L'annonce de Kena : scars of Kosmora m'a donné envie de me replonger dans le 1er jeu : Spirit of bridges.
C'est toujours aussi plaisant à jouer.
Voici un petit gameplay du 1er chapitre en no mic, où je redécouvre le jeu en version Ps5 Pro cette fois ci.
[video]https://www.youtube.com/embed/8-Vv5F-SwRY?wmode=transparent?si=Cc4uD_XsRRteCZdy[/video]
Pour celles et ceux qui préfèrent les gameplays avec micro, j'ai aussi le même segment en version Ps4 Pro, réalisé il y a 4 ans.
Ca permet aussi de faire un petit comparatif technique entre les 2 versions.
[video]https://www.youtube.com/embed/VSyQhYit9T4?si=PAtEcOw2Qpsx4Ikz[/video]
