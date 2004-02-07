profile
Spider-Man 2
name : Spider-Man 2
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Activision Blizzard
genre : action
european release date : 07/02/2004
us release date : 06/28/2004
other versions : Xbox - PlayStation 2 - GameCube - Game Boy Advance - PSP
ouroboros4 > blog
Spider Man 2 PC : une des raisons du changement de stratégie de Sony?
Même si techniquement "non-officiel" Sony semble avoir tourné la page du portage des jeux solo PlayStation sur PC.
Si la raison exacte n'est pas connue, les ventes semblent en être la cause.

En regardant les chiffres de ventes de Spider Man 2, on s'aperçoit que le jeu s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires sur PlayStation 5, contre 700.000 sur Steam(chiffres fin 2025)...

Pire, la version PS5 se vendrait encore entre 100.000 et 200.000 exemplaires chaque mois tandis que la version sur Steam les ventes stagnent.

On rappelle que Spider Man 2 est l'un des jeux PlayStation à avoir été porté le plus rapidement sur PC durant cette génération.




https://x.com/i/status/2029229387107680285
    posted the 03/04/2026 at 05:08 PM by ouroboros4
    comments (21)
    dalbog posted the 03/04/2026 at 05:15 PM
    Plus il y a de PS5 en circulation, moins de ventes potentielles sur Pc.

    Au début avec le COVID ça pouvait se comprendre la stratégie du PC, aujourd'hui c'est quand même très différent.
    rogeraf posted the 03/04/2026 at 05:15 PM
    Spiderman 2 vendu à plus de 16 millions d'exemplaires sur PS5, ca m'etonnerait.
    La série Spiderman, tous épisodes & DLC sur PS5, là oui potentiellement 16 millions je dirais
    ouroboros4 posted the 03/04/2026 at 05:17 PM
    rogeraf L'information se trouve facilement sur internet, le chiffre est bien réel
    rogeraf posted the 03/04/2026 at 05:19 PM
    ouroboros4 C'est fou, ca doit etre les yankies qui avant soutenaient XBOX
    ravyxxs posted the 03/04/2026 at 05:24 PM
    Et l'autre membre qui me disait y a trois jours, que SONY avait tout à gagner avec le PC, en gros que les jeux sur PC ont rapportés plus de 1 milliard de dollars ..

    tu peux confirmer ? Shanks
    abookhouseboy posted the 03/04/2026 at 05:28 PM
    Après des jeux Sony Marvel c'est spécial. Les leaks des données d'Insomniac avait démontrés que Sony avait un contrat avec Disney, et que si un jeu Marvel ne faisait pas des ventes énormes rapidement, Sony était obligé de payer une indemnité à Disney.

    Donc Sony n'a pas forcément le choix pour la question de ses exclusivités Marvel.
    magneto860 posted the 03/04/2026 at 05:29 PM
    L'information de 10M est vérifiable, celle de 16M n'est pas officielle (elle vient de Gamekyo + alineaanalytics, ça semble être des estimations).

    16M ça voudrait dire que le jeu a rapporté un bon milliard et donc qu'il est largement rentable, malgré ses 315 millions de budget. Je serais très content pour Insomniac mais je me demanderais du coup pourquoi ils ont porté le jeu aussi vite sur PC.
    brook1 posted the 03/04/2026 at 05:29 PM
    Pourtant il faut pas une config de fou pour le faire tourner.
    nyseko posted the 03/04/2026 at 05:30 PM
    ravyxxs 4.5 Millions de HZD, 4.2 Millions de GoW, 3.4 Millions de Days Gone, 2.7 Millions de Spider Man 1.

    Soit ~15 Millions de jeux à mettons 50€ chaque, ça fait déjà 750 Millions d'euro.

    Certes, il faut enlever les royalties Steam et certes les jeux n'ont pas toujours été vendu ce prix mais si l'on rajoute aussi les jeux qui ne sont pas dans cette liste, je pense que l'on peut ne pas en être trop loin.

