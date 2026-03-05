profile
Crimson Desert
name : Crimson Desert
platform : Playstation 5
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
ouroboros4
ouroboros4
Crimson Desert utilisera lui aussi le PSSR 2.0
Après Resident Evil Requiem, Crimson Desert sera le deuxième à faire usage du nouveau PSSR 2.0 de Sony sur la PlayStation 5 Pro.

Le jeu sera jouable en 4K et à une fréquence d’images plus élevées que sur PS5/Xbox Series, tout en bénéficiant d’un rendu du Ray-Tracing amélioré.

Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 19 mars.

https://blog.fr.playstation.com/2026/03/04/compte-rendu-de-crimson-desert-quatre-heures-dans-limmense-monde-ouvert-du-rpg/
    posted the 03/05/2026 at 01:06 PM by ouroboros4
    comments (7)
    supasaiyajin posted the 03/05/2026 at 01:19 PM
    S'il tourne correctement en 60fps, je me dis que GTA 6 devrait le faire aussi, vu que R* sont des brutes. Je veux tellement pas y jouer en 30fps.
    thorim posted the 03/05/2026 at 01:35 PM
    C'est cool pour la PS5 Pro mais je m'en fiche, je ne l'ai pas et je veux voir des vidéos de la version PS5 standart avant de réservé.
    ouroboros4 posted the 03/05/2026 at 01:35 PM
    supasaiyajin ce serait formidable que ce soit le cas !
    walterwhite posted the 03/05/2026 at 01:42 PM
    On va se régaler
    pcverso posted the 03/05/2026 at 01:53 PM
    supasaiyajin ouroboros4 a moins qu'il utilise principalement le microprocesseur pour le calcule normalement ils ont aucun intérêt de s'en passez .

    Crimson desert a l'air d'être une master class , quand tu vois que df avec un 7900rt a pris une grosse claque 4K natif avec anticrénelage, un framerate constant de 60 images par seconde, le ray tracing en marche, avec de plus pratiquement tous les paramètres réglés en Ultra. Avec toute les features qua leur moteur c'est juste incroyable.
    djfab posted the 03/05/2026 at 02:03 PM
    La PS5 pro sera vraiment bien utile à chaque nouveau gros AAA on dirait désormais !
    grospich posted the 03/05/2026 at 02:40 PM
    Tout le monde a l'air ébahit techniquement par ce jeu mais je le trouve pas ouf graphiquement par rapport à un Horizon 2 ou un Death Stranding 2.
