La course à l'armement "anti-frustration" continue chez les géants du JV.Microsoft vient d'officialiser un brevet décrivant des "sessions d'aide" capables de prendre littéralement le relais sur votre partie. Si Sony avait déjà défriché le terrain avec un concept similaire, Xbox enfonce le clou en imaginant un système où le Cloud ne se contente plus de diffuser le jeu, mais de le jouer pour vous.On est ici à deux doigts de réinventer le streaming assisté par IA, où l'effort devient une option que l'on peut désactiver d'un simple clic dès que la difficulté pointe le bout de son nez.Le fonctionnement de cet engin de mort du fun, décrit par nos confrères de Tech4Gamers, est aussi séduisant qu'effrayant : le système analyse votre gameplay en temps réel et, en cas d'échecs répétés, propose d'activer une session pilotée par une intelligence artificielle. Cette dernière, nourrie aux données de milliers de joueurs ayant réussi le passage, reproduit la séquence victorieuse sous vos yeux ébahis. C'est l'évolution ultime du "mode facile", avec un pilotage automatique intégral qui transforme un passage ardu en une cinématique interactive (ou non). Microsoft semble vouloir s'assurer que plus aucun joueur ne quitte un titre par dépit, quitte à vider l'expérience de sa substance interactive première : le dépassement de soi.Cette tendance vers un gaming "zéro effort" est décidément un tournant on ne peut plus cynique dans l'industrie. En voulant lisser l'expérience à l'extrême pour garantir une consommation fluide et ininterrompue, les constructeurs risquent de tuer toute notion d'apprentissage et de satisfaction de la réussite. On se dirige vers un futur où le jeu vidéo sera consommé comme une série Netflix, où l'on pourra "passer l'intro" ou "passer le boss" pour arriver directement à la fin de l'histoire. Une vision du jeu "pop-corn" qui ravit sans doute les actionnaires soucieux du temps de complétion, mais qui laisse un goût amer à ceux pour qui la manette n'est pas qu'une télécommande de luxe.Rions tout de même un peu. Rappelons que Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, avait évoqué le sujet de l'IA dans le jeu vidéo ainsi :"nous ne traiterons pas ces univers comme des licences statiques à traire et à monétiser. […] Et alors que la monétisation et l’IA évoluent, nous ne sacrifierons pas tout à l’efficacité à court terme ni n’inonderons notre écosystème d’une bouillie d’IA sans âme. Les jeux sont et resteront un art, conçu par des humains". Ce n'est pas une bouillie IA sans âme, c'est juste un truc qui joue à votre place.