    En tout cas ça va faire un paquet de millions de manque à gagner pour Sony.
    51love posted the 03/04/2026 at 05:31 PM
    Je doute vraiment que ça ait pesé très lourd dans la balance.

    Surtout quand le retour sur investissement, sans risque reste excellent pour un portage tardif.

    Et puis ce sont surtout les suites qui se sont moins vendues, les Stellar Blade / Ghost of Tsushima ont continué sur la même base que les 1er GoW, Horizon, Spiderman, .. ils sont sortis plus récemment et sont déjà a 2-3 millions de vente.

    C'est clairement un revirement stratégique a plus haut niveau comme ça a été dit, le timing avec l'annonce et l'approche des Steam Machine/ Xbox... est aussi tres révélateur.

    ravyxxs ya plein de données qui sont dispos sur le net. Sony doit en être a 3-4 milliards de CA sur PC si ma mémoire est bonne, et Helldivers 2 est responsable à lui seul d'environ 1 milliard.


    Les jeux solo tournent environ a 400-500 millions de CA par an.

    C'est pas si mal, ça te paye un Concord. Mais Sony n'est ni dans un critique, dans le besoin pour continuer quand d'autres acteurs risquent d'amener Steam dans les salons.
    solarr posted the 03/04/2026 at 05:32 PM
    1) C'est un jeu typé console à la mecanique simpliste ? De plus, N'est-il pas lassant ?
    magneto860 posted the 03/04/2026 at 05:33 PM
    nyseko Si le Gamepass à 27 euros ne se casse pas la figure, on peut être certain que le Ps Plus va augmenter à court terme. Ils vont les récupérer autre part, leurs millions.
    ouroboros4 posted the 03/04/2026 at 05:40 PM
    nyseko Je pense qu'ils ont sans doute des chiffres auquel nous n'avons pas accès et conseiller financier qui connaissent le dossier sans doute bien mieux que nous
    5120x2880 posted the 03/04/2026 at 05:41 PM
    La réalité c'est que le jeu est sorti gratuitement des mois avant non-officiellement sur PC.

    Mais au delà de ça, ils sortent jamais les bons jeux aussi, Sackboy, Horizon, Spiderman... Quand tu vois qu'ils se gardent les Souls, c'est limite un acte militant de ne pas acheter leurs jeux.
    legato posted the 03/04/2026 at 05:43 PM
    Spiderman 2 ce n'est pas Le jeu trouvable jouable de bout en bout avant la sortie officielle ? Bien sûr que dans ses conditions ça n'aide pas les ventes aussi , après il y certainement autre chose qui explique la situation
    nyseko posted the 03/04/2026 at 05:49 PM
    ouroboros4 Autant dire donc que le post de MBG ne vaut pas un clou ?
    5120x2880 posted the 03/04/2026 at 05:49 PM
    legato C'est ça + sans besoin de se faire chier à faire un compte psn à la con (au final ils ont fait marche arrière et ça servait plus que pour débloquer du contenu cosmétique je crois mais le mal est fait).
    ouroboros4 posted the 03/04/2026 at 05:51 PM
    nyseko Plutôt dire que c'est ton message que ne vaut pas un clou
    Les chiffres sont réel eux
    nyseko posted the 03/04/2026 at 05:53 PM
    ouroboros4 Les chiffres que j'ai données sont réels aussi.
    ouroboros4 posted the 03/04/2026 at 05:55 PM
    nyseko ton 750 millions de ton chapeau magique alors qu'on sans doute que le calcul est loin d'être aussi simple, merci mais on repassera ^^
    brook1 posted the 03/04/2026 at 06:01 PM
    nyseko Admettons que tes chiffres sont vrais du point de vue de Sony les jeux de service rapportent bien plus pour un investissement moindre comparé à un portage PC d’un jeu solo de leur catalogue.
