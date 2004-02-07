Même si techniquement "non-officiel" Sony semble avoir tourné la page du portage des jeux solo PlayStation sur PC.
Si la raison exacte n'est pas connue, les ventes semblent en être la cause.
En regardant les chiffres de ventes de Spider Man 2, on s'aperçoit que le jeu s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires sur PlayStation 5, contre 700.000 sur Steam(chiffres fin 2025)...
Pire, la version PS5 se vendrait encore entre 100.000 et 200.000 exemplaires chaque mois tandis que la version sur Steam les ventes stagnent.
On rappelle que Spider Man 2 est l'un des jeux PlayStation à avoir été porté le plus rapidement sur PC durant cette génération.
https://x.com/i/status/2029229387107680285
posted the 03/04/2026 at 05:08 PM by ouroboros4
Au début avec le COVID ça pouvait se comprendre la stratégie du PC, aujourd'hui c'est quand même très différent.
La série Spiderman, tous épisodes & DLC sur PS5, là oui potentiellement 16 millions je dirais
tu peux confirmer ? Shanks
Donc Sony n'a pas forcément le choix pour la question de ses exclusivités Marvel.
16M ça voudrait dire que le jeu a rapporté un bon milliard et donc qu'il est largement rentable, malgré ses 315 millions de budget. Je serais très content pour Insomniac mais je me demanderais du coup pourquoi ils ont porté le jeu aussi vite sur PC.
Soit ~15 Millions de jeux à mettons 50€ chaque, ça fait déjà 750 Millions d'euro.
Certes, il faut enlever les royalties Steam et certes les jeux n'ont pas toujours été vendu ce prix mais si l'on rajoute aussi les jeux qui ne sont pas dans cette liste, je pense que l'on peut ne pas en être trop loin.
En tout cas ça va faire un paquet de millions de manque à gagner pour Sony.
Surtout quand le retour sur investissement, sans risque reste excellent pour un portage tardif.
Et puis ce sont surtout les suites qui se sont moins vendues, les Stellar Blade / Ghost of Tsushima ont continué sur la même base que les 1er GoW, Horizon, Spiderman, .. ils sont sortis plus récemment et sont déjà a 2-3 millions de vente.
C'est clairement un revirement stratégique a plus haut niveau comme ça a été dit, le timing avec l'annonce et l'approche des Steam Machine/ Xbox... est aussi tres révélateur.
ravyxxs ya plein de données qui sont dispos sur le net. Sony doit en être a 3-4 milliards de CA sur PC si ma mémoire est bonne, et Helldivers 2 est responsable à lui seul d'environ 1 milliard.
Les jeux solo tournent environ a 400-500 millions de CA par an.
C'est pas si mal, ça te paye un Concord. Mais Sony n'est ni dans un critique, dans le besoin pour continuer quand d'autres acteurs risquent d'amener Steam dans les salons.
Mais au delà de ça, ils sortent jamais les bons jeux aussi, Sackboy, Horizon, Spiderman... Quand tu vois qu'ils se gardent les Souls, c'est limite un acte militant de ne pas acheter leurs jeux.
Les chiffres sont réel eux