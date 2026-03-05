Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Contrairement aux consoles, les ventes de jeux peinent à décoller


La demande de jeux vidéo, source de profits pour Nintendo, est menacée par la flambée des prix du stockage de données, ce qui compromet les efforts déployés pour construire un écosystème Switch 2 résilient face aux droits de douane et aux conflits armés.

La course mondiale à la fabrication de matériel d'intelligence artificielle, menée notamment par Meta Platforms Inc. et Amazon.com Inc., entraîne une forte hausse du prix de la mémoire flash NAND, utilisée pour stocker et accéder aux données à long terme dans les appareils et les centres de données. Selon le cabinet d'études TrendForce, les prix contractuels de la mémoire NAND devraient augmenter jusqu'à 90 % au cours du trimestre actuel par rapport à la période précédente, où la hausse dépassait les 30 %.

Ce surcoût freine l'appétit des consommateurs pour les nouveaux jeux Switch 2. C'est un problème pour Nintendo, qui doit vendre un maximum de jeux pour compenser ses marges très faibles sur les consoles, vendues environ 450 dollars et déjà pénalisées par les droits de douane américains et une probable augmentation des coûts d'expédition liée au conflit au Moyen-Orient.

Les ventes initiales de jeux pour la Switch 2, la console la plus rapidement vendue au monde, sont en deçà de celles de la Switch originale. Fin décembre, lorsque les ventes de la Switch 2 ont atteint 17,37 millions d'unités, le nombre moyen de jeux achetés par console s'élevait à 2,18, selon les calculs de Bloomberg basés sur les documents de l'entreprise. Lorsque la Switch originale a atteint un niveau de ventes similaire en mars 2018, ce chiffre était de 3,88.

Source : https://www.resetera.com/threads/bloomberg-nintendo-switch-2-users-face-storage-woes-as-memory-crisis-bites.1453888/
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 02:11 PM
    512Go de stockage aurait du être le stricte minimum selon moi.
    Ca n'aurait pas résolu le soucis mais ça aurait alléger un poids de la console
    lirin posted the 03/05/2026 at 02:15 PM
    On attend surtout de vrai gros jeux switch 2 pour relancer la machine.
    solarr posted the 03/05/2026 at 02:16 PM
    ouroboros4 +10000
    noishe posted the 03/05/2026 at 02:17 PM
    Entre le stockage tout petit, les micro SD très chères, la masse de game-key cards, le peu de grosses exclus pour le moment, la petite déception Metroid Prime 4, le coût de tout qui augmente... C'est pas étonnant. Faut attendre le prochain gros Mario 3D pour que ça se débloque un peu je pense.
    solarr posted the 03/05/2026 at 02:17 PM
    noishe ou un Zelda...
    chreasy97 posted the 03/05/2026 at 02:19 PM
    ouroboros4 Je ne serai pas surpris que cette taille de memoire soit prévue dès le depart (avec une meilleure batterie) pour la prochaine version de la console. Il faut bien inciter les joueurs à sortir le portefeuille une fois de plus...
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 02:21 PM
    chreasy97 pour une version OLED c'est quasiment certain

    51love je pense que c'était déjà sans doute trop limite avec le prix
    51love posted the 03/05/2026 at 02:21 PM
    ouroboros4 surtout quand tu vois le prix et le poids des jeux en gkc.. ils auraient pu sortir au moins 2 modèles
    wickette posted the 03/05/2026 at 02:23 PM
    En même temps niveau first parties la qualité est très décevante

    Je pense c’est une bonne chose, ça les réveillera, les ventes hardware sont inutiles sans assez de jeux vendus pour Nintendo.
    Oe marché en a marre d’un enieme splatoon spin-off ou un fire emblem sans réelles innovation/rupture, ce que zelda botw et odyssey ont bouleversé on doit voir pareil sur S2 et j’ai des gros doutes, ils ont trop pris la confiance

    Niveau tiers, les portages de jeux passés sont disponibles ailleurs en moins cher et tournant bien mieux, certes pas portables mais c’est pas un gros argument vu que pas beaucoup achètent

    Les nouveaux jeux tiers, à voir par contre…mais c’est un peu pareil, coute cher, c’est parfois meme en GKC si physique et ça tourne moins bien



    Bref qu’ils se reveillent, surtout que le pokemon wave c’est 2027
    narustorm posted the 03/05/2026 at 02:23 PM
    En même temps les jeux Nintendo ambitieux sont pas la...
    kikoo31 posted the 03/05/2026 at 02:24 PM
    ça se touche sur les ventes de consoles mais les ventes de jeux c'est ce qu'il compte le +
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 02:24 PM
    wickette je suis d'accord.
    Hormis MP4 qui est assez décevant la première année de la console manque d'un titre fort.
    fdestroyer posted the 03/05/2026 at 02:28 PM
    Ben forcément, pas de killer app et des GKC à foison
    tripy73 posted the 03/05/2026 at 02:39 PM
    Quand on voit la gueule des jeux first party pour l'instant, on est loin des mastodontes Zelda BOTW et Super Mario Odyssey qui sont sortie sur le même laps de temps, seul MK World a l'air de bien se vendre même en dehors du pack console qui n'est plus produit depuis plusieurs mois.

    ouroboros4 : oui c'est sûr que ça aurait été aussi bien mieux, mais quel aurait été alors l'impact sur le prix ? On rappelle que Sony a volontairement réduit la quantité de stockage sur les derniers modèles, justement pour réduire le coût de production du SSD qui équipe la machine.
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 02:40 PM
    tripy73 c'est vrai
    La grosse différence c'est que tu sais rajouter un SSD de plusieurs To
    Actuellement sur Switch 2 c'est quasiment 100 euros les 512Go.
    solarr posted the 03/05/2026 at 02:43 PM
    Quand on est radin, voilà que la situation économique vous rattrape. GKC, espace de stockage faible.
    Il se vendra plus de consoles que de soft. Jusqu'à quand.
    lirin posted the 03/05/2026 at 02:43 PM
    il faut rapidement un gros Nintendo direct afin de savoir où l'on va avec cette console!
    Pour le moment je regrette mon achat le jour de la sortie, j'aurai vraiment dû attendre
