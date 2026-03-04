Pourquoi la fin des portages PC pourrait placer la PS6 et sa console portable en position de force

La seule plateforme qui regroupe tous les AAA du marché

Un écosystème salon + portable face aux PC portable gaming

Le vrai manque à gagner du PC (fidéliser l'écosystème)

Protéger le prestige des licences PlayStation

Transformer chaque sortie en événement dont les fans en sont les promoteurs



Les jeux multijoueurs/GAAS comme porte d’entrée vers d’autres marchés

Depuis quelques années, Sony a expérimenté une stratégie d’ouverture vers le PC en publiant plusieurs de ses grandes exclusivités sur Steam. Des jeux comme God of War, Spider-Man ou The Last of Us ont permis d’atteindre un nouveau public,Selon le très fiableSony est sur le point de complètement arrêter les portages PC pour ses gros jeux solo 1st Party. Derrière ce choix se dessine en réalité une stratégie beaucoup plus large : préparer la PlayStation 6 et sa future console portable à avoir des arguments solides sur la prochaine génération.Le paysage du jeu vidéo évolue rapidement, notamment avec la stratégie multiplateforme adoptée par Microsoft.Si les informations sont vraies PlayStation deviendrait la seule plateforme capable de cumuler simultanément– les grands jeux tiers AAA– les exclusivités PlayStation– et potentiellement les jeux Xbox (sauf revirement quasi improbable)Avec l’ouverture de Microsoft, des licences historiques comme Halo, Gears of War ou Fable arrivent sur PlayStation en day one (sauf retard dans le développement).Dans ce contexte, une PS6 pourrait proposer dès le lancement la plateforme la plus complète du marché en day one.En retirant les portages PC de ses jeux solo, Sony renforce encore cet avantage. La PS6 deviendrait l’endroit où l’on trouve tout… y compris des expériences impossibles à jouer ailleurs.Le marché voit aussi émerger une nouvelle catégorie de machines : les PC portables gaming comme le Steam Deck, le ROG Ally ou le Legion Go.Ces appareils permettent déjà de jouer à de nombreux jeux AAA en mobilité, ce qui crée une concurrence directe avec les consoles.Sony pourrait répondre avec une stratégie claire :– une PS6 pour le salon– une véritable console portable PlayStation capable de jouer localement aux jeuxAvec une bibliothèque commune et une synchronisation complète, Sony proposerait un écosystème similaire à celui d’un PC portable… mais avec un avantage déterminant : des exclusivités majeures.Les PC portables peuvent rivaliser sur la flexibilité, mais ils ne peuvent pas offrir les licences PlayStation.Un autre aspect souvent ignoré dans ce débat concerne le modèle économique des plateformes.Lorsqu’un joueur PC achète un jeu PlayStation sur Steam, Sony ne capture qu’une partie limitée de la valeur.Dans ce scénario :– Valve prélève environ 30 % de la vente– Sony ne récupère que la part restanteUn joueur console,– achat de la console– achat du jeu sur le PlayStation Store (marge maximale)– achats de jeux tiers avec une commission d’environ 30 %– abonnement PlayStation Plus– accessoires (manettes, casques, etc.)Autrement dit, un joueur PlayStation peut représenter un flux de revenus continu pendant plusieurs années.À l’inverse, un joueur PC qui achète un portage représente souvent une vente unique.Le gain d’une vente sur Steam peut alors être largement inférieur au manque à gagner sur l’écosystème PlayStation.Il existe également un enjeu d’image.Les grandes productions PlayStation comptent parmi les jeux les plus vendus de l’industrie. Beaucoup dépassent les 15 ou 20 millions d’exemplaires sur les consoles Sony.Cependant, lorsqu’ils arrivent sur PC, les ventes peuvent être plus modestes voire mauvaises.Cela peut créer un narratif trompeur : celui d’un jeu qui “ne fonctionne pas”, alors qu’il s’agit en réalité de titres déjà extrêmement performants sur leur plateforme principale.Ce type de perception peut nuire à l’image et au prestige d’une licence.Nintendo a toujours été extrêmement strict sur ce point. Les licences majeures comme Mario ou Zelda restent exclusivement sur les consoles Nintendo.On ne verra jamais un nouveau Mario 3D sortir sur une autre plateforme.Sony pourrait adopter une logique similaire : préserver la rareté et le prestige de ses licences.Lorsqu’un nouveau grand jeu PlayStation arrive — un God of War, un Spider-Man ou un The Last of Us — il devient un événement majeur pour l’écosystème.Si ces jeux deviennent disponibles partout, cet effet s’affaiblit par ce que les fans les plus engagés perdent la motivation de les promouvoir et s'en servir comme munition dans la guerre tribale.Phénomène facilement observable, les fan hardcores adorent promouvoir les exclusivités. C'est d'ailleurs une stratégie qu'adoptent certains studios indé pour faire parler d'eux, les exemples ne manquent pas.Cela ne signifie pas pour autant que Sony renoncerait totalement au PC.Au contraire, l’entreprise pourrait continuer à utiliser certains jeux comme vecteurs d’expansion vers d’autres plateformes ou revenu supplémentaire, en particulier les jeux multijoueurs ou services.Des titres comme Helldivers, Destiny ou MLB The Show, Marathon ont un objectif différent des grandes exclusivités narratives : atteindre la plus grande base de joueurs possible.Les jeux multijoueurs se prêtent beaucoup mieux à cette logique d’ouverture, car leur succès dépend souvent du volume de joueurs.