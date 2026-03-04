profile
Intergalactic : The Heretic Prophet
name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
beppop
beppop
beppop > blog
Que signifie le 180° de Sony, un choix stratégique pour la PS6 ?


Pourquoi la fin des portages PC pourrait placer la PS6 et sa console portable en position de force


Depuis quelques années, Sony a expérimenté une stratégie d’ouverture vers le PC en publiant plusieurs de ses grandes exclusivités sur Steam. Des jeux comme God of War, Spider-Man ou The Last of Us ont permis d’atteindre un nouveau public, mais les résultats n’ont pas toujours été aussi stratégiques qu’espéré.

Selon le très fiable Jason.S de Bloomberg Sony est sur le point de complètement arrêter les portages PC pour ses gros jeux solo 1st Party. Derrière ce choix se dessine en réalité une stratégie beaucoup plus large : préparer la PlayStation 6 et sa future console portable à avoir des arguments solides sur la prochaine génération.

La seule plateforme qui regroupe tous les AAA du marché


Le paysage du jeu vidéo évolue rapidement, notamment avec la stratégie multiplateforme adoptée par Microsoft.

Si les informations sont vraies PlayStation deviendrait la seule plateforme capable de cumuler simultanément

– les grands jeux tiers AAA
– les exclusivités PlayStation
– et potentiellement les jeux Xbox (sauf revirement quasi improbable)



Avec l’ouverture de Microsoft, des licences historiques comme Halo, Gears of War ou Fable arrivent sur PlayStation en day one (sauf retard dans le développement).

Dans ce contexte, une PS6 pourrait proposer dès le lancement la plateforme la plus complète du marché en day one.

En retirant les portages PC de ses jeux solo, Sony renforce encore cet avantage. La PS6 deviendrait l’endroit où l’on trouve tout… y compris des expériences impossibles à jouer ailleurs.

Un écosystème salon + portable face aux PC portable gaming


Le marché voit aussi émerger une nouvelle catégorie de machines : les PC portables gaming comme le Steam Deck, le ROG Ally ou le Legion Go.

Ces appareils permettent déjà de jouer à de nombreux jeux AAA en mobilité, ce qui crée une concurrence directe avec les consoles.



Sony pourrait répondre avec une stratégie claire :

– une PS6 pour le salon
– une véritable console portable PlayStation capable de jouer localement aux jeux

Avec une bibliothèque commune et une synchronisation complète, Sony proposerait un écosystème similaire à celui d’un PC portable… mais avec un avantage déterminant : des exclusivités majeures.

Les PC portables peuvent rivaliser sur la flexibilité, mais ils ne peuvent pas offrir les licences PlayStation.

Le vrai manque à gagner du PC (fidéliser l'écosystème)


Un autre aspect souvent ignoré dans ce débat concerne le modèle économique des plateformes.

Lorsqu’un joueur PC achète un jeu PlayStation sur Steam, Sony ne capture qu’une partie limitée de la valeur.

Dans ce scénario :

– Valve prélève environ 30 % de la vente
– Sony ne récupère que la part restante

Mais surtout, ce joueur PC n’entre pas dans l’écosystème PlayStation.

Un joueur console, lui, génère beaucoup plus de revenus sur la durée :

– achat de la console
– achat du jeu sur le PlayStation Store (marge maximale)
– achats de jeux tiers avec une commission d’environ 30 %
– abonnement PlayStation Plus
– accessoires (manettes, casques, etc.)

Autrement dit, un joueur PlayStation peut représenter un flux de revenus continu pendant plusieurs années.



À l’inverse, un joueur PC qui achète un portage représente souvent une vente unique.

Pire encore, en proposant ces jeux sur PC, Sony prend le risque de perdre certains joueurs console qui pourraient décider de migrer vers le PC pour attendre les portages.

Dans ce cas, l’entreprise perd :

– la vente de la console
– les revenus du store
– les abonnements
– les accessoires

Le gain d’une vente sur Steam peut alors être largement inférieur au manque à gagner sur l’écosystème PlayStation.

Protéger le prestige des licences PlayStation




Il existe également un enjeu d’image.

Les grandes productions PlayStation comptent parmi les jeux les plus vendus de l’industrie. Beaucoup dépassent les 15 ou 20 millions d’exemplaires sur les consoles Sony.

Cependant, lorsqu’ils arrivent sur PC, les ventes peuvent être plus modestes voire mauvaises.

Cela peut créer un narratif trompeur : celui d’un jeu qui “ne fonctionne pas”, alors qu’il s’agit en réalité de titres déjà extrêmement performants sur leur plateforme principale.

Ce type de perception peut nuire à l’image et au prestige d’une licence.

Nintendo a toujours été extrêmement strict sur ce point. Les licences majeures comme Mario ou Zelda restent exclusivement sur les consoles Nintendo.

On ne verra jamais un nouveau Mario 3D sortir sur une autre plateforme. Nintendo ne prendrait jamais le risque de voir l’un de ses jeux emblématiques sous-performer ailleurs et créer un doute sur la valeur de la franchise.

Sony pourrait adopter une logique similaire : préserver la rareté et le prestige de ses licences.

Transformer chaque sortie en événement dont les fans en sont les promoteurs


Lorsqu’un nouveau grand jeu PlayStation arrive — un God of War, un Spider-Man ou un The Last of Us — il devient un événement majeur pour l’écosystème.

Si ces jeux deviennent disponibles partout, cet effet s’affaiblit par ce que les fans les plus engagés perdent la motivation de les promouvoir et s'en servir comme munition dans la guerre tribale.

Phénomène facilement observable, les fan hardcores adorent promouvoir les exclusivités. C'est d'ailleurs une stratégie qu'adoptent certains studios indé pour faire parler d'eux, les exemples ne manquent pas.


Les jeux multijoueurs/GAAS comme porte d’entrée vers d’autres marchés


Cela ne signifie pas pour autant que Sony renoncerait totalement au PC.

Au contraire, l’entreprise pourrait continuer à utiliser certains jeux comme vecteurs d’expansion vers d’autres plateformes ou revenu supplémentaire, en particulier les jeux multijoueurs ou services.

Des titres comme Helldivers, Destiny ou MLB The Show, Marathon ont un objectif différent des grandes exclusivités narratives : atteindre la plus grande base de joueurs possible.

Les jeux multijoueurs se prêtent beaucoup mieux à cette logique d’ouverture, car leur succès dépend souvent du volume de joueurs.
    icebergbrulant, walterwhite, ouroboros4
    posted the 03/04/2026 at 06:29 PM by beppop
    comments (10)
    walterwhite posted the 03/04/2026 at 06:39 PM
    Tu as bien résumé la chose.

    Désormais la seule plateforme a proposer tous les AAA est la Playstation.

    La future PS6 embarquera des technologies comme le PSSR qui la rendront redoutable et évolutive dans le temps avec des MAJ.

    SONY a définitivement fait le bon moove en revenant à fond sur les jeux solos et en arrêtant les portages sur PC. Il parait évident que l’idée de s’équiper d’une PS pour ceux qui sont sur les autres plateformes germera.
    khazawi posted the 03/04/2026 at 06:43 PM
    Un store PC pour Sony était la seule possibilité pour continuer et avec la possibilité de faire du Day One. Or Steam domine largement le marché PC et en plus, Sony doit proposer des versions PC des jeux tiers pour que cet hypothétique store soit crédible et pouvoir continuer à percevoir des royalties, source principale de revenus pour PlayStation.

    Mais ce ne serait pas viable économiquement et ça tuerait dans tous les cas les ventes de consoles à terme.
    ouroboros4 posted the 03/04/2026 at 06:47 PM
    Le retour de Only on PlayStation, je suis tellement content
    abookhouseboy posted the 03/04/2026 at 06:55 PM
    Personnellement je pense que Sony a atteint son potentiel maximum de vente de ps5 et qu'il s'est mis en tête que c'était parce que les jeux solo pouvaient être trouvé ailleurs, c'est-à-dire sur PC.

    Mais je pense que cette stratégie visant à vendre plus de hardware va être un échec, car les jeux solo Sony AAA, il y en a même pas tous les ans, que le hype retombe de plus en plus vite, et que du coup aucun PCiste n'achètera de console pour deux ou trois exlus.
    kratoszeus posted the 03/04/2026 at 06:57 PM
    abookhouseboy ouai non c'est pour éviter la fuite des joueurs consoles vers le pc surtout. Et les ventes de ps5 en stagnent pas. Elles sont proche de celles de la PS4 a durée égales. Attend wolverine et GTA 6 et elles seront largement supérieur que cette dernière.
    djfab posted the 03/04/2026 at 07:11 PM
    abookhouseboy : "aucun PCiste n'achètera de console pour deux ou trois exlus." : peut être pas, mais pour plus oui (et il y en aura plus en cumulant les années et en ajoutant la cross gen) Avec en plus l'argument GTA vi à la fin de l'année...
    gamerdome posted the 03/04/2026 at 07:28 PM
    Sony ne veut tout simplement voir ses exclus sur la prochaine Xbox, et encore moins en "superior version" que sur sa propre console.
    brook1 posted the 03/04/2026 at 07:29 PM
    excellent article
    icebergbrulant posted the 03/04/2026 at 07:36 PM
    Pareil que mon VDD, très bon résumé
    newtechnix posted the 03/04/2026 at 08:02 PM
    Contrairement à Microsoft et ses portages, les ventes n'ont pas été au rendez-vous.

    Ensuite c'est assez simple à comprendre pas d'exclusivité pas de raison pour les joueurs d'acheter le hardware.
