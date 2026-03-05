La demande de jeux vidéo, source de profits pour Nintendo, est menacée par la flambée des prix du stockage de données, ce qui compromet les efforts déployés pour construire un écosystème Switch 2 résilient face aux droits de douane et aux conflits armés.
La course mondiale à la fabrication de matériel d'intelligence artificielle, menée notamment par Meta Platforms Inc. et Amazon.com Inc., entraîne une forte hausse du prix de la mémoire flash NAND, utilisée pour stocker et accéder aux données à long terme dans les appareils et les centres de données. Selon le cabinet d'études TrendForce, les prix contractuels de la mémoire NAND devraient augmenter jusqu'à 90 % au cours du trimestre actuel par rapport à la période précédente, où la hausse dépassait les 30 %.
Ce surcoût freine l'appétit des consommateurs pour les nouveaux jeux Switch 2. C'est un problème pour Nintendo, qui doit vendre un maximum de jeux pour compenser ses marges très faibles sur les consoles, vendues environ 450 dollars et déjà pénalisées par les droits de douane américains et une probable augmentation des coûts d'expédition liée au conflit au Moyen-Orient.
Les ventes initiales de jeux pour la Switch 2, la console la plus rapidement vendue au monde, sont en deçà de celles de la Switch originale. Fin décembre, lorsque les ventes de la Switch 2 ont atteint 17,37 millions d'unités, le nombre moyen de jeux achetés par console s'élevait à 2,18, selon les calculs de Bloomberg basés sur les documents de l'entreprise. Lorsque la Switch originale a atteint un niveau de ventes similaire en mars 2018, ce chiffre était de 3,88.
Source : https://www.resetera.com/threads/bloomberg-nintendo-switch-2-users-face-storage-woes-as-memory-crisis-bites.1453888/
tags :
posted the 03/05/2026 at 02:08 PM by link49
Ca n'aurait pas résolu le soucis mais ça aurait alléger un poids de la console
51love je pense que c'était déjà sans doute trop limite avec le prix
Je pense c’est une bonne chose, ça les réveillera, les ventes hardware sont inutiles sans assez de jeux vendus pour Nintendo.
Oe marché en a marre d’un enieme splatoon spin-off ou un fire emblem sans réelles innovation/rupture, ce que zelda botw et odyssey ont bouleversé on doit voir pareil sur S2 et j’ai des gros doutes, ils ont trop pris la confiance
Niveau tiers, les portages de jeux passés sont disponibles ailleurs en moins cher et tournant bien mieux, certes pas portables mais c’est pas un gros argument vu que pas beaucoup achètent
Les nouveaux jeux tiers, à voir par contre…mais c’est un peu pareil, coute cher, c’est parfois meme en GKC si physique et ça tourne moins bien
Bref qu’ils se reveillent, surtout que le pokemon wave c’est 2027
Hormis MP4 qui est assez décevant la première année de la console manque d'un titre fort.
ouroboros4 : oui c'est sûr que ça aurait été aussi bien mieux, mais quel aurait été alors l'impact sur le prix ? On rappelle que Sony a volontairement réduit la quantité de stockage sur les derniers modèles, justement pour réduire le coût de production du SSD qui équipe la machine.
La grosse différence c'est que tu sais rajouter un SSD de plusieurs To
Actuellement sur Switch 2 c'est quasiment 100 euros les 512Go.
Il se vendra plus de consoles que de soft. Jusqu'à quand.
Pour le moment je regrette mon achat le jour de la sortie, j'aurai vraiment dû attendre