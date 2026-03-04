profile
Prélogie Star Wars : Est-ce qu'elle est ratée ?
    posted the 03/04/2026 at 10:23 PM by aeris730
    comments (8)
    zboubi480 posted the 03/04/2026 at 10:33 PM
    Non, j'aime bien cette trilogie
    mooplol posted the 03/04/2026 at 10:44 PM
    Moi j'adore est c'est ma préférée. Mais bon ça depend des générations c'est celle de mon enfance
    micheljackson posted the 03/04/2026 at 10:50 PM
    Oui, et la postlogie aussi... et l'épisode 6 aussi d'ailleurs.
    A part les épisodes 4 et 5, le reste c'est poubelle.
    shambala93 posted the 03/04/2026 at 10:57 PM
    J’ai grandi avec ! J’ai été biberonné aux goodies de cette trilogie. Et la revanche des Siths reste le chef d’œuvre à mes yeux.

    Je rêve tellement d’une trilogie sur l’ancienne république, sur Revan ou Bane… ça nous changerait des merd** infâmes avec Rey !
    biboufett posted the 03/04/2026 at 11:08 PM
    j'avais 10 ans quand la Menace Fantôme est sortie, bien que j'avais déjà vu la trilogie original des dizaines de fois, j'ai kiffé l'épisode 1 de mes yeux d'enfants c'était incroyable. je me rappelle avoir été déçu de l'épisode 2 à sa sortie et pour autant j'avais de grand espoir pour le 3 car je savais qu'on aller voir la creation de Dark Vador, l'attente fus longue..tres longues mais quand le film est sortie en 2005 c'etait pour moi le film ultime des années apres cette prélogie est toujours incroyable à mes yeux.
    predagogue posted the 03/04/2026 at 11:30 PM
    le même débat depuis 20 ans
    newtechnix posted the 03/04/2026 at 11:31 PM
    predagogue chut c'est pour voir qui va mordre à l'hameçon
    newtechnix posted the 03/04/2026 at 11:32 PM
    Sinon perso oui la prélogie est loupée.
