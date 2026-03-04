Pourquoi ce titre, car c'est un horaire courant du verdict des tests, l'instant T où l'on est censé savoir ce que vaut vraiment le produit qu'on nous vend.
Sur le site de Gamekyo, il y a un testeur officiel, mais il ne peut pas tout tester.
Alors je me pose la question :
Est-ce qu'il y a un membre (ou des membres) qui serait pour vous, celui (ou ceux) qui auraient les critères nécessaires pour que vous ayez une confiance aveugle en leur verdict ?
Attention, ce n'est pas un concours de popularité, l'idée c'est vraiment de définir quel profil de joueur est le plus apte à juger un produit "fini" à l'instant T.
posted the 03/04/2026 at 04:40 PM by nicolasgourry
On est tous différents, et on a tous un avis, des goûts, un ressenti et une expérience différente.
L’avis d’un testeur n’engage que lui.
Et il est impossible qu’une œuvre, quelle qu’elle soit, plaise à tout le monde.
En tout cas, c’est mon point de vue.