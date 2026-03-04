profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Resident Evil Requiem : un démarrage record sur PS5 aux USA et en Europe
Même si nous n'avons pas encore la tendance pour les ventes physiques, nous avons déjà une petite idée du succès de dernier Resident Evil sur le PlayStation Store.

En effet Resident Evil Requiem a été le jeu le plus télécharger du PSN américain et européen en février, et ce, en seulement deux jours !

Une belle performance

https://x.com/i/status/2029265995106595309
    vieuxconsoleux posted the 03/04/2026 at 07:11 PM
    Le génération pack est toujours 1er sur l’eshop et la version classique est 3eme.
    Capcom va encore nous faire un trimestre record
    icebergbrulant posted the 03/04/2026 at 07:33 PM
    Capcom sur un petit nuage cette année, ils sont tranquilles surtout avec Pragmata et Onimusha et un probable DLC de RE Requiem et le très moyen Monster Hunster Wilds sur Switch 2
    gaeon posted the 03/04/2026 at 07:33 PM
    Pas compliqué en même temps, le jeu est très peu distribué, dans leur intérêt...
    Du genre, j'en ai reçu aucun et c'est loin d'être un cas isolé. Faut prévenir Capcom si vous ne voulez plus vendre vos jeux en physique
