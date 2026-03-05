Après Resident Evil Requiem, Crimson Desert sera le deuxième à faire usage du nouveau PSSR 2.0 de Sony sur la PlayStation 5 Pro.
Le jeu sera jouable en 4K et à une fréquence d’images plus élevées que sur PS5/Xbox Series, tout en bénéficiant d’un rendu du Ray-Tracing amélioré.
Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 19 mars.
https://blog.fr.playstation.com/2026/03/04/compte-rendu-de-crimson-desert-quatre-heures-dans-limmense-monde-ouvert-du-rpg/
tags :
posted the 03/05/2026 at 01:06 PM by ouroboros4
Crimson desert a l'air d'être une master class , quand tu vois que df avec un 7900rt a pris une grosse claque 4K natif avec anticrénelage, un framerate constant de 60 images par seconde, le ray tracing en marche, avec de plus pratiquement tous les paramètres réglés en Ultra. Avec toute les features qua leur moteur c'est juste incroyable.