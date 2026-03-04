Même si nous n'avons pas encore la tendance pour les ventes physiques, nous avons déjà une petite idée du succès de dernier Resident Evil sur le PlayStation Store.
En effet Resident Evil Requiem a été le jeu le plus télécharger du PSN américain et européen en février, et ce, en seulement deux jours !
Une belle performance
https://x.com/i/status/2029265995106595309
posted the 03/04/2026 at 07:09 PM by ouroboros4
Capcom va encore nous faire un trimestre record
Du genre, j'en ai reçu aucun et c'est loin d'être un cas isolé. Faut prévenir Capcom si vous ne voulez plus vendre vos jeux en physique