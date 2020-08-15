L'annonce de Kena : scars of Kosmora m'a donné envie de me replonger dans le 1er jeu : Spirit of bridges.



C'est toujours aussi plaisant à jouer.



Voici un petit gameplay du 1er chapitre en no mic, où je redécouvre le jeu en version Ps5 Pro cette fois ci.



[video]https://www.youtube.com/embed/8-Vv5F-SwRY?wmode=transparent?si=Cc4uD_XsRRteCZdy[/video]



Pour celles et ceux qui préfèrent les gameplays avec micro, j'ai aussi le même segment en version Ps4 Pro, réalisé il y a 4 ans.

Ca permet aussi de faire un petit comparatif technique entre les 2 versions.



[video]https://www.youtube.com/embed/VSyQhYit9T4?si=PAtEcOw2Qpsx4Ikz[/video]

La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR