slider sur le traffic et les npc
magneto860
posted
the 03/05/2026 at 05:10 PM
Je ne suis pas grand amateur du genre, sur consoles modernes je n'ai platiné qu'un Burnout et deux NFSpeed, niveau jeux avec de "vraies" voitures ... Des jeux où les décors on s'en fout.
Je n'ai jamais joué à un Forza et après avoir vu cette vidéo, j'ai du mal à voir l'intérêt de ce jeu. Rouler à 120 km/h afin de pouvoir admirer les montagnes en arrière-plan ? Bon, et après ?
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 05:16 PM
magneto860
