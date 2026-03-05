Après Resident Evil Requiem, Crimson Desert sera le deuxième à faire usage du nouveau PSSR 2.0 de Sony sur la PlayStation 5 Pro.Le jeu sera jouable en 4K et à une fréquence d’images plus élevées que sur PS5/Xbox Series, tout en bénéficiant d’un rendu du Ray-Tracing amélioré.Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 19 mars.