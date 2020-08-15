profile
Kena : Bridge of Spirits
12
Likers
name : Kena : Bridge of Spirits
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ember Lab
genre : Aventure
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1204
visites since opening : 2017218
obi69 > blog
all
redécouvrons Kena
L'annonce de Kena : scars of Kosmora m'a donné envie de me replonger dans le 1er jeu : Spirit of bridges.

C'est toujours aussi plaisant à jouer.

Voici un petit gameplay du 1er chapitre en no mic, où je redécouvre le jeu en version Ps5 Pro cette fois ci.

[video]https://www.youtube.com/embed/8-Vv5F-SwRY?wmode=transparent?si=Cc4uD_XsRRteCZdy[/video]

Pour celles et ceux qui préfèrent les gameplays avec micro, j'ai aussi le même segment en version Ps4 Pro, réalisé il y a 4 ans.
Ca permet aussi de faire un petit comparatif technique entre les 2 versions.

[video]https://www.youtube.com/embed/VSyQhYit9T4?si=PAtEcOw2Qpsx4Ikz[/video]
La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/05/2026 at 01:16 PM by obi69
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo