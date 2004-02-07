Même si techniquement "non-officiel" Sony semble avoir tourné la page du portage des jeux solo PlayStation sur PC.Si la raison exacte n'est pas connue, les ventes semblent en être la cause.En regardant les chiffres de ventes de Spider Man 2, on s'aperçoit que le jeu s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires sur PlayStation 5, contre 700.000 sur Steam(chiffres fin 2025)...Pire, la version PS5 se vendrait encore entre 100.000 et 200.000 exemplaires chaque mois tandis que la version sur Steam les ventes stagnent.On rappelle que Spider Man 2 est l'un des jeux PlayStation à avoir été porté le plus rapidement sur PC durant cette génération.