Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
nicolasgourry
nicolasgourry
articles : 6125
visites since opening : 10645640
nicolasgourry > blog
Qui pour juger la copie à 15h ?
Pourquoi ce titre, car c'est un horaire courant du verdict des tests, l'instant T où l'on est censé savoir ce que vaut vraiment le produit qu'on nous vend.

Sur le site de Gamekyo, il y a un testeur officiel, mais il ne peut pas tout tester.
Alors je me pose la question :
Est-ce qu'il y a un membre (ou des membres) qui serait pour vous, celui (ou ceux) qui auraient les critères nécessaires pour que vous ayez une confiance aveugle en leur verdict ?

Attention, ce n'est pas un concours de popularité, l'idée c'est vraiment de définir quel profil de joueur est le plus apte à juger un produit "fini" à l'instant T.
    posted the 03/04/2026 at 04:40 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    negan posted the 03/04/2026 at 05:00 PM
    Sur le site de Gamekyo, il y a un testeur officiel, mais il ne peut pas tout tester.

    Avec sa calvitie en plus.
    altendorf posted the 03/04/2026 at 05:03 PM
    negan Shanks je dénonce
    jacquescechirac posted the 03/04/2026 at 05:08 PM
    marcelpatulacci évidemment
    burningcrimson posted the 03/04/2026 at 05:13 PM
    Blague à part je ne me fie qu à moi même pour les jeux. J aime bien connaître l avis des autres sur ́la durée de vie, la difficulté ou sur d éventuelles problèmes techniques mais c est tout. Je joue depuis assez lonftemps pour savoir si un jeu peu me plaire rien qu'avec une vidéo dd gameplay.
    rogeraf posted the 03/04/2026 at 05:17 PM
    Oui la calvitie peut poser des problèmes de tests
    adamjensen posted the 03/04/2026 at 05:17 PM
    En ce qui me concerne, personne.
    On est tous différents, et on a tous un avis, des goûts, un ressenti et une expérience différente.
    L’avis d’un testeur n’engage que lui.
    Et il est impossible qu’une œuvre, quelle qu’elle soit, plaise à tout le monde.
    En tout cas, c’est mon point de vue.
